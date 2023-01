PELUPO ประกาศเพิ่มอีก 4 ศิลปิน รวมเป็น 10 ศิลปิน

Witness the greatness.ความภาคภูมิใจของฝรั่งเศส Phoenix วงอินดี้ป็อปแดนน้ำหอมที่ยืนหนึ่งเรื่องการแสดงสดสุดตระการตา จะมาเป็นเฮดไลน์ให้กับ Pelupoวงอินดี้โฟล์กจากนอร์เวย์ Kings of Convenience เจ้าของเพลง "Misread", "I'd Rather Dance With You", "Rocky Trail" จะมาแสดงที่ PelupoSummer Salt จะนำเสียงแห่งฤดูร้อนมาสู่ Pelupoล่องลอยไปกับ Men I Trust ที่งาน Pelupoวงแจ๊สยุคใหม่ที่มาแรงที่สุด Ezra Collective ที่ได้รับชื่นชมในแวดวง London Jazz Scene ยืนหนึ่งเรื่องการแสดงสด เหมาะกับเฟสติวัลนี้เป็นที่สุดคลื่นลูกใหม่ค่าย What the Duck ที่เราอยากแนะนำกลุ่มนักดนตรีมากพรสวรรค์ Black Country, New Road ที่ได้รับคำชื่นชมจากสื่อดนตรีต่างประเทศอย่างล้นหลาม โดยเฉพาะ Performance ที่อัดแน่นด้วยความเกรี้ยวกราด แต่นำเสนอออกมาได้งดงามอย่างน่าอัศจรรย์ การแสดงสดของ Black Country, New Road ถือว่ามีความแตกต่างไม่เหมือนใคร และเป็นโชว์ที่คอดนตรีอยากดูสดมากที่สุดในขณะนี้นำยุคสมัย City Pop สู่ Pelupo พบกับ Ginger Root วงอินดี้ป็อปที่นำโดย Cameron Lew เจ้าของเพลง "Loretta" ที่โด่งดังระดับปรากฏการณ์ในหมู่คนรุ่นใหม่ เขายังมีผลงานอีพีล่าสุด Nisemono ที่สาวก City Pop ต้องตกหลุมรักAUTTA แร็ปเปอร์ผู้สร้างความตื่นเต้นให้วงการแร็ปเมืองไทย ด้วยทักษะและเทคนิคความรู้ด้านดนตรี รวมถึงสไตล์การแร็ปที่ไม่เหมือนใคร จนหลายคนยกย่อง AUTTA ในฐานะแร็ปเปอร์ยุคใหม่ที่น่าจับตามองมากที่สุดgeorge ศิลปินเกาหลีเจ้าของเพลง ‘let's go picnic’, ‘look at me’, ‘boat’ ผู้มากับเสียงร้องอาร์แอนด์บีอบอุ่น เมโลดี้ฟังสบาย จะมาแสดงคอนเสิร์ตครั้งแรกในไทยที่ Pelupo Festivalณ สยามคันทรีคลับ,พัทยา (SIAM COUNTRY CLUB, PATTAYA)เริ่มจำหน่ายบัตร วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2565ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ: team@vijicorp.comติดตาม PELUPO ได้ทาง:Facebook: www.facebook.com/pelupofestivalInstagram: www.instagram.com/pelupo_festivalTwitter: www.twitter.com/PELUPO_festivalYoutube: www.youtube.com/@pelupo_festivalWebsite: www.pelupo.com