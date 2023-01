“ไอคอนสยาม” สร้างปรากฏการณ์ความสุข สุดมหัศจรรย์ ต้อนรับวันเด็กแห่งชาติ จัดงาน “THE ICONIC CHILDREN’S PLAYGROUND 2023” ตั้งแต่วันที่ 11 – 15 ม.ค. 2566

• ไอคอนสยาม แลนด์มาร์กระดับโลกริมแม่น้ำเจ้าพระยา ร่วมกับ Playmobil (เพลย์โมบิล) จัดงาน “THE ICONIC CHILDREN’S PLAYGROUND 2023” เนรมิตรกิจกรรมความสุข สุดมหัศจรรย์ ต้อนรับวันเด็กแห่งชาติ ปี 2566• ขนกองทัพไจแอนท์ ฟิกเกอร์ Playmobil ขนาดใหญ่ เยอะที่สุดกว่า 50 ตัว หลากหลายอาชีพให้น้องๆหนูๆ เรียนรู้และสร้างแรงบันดาลใจ ร่วมสนุกกับกิจกรรมการแข่งขันต่อประกอบฟิกเกอร์ พร้อมร่วมแบ่งปันฟิกเกอร์ให้กับน้องๆ ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ย่านคลองสาน -ธนบุรี โรงเรียนในย่านคลองสานและเยาวชนเพื่อนบ้านไอคอนสยาม รวมมูลค่ากว่า 1,200,000 บาท• เปิดตัวคอลเลคชั่นใหม่ Wiltopia จาก Playmobil ฟิกเกอร์หุ่นต่อเสริมพัฒนาการจากเยอรมัน ของเล่นแรกในโลกที่ผลิตจากวัสดุรีไซเคิลมากถึง 80% และให้เด็กๆได้เรียนรู้รักษ์โลกอย่างสนุกสนาน กับ Feature AR ส่องสัตว์ป่า Amazon• สนุกไปกับความมหัศจรรย์ของกิจกรรมวิทยาศาสตร์สุดสร้างสรรค์ จาก อพวช. และ พร้อมเปิดเมืองมหัศจรรย์“คิดส์สนุก สุขสยาม” เต็มไปด้วยแหล่งเรียนรู้ และการสร้างสรรค์จินตนาการของเด็กๆ ณ เมืองสุขสยาม พบกับสนามเด็กเล่นกลางแจ้งริมแม่น้ำเจ้าพระยา กับกิจกรรม Let’s Play BouncingPlaymobil ของเล่นเสริมจินตนาการ ชวนแข่งขันต่อประกอบฟิกเกอร์ แบ่งปันของเล่นให้น้อง ณ เจริญนครฮอลล์ ชั้น Mกิจกรรมไฮไลท์ของงานวันเด็กแห่งชาติปี 2566 จะได้พบกับไจแอนด์ ฟิกเกอร์ Playmobil ที่เยอะที่สุด และกิจกรรมประกอบฟิกเกอร์ Playmobil ของเล่นหุ่นต่อเสริมพัฒนาการสำหรับเด็ก แบรนด์คุณภาพจากประเทศเยอรมนี ที่มุ่งเสริมสร้างจินตนาการอย่างไร้ขอบเขต กระตุ้นความคิด ฝึกฝนทักษะทางสังคม การคิดวิเคราะห์ การใช้กล้ามเนื้อมือมัดเล็ก และทักษะทางอารมณ์ ชวนเรียนรู้อาชีพต่างๆ ผ่านไจแอนด์ฟิกเกอร์ขนาดใหญ่กว่า 50 ตัว หลากหลายอาชีพทั้งตำรวจ นักดับเพลิง นักฟุตบอล รวมถึงฟิกเกอร์ในจินตนาการทั้งอัศวิน เจ้าหญิงพร้อมด้วยตัวการ์ตูนอีกมากมาย พร้อมเปิดโอกาสให้เด็ก ๆ และบุคคลทั่วไป สามารถเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันการต่อประกอบฟิกเกอร์ Playmobil (เพลย์โมบิล) ได้ตามจินตนาการ ภายใต้หัวข้อ Your own Figures ครั้งแรกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดยมีผู้เข้าแข่งขันมากที่สุด 6,400 คน และมูลค่ากว่า 3,200,000 บาท (ตลอดการแข่งขัน) รวมทั้งสิ้น 12,800 ตัวความพิเศษของการแข่งขันในครั้งนี้ มุ่งนำเสนอแนวคิดเรื่องการ “แบ่งปัน” โดยทุกการ “แข่งขัน” มีการ “แบ่งปัน” ภายใต้กติกาที่ว่า ผู้ชนะจะได้รับฟิกเกอร์ Playmobil ที่ต่อประกอบเป็นจำนวน 2 ตัว ขณะที่ผู้แพ้ จะต้องแบ่งปันฟิกเกอร์ Playmobil ที่ต่อประกอบในการแข่งขัน จำนวน 1 ตัว ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ย่านคลองสาน -ธนบุรี โรงเรียนในย่านคลองสานและเยาวชนเพื่อนบ้านไอคอนสยาม รวมมูลค่ากว่า 1,200,000 บาทสำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมสนุกกิจกรรมการแข่งขันต่อประกอบฟิกเกอร์ Playmobil เพียงแสดงใบเสร็จจากการซื้อสินค้าและบริการต่างๆ จากร้านค้าที่ร่วมรายการภายในไอคอนสยาม รวมถึง สยามทาคาชิมายะ มูลค่า 200 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ (ไม่รวมยอดใช้จ่ายผ่านออนไลน์) เพื่อแลกรับสิทธิ์แข่งขันฯ ภายในวันเดียวกัน พิเศษสำหรับเด็กๆ ที่มาร่วมงาน ไอคอนสยามยังมีของที่ระลึกวันเด็กเป็นบัตร Child Safety ID Card ให้กับเด็กๆ สำหรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ เพียงแสดง One Siam Super App และใบเสร็จที่มีค่าใช้จ่าย 200 บาทขึ้นไปนอกจากนี้ภายในงานได้นำสินค้าคอลเลกชั่นพิเศษในชื่อว่า Wiltopia ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นฟิกเกอร์ที่ผลิตจากวัสดุพลาสติก PCR ที่ผู้บริโภคใช้ไปแล้วและได้นำกลับเข้าสู่วัฏจักรการรีไซเคิล เช่นเดียวกับการใช้พลาสติกชีวภาพ โดยแบรนด์ Playmobil มีเป้าหมายและความมุ่งมั่นที่จะปล่อย ก๊าซคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ (Net-zero Carbon Emissions) ในปี พ.ศ. 2570 และมุ่งสอนให้เด็กได้เรียนรู้การรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนผ่านกิจกรรมภายในงาน และเรียนรู้เกี่ยวกับความอัศจรรย์ของเหล่าสัตว์ ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม รวมถึงความสำคัญของการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนผ่านเทคโนโลยี AR ซึ่งจะแสดงภาพสามมิติสัดส่วนเท่าขนาดจริงของสัตว์ชนิดนั้น พร้อมเสียงอธิบายสนุกไปกับความมหัศจรรย์ของกิจกรรมวิทยาศาสตร์สุดสร้างสรรค์ จาก อพวช.สนุกไปกับความมหัศจรรย์ของวิทยาศาสตร์ จาก อพวช. พบกับกิจกรรมวิทยาศาสตร์ จากองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ให้เด็ก ๆ ได้ร่วมสนุก ชวนเล่น และท้าทายไปกับการค้นหาคำตอบด้วยตนเองผ่าน “ชิ้นงานวิทยาศาสตร์สื่อสัมผัส” พร้อมสนุกไปกับการประดิษฐ์จรวดหลอด จรวดลูกโป่ง เครื่องร่อน เครื่องบินกระดาษพับ มาเรียนรู้และสนุกไปด้วยกันที่ ไอคอนสยาม ณ รัษฎา ฮอลล์ ชั้น 1เมืองมหัศจรรย์ “คิดส์สนุก สุขสยาม” เต็มไปด้วยแหล่งเรียนรู้ และการสร้างสรรค์จินตนาการของเด็กๆ ณ เมืองสุขสยาม ชั้น Gเมืองสุขสยาม เปิดเมืองมหัศจรรย์ ร่วมฉลองเทศกาลวันเด็กแห่งชาติ ด้วยการจัดงาน “คิดส์สนุก สุขสยาม” ตั้งแต่วันที่ 10 – 15 มกราคม 2566 