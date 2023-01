ปลุกตำนานกลางเขาใหญ่ กับ ROAD FOR LIFE : วิถีเพื่อชีวิต ที่กี่ล้านเหตุผลไม่เท่ามาสัมผัสเอง

ในงาน “PAZAN MUSIC FESTIVAL ROAD FOR LIFE : วิถีเพื่อชีวิต” งานแสดงดนตรีเพื่อชีวิตและบรรยากาศของการร่วมร้องเพลงไปด้วยกันกับเหล่าสหายเพลงเพื่อชีวิตระดับตำนานไม่ว่าจะเป็น คาราบาว สหายที่ดุดันในท่วงทำนอง พงษ์สิทธิ์ คำภีร์ สหายมากเพื่อนพ้องที่ยังคงคิดถึงเพื่อนสุดใจตลอดมา พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ กวีศรีชาวไร่ผู้ร้อยเรียงขุนเขาแลสายหมอกเป็นบทกวี มาลีฮวนน่า สหายสายชื่นมื่นที่ชวนให้มาเจอกัญ โป่ง หิน เหล็ก ไฟ สหายขาร็อค รวมถึงสหายอีกมากมายทั้งทอม ดันดี ไววิทย์ และ คณะขวัญใจและรอติดตาม สหายเพื่อชีวิตรับเชิญพิเศษ ทางหน้าเพจ Pazan Music Festival ที่ทางทีมงานขออุบไว้ก่อน ว่าจะเป็นท่านไหน แต่รับประกันได้ว่าสุดแน่นอนภายใต้แรงบันดาลใจของผู้จัดที่อยากให้สหายได้กลับมาพร้อมหน้ากัน ให้เหมือนในวันฝนพรำเมื่อ 30 ปีที่แล้ว ที่เหล่าสหายเพลงได้มาพบปะกันที่งานกระทิงเขาใหญ่ ภาพความทรงจำสุดล้ำค่าของสหายเพลงเพื่อชีวิตทุกคน ภายใต้ธีมงานความอบอุ่นของการเดินทางกลับบ้าน ความอิ่มเอมของการได้มาเจอกับมิตรสหายที่ยังคิดถึงกัน ความผูกพันของครอบครัวที่มาพร้อมหน้าพร้อมตากัน เหมือนนั่งรถกลับบ้าน พร้อมมีบทเพลง “Country Road… Take me Home…” เปิดคลอเบา ๆ เพื่อเติมเต็ม Theme งาน Road For Life ให้อบอุ่นหัวใจ ที่กี่ล้านคำพรรณนาก็ไม่เท่ามาสัมผัสด้วยตัวเองคอนเสิร์ต “PAZAN MUSIC FESTIVAL ROAD FOR LIFE : วิถีเพื่อชีวิต” สามารถซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ผ่านทางหน้าเพจ: http://m.me/pazanmusicfestival หรือ LINE @PazanMusicFestival พิเศษ ! ซื้อบัตรกับแอดมินเพจวันนี้ รับฟรี..โปสเตอร์งาน (จำนวนจำกัด) The Concerts Application: https://www.theconcert.com/concerts/pazan-music-festival-road-for-life All Ticket by Counter Service: https://www.allticket.com/event/PazanMusicFestiva 7-Eleven ทุกสาขา หรือ โทร : 098-828-2187 ติดตามข่าวสารข้อมูลเพิ่มเติมในเพจ facebook https://www.facebook.com/pazanmusicfestival?mibextid=LQQJ4d ขอสงวนสิทธิ์..ในการปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณสุขและหน่วยงานทางการอย่างเคร่งครัด กรณีมีการเปลี่ยนแปลง ผู้จัดสามารถปรับมาตรการให้สอดคล้องตามสถานการณ์ได้ และผู้จัดมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการเข้างานได้ทุกกรณี