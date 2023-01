เซ็นทรัล ชวนฉลองวันเด็กในแคมเปญ “Central Kids Day 2023” คิด(ส์)ครีเอทโลก เล่นอย่างสร้างสรรค์เพื่อสร้างโลกที่ยั่งยืน

ร่วมกับ กรมป่าไม้, ARTSTORY, PLANTOYS, myDNA, Tetra Pak และ TPBI เตรียมเปิดพื้นที่ศูนย์การค้าทั่วประเทศจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ในแคมเปญ “Central Kids Day 2023” คิด(ส์)ครีเอทโลก เปิดลานเล่นสร้างสรรค์สำหรับเด็กเจนอัลฟ่าและครอบครัวได้มีช่วงเวลาแห่งความสุขร่วมกัน ภายใต้คอนเซปท์ “ECO CREATIVE CAMP” ลานเล่นสร้างสรรค์ เพื่อโลกของฉันในอนาคต ครั้งแรกกับแคมป์กิจกรรมเปลี่ยนโลกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ให้เด็กๆ ได้สนุกกับมิชชั่นสายกรีน เพื่อปลูกจิตสำนึกและอุปนิสัยสู่การเป็น Eco-Citizen ในอนาคต พบกับกิจกรรมและโปรโมชั่น ในช่วงวันเด็กแห่งชาติ เนรมิตลานเล่นสร้างสรรค์แห่งความสนุก มอบความสุขกับกิจกรรมเวิร์คชอปมากมายที่จะเสริมสร้างทักษะ ความคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการของเด็กทุกคน พร้อมรับของขวัญ ของรางวัลมากมาย ระหว่างวันที่ 14 - 15 มกราคม 2566 นี้ ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล 38 สาขาทั่วประเทศา กล่าวว่า “ในทุกๆ ปีเรามุ่งมั่นสร้างสรรค์พื้นที่ของศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศให้เป็น Family Destination Landmark พร้อมครีเอทกิจกรรมต่างๆ เพื่อมอบ Meaningful experiences และเป็นการส่งเสริมสถาบันครอบครัว พร้อมกับพัฒนาศักยภาพของเด็กๆ และเยาวชนที่จะเติบโตเป็นทรัพยากรที่สำคัญของประเทศ และเป็น Global citizen ของโลกใบนี้ต่อไป โดยเรามุ่งเน้นการปลูกฝังจิตสำนึกรักธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เพื่อปลุกพลังการเรียนรู้ของเด็กๆ ให้ก้าวสู่การเป็น Eco-Citizen ที่ดีในอนาคต สอดคล้องกับมิชชั่นของโลก และเป้าหมายของเซ็นทรัลพัฒนา ในโครงการ Central Pattana The Journey to Net Zero ที่มุ่งสู่การเป็นองค์กรคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ นอกจากนี้ ยังมีความความพิเศษที่อยากให้ทุกท่านได้ชื่นชม คือผลงานการออกแบบ Key visual แคมเปญวันเด็ก โดย น้องแอปเปิ้ล-วิมลเรขา โสมภีร์ ศิลปินออทิสติกจาก ARTSTORY By Autistic Thai ที่มีความหมาย บอกเล่าเรื่องราววันเด็กในมุมต่างๆ จากจินตนาการผ่านภาพและลายเส้นศิลปะได้อย่างสร้างสรรค์ และกิจกรรมเวิร์คชอปในบางสาขาที่มีผลงานของน้องๆ จาก ARTSTORY ที่อยากเชิญชวนให้ได้ไปร่วมสนับสนุนกันครับ นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่หยิบยกมา ในศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั้ง 38 สาขาทั่วประเทศ ล้วนมีกิจกรรมให้เด็กๆ และครอบครัวได้ออกมาใช้ Quality time ร่วมกัน”• เซ็นทรัล เวสต์เกต วันที่ 14-15 ม.ค.66 เนรมิตลานเล่นสร้างสรรค์กว่า 1,000 ตร.ม. ชวนน้องๆร่วมภารกิจรักษ์โลกในงาน Little Eco Kids Camp อาทิ ปั่นจักรยานสร้าง Clean Energy, Interactive Game Eat Better, ฐานเกมส์แยกขยะ โดย Recycle Day, สิ่งประดิษฐ์จากกล่องนม โดย Tetra Pak• เซ็นทรัล พระราม2 วันที่ 6-15 ม.ค. 66 สนุกกับ Forest of Play ลานละเล่นจากวัสดุธรรมชาติ ร่วมกับแปลนทอยส์ สนุกกับการเสริมสร้างทักษะผ่านการเล่น ปลอดภัยต่อเด็ก และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม, ประกวดเฟ้นหาหนูน้อย “Super Model” ชิงของรางวัลมูลค่ากว่า 10,000 บาท• เซ็นทรัลเวิลด์ วันที่ 14-15 ม.