บริเวณลานเมือง 2 เมืองสุขสยาม ชั้น G ไอคอนสยาม ภายใต้แนวคิด Small World เมืองมหัศจรรย์ ที่เต็มไปด้วยแหล่งเรียนรู้ และ การสร้างสรรค์จินตนาการของเด็กๆ ในงานจะได้พบกับขนม และของเล่นเด็กโบราณ จากร้านชุมชนประชารัฐของเล่นโบราณ, พร้อมสนุกกับการเล่นเกมส์แจกของรางวัล ได้แก่ Popcorn set , ตั๋วหนัง Kid Cinema และบัตรสมาชิก M Generation Kids จาก ไอคอนซีเนคอนิค และชุดเครื่องเขียน ตราม้า จากนานมี จัดเป็นรอบเวลา 12.30 น., 13.30 น., 15.30 น., 16.30 น., 17.30 น., 18.30 น. พิเศษสำหรับวันเสาร์ที่ 14 และ อาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2566 ร่วมผจญภัยในโลกละครนิทานเพลงมหาสนุก 4 เรื่อง โดยวันเสาร์ที่ 14 มกราคม เวลา 14.00 น. กับเรื่อง “ลูกหมูสามตัว” และเวลา 17.00 น. เรื่อง “พิน๊อคคิโอ” วันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม เวลา 14.00 น. เรื่อง “หัวผักกาดยักษ์” และเวลา 17.00 น. เรื่อง “สโนไวท์กับคนแคระทั้งเจ็ด” สร้างสีสันความสนุกโดยกลุ่มนิทานแต้มฝัน พร้อมขบวนพาเหรดการ์ตูนในโลกนิทาน และเพลิดเพลินกับ การแสดงมายากล, โบโซ่แจกลูกโป่ง พร้อมสร้างสรรค์จินตนาการ กับ workshop ต่างๆ ได้แก่ ระบายสีกระปุกหมูออมสิน, ศิลปะทำเทียนเจลท้องทะเล, ปั้นดินเบารูปสัตว์, ระบายสีพวงกุญแจ, สานปลาตะเพียน และเขียนหน้าหัวโขนเล็กLet’s Play Bouncing สนามเด็กเล่นกลางแจ้งริมแม่น้ำเจ้าพระยา ณ ริเวอร์พาร์ค ชั้น Gนอกจากนี้น้องๆ ยังได้สนุกกับสนามเด็กเล่นกลางแจ้งริมแม่น้ำเจ้าพระยากับงาน Let’s Play Bouncing สนุกกับเครื่องเล่นเป่าลมขนาดยักษ์ กับ 4 เครื่องเล่นที่สามารถปีนป่ายได้อย่างสนุกสนานและปลอดภัย รวมถึงรถบั๊ม และเรือพาย โดยมีอัตราค่าเข้าสำหรับเด็ก 250 บาท และผู้ใหญ่ 100 บาท ตั้งแต่วันที่ 11 – 17 มกราคม และ 25 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ริเวอร์ พาร์ค ชั้น G ไอคอนสยาม“THE ICONIC CHILDREN’S PLAYGROUND 2023” จะจัดพิธีเปิดงานในวันที่ 12 มกราคม 2566 พบกับครอบครัวคุณลิเดีย ศรัณย์รัชต์ – คุณแมทธิว ดีน พร้อมด้วย น้องดีแลนและน้องเดมี่ ที่จะมาร่วมกิจกรรมเวลา 14.00 น.เป็นต้นไป ขอเชิญน้องๆ ร่วมแต่งกายชุดอาชีพในฝันมาร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ เพื่อรับของที่ระลึกจาก Playmobil (จำนวนจำกัด) และพบกับโรงเรียนพัฒนาทักษะและความสามารถพิเศษของลูกน้อย รวมถึงร้านค้าจำหน่ายของเล่นเสริมจินตนาการ ให้ผู้ปกครองได้เลือกคอร์สเรียน หรือกิจกรรมที่เหมาะสมกับช่วงวัย ตั้งแต่วันที่ 11 – 15 มกราคม 2566 กิจกรรมต้อนรับวันเด็กแห่งชาติจัดขึ้น ณ เจริญนคร ฮอลล์ ชั้น M, รัษฎา ฮอลล์ ชั้น 1, เมืองสุขสยาม และริเวอร์ พาร์ค ชั้น G ไอคอนสยาม สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.1338 หรือ เฟสบุค ไอคอนสยาม