“ลิซ่า” สร้างสถิติไม่หยุด ได้ลงกินเนสเวิลด์เรคคอร์ดอีก 3 รายการ รวมเป็น 5 รายการ

BlackPink ถือเป็นกลุ่มศิลปินเกิร์ลกรุ๊ปที่ประสบความสำเร็จเป็นที่ยอมรับระดับโลกมาตั้งแต่เปิดตัวเมื่อปี 2016 ก่อนจะทยอยออกผลงานเดี่ยวของตนเองมาเรื่อยๆ โดย ลิซ่า เป็นสมาชิกวงคนที่ 3 ที่ได้มีผลงานโซโล่เดี่ยวซึ่งซิงเกิลเปิดตัวอย่างที่ปล่อยออกมาเมื่อปี 2021 กลายมาเป็นมิวสิควิดีโอศิลปินเดี่ยวบน YouTube ที่มียอดวิวสูงที่สุดอยู้ที่ 73.6 ล้านวิวภายใน 24 ชม.ซึ่งกินเนสฯ ได้บันทึกสถิติดังกล่าวไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อปี 2022และล่าสุดได้บันทึกเพิ่มเติมอีก 3 สถิติด้วยกันคือ ศิลปินเดี่ยวเค-ป็อปคนแรกที่ได้รับรางวัลและศิลปินเดี่ยวเค-ป็อปคนแรกที่ได้รางวัลโดยในงานชนะรางวัลในสาขาจากซิงเกิลซึ่งก่อนหน้านี้ศิลปินกลุ่มอย่างวง BTS เคยคว้ารางวัลนี้ไปแล้วเมื่อปี 2019ส่วนในงานก็คว้ารางวัลในสาขา Best K-Pop ไปครองจากซิงเกิลซึ่งศิลปินกลุ่ม BTS ก็เคยคว้ารางวัลนี้ไปเมื่อปี 2021สถิติที่ 3 ที่ได้รับการบันทึกเพิ่มเติมคือ ขึ้นแท่นเป็นถึง 86.3 ล้านคน ลงบันทึกวันที่ 19 ม.ค. 2023โดยที่สมาชิกวงคนอื่นๆมียอดผู้ติดตามไม่น้อยเช่นกัน เจนนี่ 73.5 ล้าน, จีซู 67.8 ล้าน และ โรเซ่ 66.2 ล้านขณะที่อินสตาแกรมของวง BLACKPINK มีผู้ติดตามอยู่ที่ 52.1 ล้านนอกจากนั้นในฐานะวง BlackPink ยังได้คว้ารางวัล Best Metaverse Performance จาก Ready For Love ในวิดีโอเกม PUBG ซึ่งได้รับบันทึกสถิติกินเนส เวิลด์ เรคคอร์ด ให้เป็นศิลปินกลุ่มแรกที่ได้รับรางวัลนี้และ BLACKPINK ยังเคยลงกินเนส เวิลด์ เรคคอร์ด ทั้งวิดีโอ YouTube ที่มีผู้ชมสูงที่สุดใน 24 ชม. และ มิวสิควิดีโอที่มีผู้ชมสูงที่สุดใน 24 ชม. เช่นกันส่วนสถิติที่เกิดขึ้นในเดือน ม.ค. 2023 ของวง BlackPink ยังมีทั้ง วงที่มียอดผู้ติดตามสูงที่สุดใน YouTube และศิลปินกลุ่มเค-ป็อปหญิงล้วนที่ขึ้นอันดับ 1 ในชาร์ต UK albums ( ฝ่ายหญิง ) และ ศิลปินกลุ่มเค-ป็อปที่ขึ้นอันดับ 1 ชาร์ต US albums ( ฝ่ายหญิง )เรียกได้ว่าต้องจับตาดูกันต่อไปว่าสาวๆ BLACKPINK จะเดินหน้าสร้างสถิติอะไรเพิ่มเติมในปี 2023 ให้แฟนๆได้ชื่นใจอีกบ้าง