ค.66 สนุกกับกิจกรรมจาก TK Park, Playmondo, Playsquare กิจกรรม Family Community Workshop พบกับ DinowOrld Fest กับสวนสนุกจำลองไดโนเสาร์ยุคจูราสิคใหญ่ที่สุดในประเทศ บนพื้นที่กว่า 3,000 ตร.ม.(7-22 ม.ค.), และเสริมสร้างจินตนาการไม่สิ้นสุดกับกับ Kids AHead ที่ Craft Studio• เซ็นทรัล หาดใหญ่ วันที่ 14-15 ม.ค.66 ชวนพิชิตความเป็นผู้นำด้านการดูแลสิ่งแวดล้อมใน Eco Creative Camp พิชิตด่านรักษ์โลก รับดาวคนเก่ง พร้อมสะสม รับหมวกผู้นำแห่งการดูแลสิ่งแวดล้อม, ชมละครเวที นำโดย ทูตสิ่งแวดล้อม, แฟชั่นโชว์จากชุดรีไซเคิล, ชมการแสดงโชว์ ยุทโธปกรณ์ นักดับเพลิง กิจกรรมให้ความรู้จากพี่กองทัพภาคที่ 4 และ มทบ.42 หน้าศูนย์การค้าฯ• เซ็นทรัล ภูเก็ต วันที่ 14-15 ม.ค.66 Central Phuket Animals World 2023 ผจญภัยไปกับสัตว์เลี้ยงหลากหลายชนิด และชวนมาดูปลาฟรี ที่ อควาเรียภูเก็ต, เวิร์คชอปเพ้นท์ผ้าปาเต๊ะ โดยเครือข่ายออทิสติกจังหวัดภูเก็ต• เซ็นทรัล บางนา วันที่ 9-16 ม.ค.66 สนุกกับฟาร์มจำลองสุดยิ่งใหญ่ สัมผัสกับสัตว์น้อยใหญ่ได้อย่างใกล้ชิด เวิร์คชอปทำงานศิลปะจากเปลือกไข่เหลือทิ้ง, การปลูกผักผักไฮโดรโปนิกส์, เรียนรู้การคัดแยกขยะและนำขยะมาสร้างชิ้นงานศิลปะ• เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า วันที่ 13-15 ม.ค.66 เปิดโลกการเรียบรู้แบบ New Eco System พร้อมผจญภัยใต้ท้องทะเลลึก และเรียนรู้แบบไม่จำกัด กับฐานกิจกรรมเสริมทักษะกว่า 50 สถาบัน• เซ็นทรัล จันทบุรี วันที่ 11-15 ม.ค.66 ร่วมทำภารกิจรักษ์โลก กับกิจกรรมการประกวดชุดรีไซเคิล, เวิร์คชอปผ้ารองแก้ว, ผ้าเย็บวนรองหม้อร้อน จากเศษวัสดุเหลือใช้ จากศูนย์ส่งเสริมออทิสติก จ.ชลบุรี (14 ม.ค.) และสนุกไปกับการผจญภัยในดินแดนลึกลับกับการค้นหาซากฟอสซิล และการปีนหน้าผาจำลอง พร้อมเรียนรู้การดับเพลิงเบื้องต้น• เซ็นทรัล ศรีราชา วันที่ 12-15 ม.ค.66 ผจญภัยในดินแดนซาฟารี, 1 Mission Eco Kids นำขยะจากบ้าน มาแลกรับของรางวัลพิเศษ ที่ Recycle station, Night Safari, เวิร์คชอปพับกระดาษเป็นหัวสัตว์ต่างๆ• เซ็นทรัล ระยอง วันที่13-18 ม.ค.66 พบ Egypt's Lost Treasures ตะลุยฐานกิจกรรม สัมผัสสัตว์หลากหลายสายพันธุ์ ในธีมทะลทรายอียิปต์, Kids Play Land ดินแดนบ้านลมยักษ์ สไลเดอร์สระน้ำ พิเศษ ร่วมอุดหนุนพ่อค้าแม่ค้าตัวน้อยและน้องๆ กลุ่มออทิสติกจากโรงเรียนระยองปัญญานุกูลใน Kids Flea Market• เซ็นทรัล พัทยา วันที่12-15 ม.ค.66 THE IMMERSIVE PLEARN LAND ท่องเที่ยวในโลกเสมือนจริง ให้เด็กๆ วาดภาพด้วยตนเองท่องไปในโลกใต้ทะเล, หุบเขาลึกลับ และยุคไดโนเสาร์• เซ็นทรัล เชียงใหม่ วันที่ 14-15 ม.ค.66 ท่องโลกใต้ท้องทะเล ในธีม ANIMAL LOVERS : Undersea Kingdom, เวิร์คชอปสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุ Recycle, Kid's Market ตลาดนัดสินค้าของคุณหนูๆ• เซ็นทรัล ขอนแก่น วันที่ 14 ม.ค.66 พบกับการแสดง “สินไซ” วรรณกรรมพื้นบ้านของคนอีสาน ถ่ายทอดเรื่องราวผ่านละครหุ่นเงา และร่วมเวิร์คชอป โดยน้องๆ จากศูนย์ส่งเสริมออทิสติก จ.ขอนแก่น• เซ็นทรัล โคราช วันที่ 7-18 ม.ค. 66 CENTRAL KORAT KID DAY PLAY LAND 2023 สะสมแสตมป์ Passport Kids day กับฐานต่างๆ ภายในงาน เพื่อรับของรางวัลกว่า 5,000 ชิ้น และสนุกกับมหกรรมศิลปะที่มีชีวิตครั้งแรกในโคราช กับ Air Doodle ในบรรยากาศมหาสมุทร และ Balloon Air Doodle (เล่นฟรี) เพลิดเพลินกับเหล่าตัวการ์ตูนแอนิเมชั่นเคลื่อนไหวได้