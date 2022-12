“นายกเมืองพัทยา” เปิดงานยิ่งใหญ่ “โมโน ทเวนตี้ไนน์ พัทยา เคานต์ดาวน์ 2023” “ปาล์มมี่-เดอะทอยส์-ทิลลี่ เบิร์ด” นำทัพศิลปินเสิร์ฟความสนุกปีใหม่

เปิดงานอย่างเป็นทางการไปเรียบร้อยแล้ว สำหรับเทศกาลส่งความสุขต้อนรับปีใหม่ระดับประเทศ “MONO29 PATTAYA COUNTDOWN 2023” (โมโน ทเวนตี้ไนน์ พัทยา เคานต์ดาวน์ 2023) ดำเนินการจัดโดย สถานีโทรทัศน์ช่อง MONO 29 (โมโน ทเวนตี้ไนน์) ในเครือโมโน เน็กซ์ และ E29 Music& Showbiz Company (อีทูไนน์ มิวสิคแอนด์โชว์บิซคอมพานี) ที่จัดขึ้นตลอดสามวัน ระหว่างวันที่ 29-31 ธันวาคมนี้ ณ ท่าเทียบเรือท่องเที่ยวพัทยา (แหลมบาลีฮาย) จังหวัดชลบุรี ประเดิมวันแรก เมื่อค่ำคืนวันที่ 29 ธันวาคมที่ผ่านมา โดยมีมาตรการให้ผู้ที่จะเข้าร่วมงาน ลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชั่นE29 เพื่อสวัสดิภาพและความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมงาน อีกทั้งจะได้รับความสะดวกสบายและรวดเร็วในการเข้าชมงาน นอกจากนี้ยังมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลใหญ่ภายในงานตลอดทั้ง 3 วันอีกด้วยโดย คุณปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา, คุณวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี, คุณอโนมา วงษ์ใหญ่ ผู้อำนวยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพัทยา, คุณบรรณสิทธิ์ รักวงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากหน่วยงานต่างๆ ของเมืองพัทยา เดินทางมาร่วมพิธีเปิดงาน ประเดิมด้วยโชว์การแสดงพิธีเปิด “PATTAYA THE CITY OF SEAVERSE โลกสุดล้ำแห่งทะเลตะวันออก” จากนั้น คุณปรเมศวร์ และ คุณวิทยา ให้เกียรติร่วมกันกล่าวเปิดงาน ท่ามกลางเวทีใหญ่แสงสีเสียงสุดอลังการระดับประเทศ โดย คุณปรเมศวร์ และ คุณวิทยา กล่าวว่า“งานโมโน ทเวนตี้ไนน์ พัทยา เคานต์ดาวน์ 2023 ถือเป็นงานใหญ่ที่สุดงานหนึ่งของเมืองพัทยา ที่ต้องการจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองพัทยาและจังหวัดชลบุรี และเป็นการส่งมอบความสุขกับคนไทยทั่วประเทศรวมถึงทั่วโลกด้วย ซึ่งในปีนี้เราได้จัดงานสามวัน มีศิลปินเบอร์ท็อปของประเทศไทยและศิลปินจากประเทศเกาหลีระดับโลกมาร่วมเวทีด้วยหลายคนอย่างคับคั่ง วันนี้ขอร่วมส่งมอบความสุขเพื่อให้ทุกคนได้รับสิ่งที่ดีในการเริ่มต้นปีใหม่ไปกับงานโมโน ทเวนตี้ไนน์ พัทยา เคานต์ดาวน์ 2023 ที่พวกเราตั้งใจจัดขึ้น เพื่อให้ทุกท่านได้รับความสนุกสนานและความประทับใจในครั้งนี้ด้วบครับ”จากนั้นถึงเวลาความสนุกกับมหกรรมคอนเสิร์ตที่ยิ่งใหญ่ระดับประเทศ เริ่มต้นด้วยศิลปิน “ป๊อบ ปองกูล” ที่มาทักทายชาวพัทยาด้วยเพลงโจ๊ะๆ “กำนันทองหล่อ” ก่อนเข้าโหมดเพลงรักสุดฮิต “แพ้คำว่ารัก”, “ฤดูอกหัก”, “เดือนชนเดือน”, “สลักจิต” และ “ภาพจำ” ก่อนแท๊กทีมพ่อหมี “โอ๊ต ปราโมทย์” มาดูเอ็ทในเพลง “ปล่อย” และ “มีแฟนแล้ว” ที่ลีลาพลังเสียงการร้อง รับส่งกินกันไม่ลงจริงๆ ก่อนส่งเวทีให้กับ “โอ๊ต” ได้ลุยเดี่ยวมอบความสุขให้กับทุกคนต่อในเพลง “คิดถึงจัง”, “ได้อยู่”, “เป็นได้ทุกอย่าง”, “วัดปะหล่ะ”, “เอาปากกามาวง” ฯลฯ ก่อนชวน “ป็อบ” และ “ซานิ” มาโชว์ร่วมกันในเพลง “เลือกได้ไหม”, “เล่นของสูง”, “OK นะคะ”, “ยิ้ม” และมอบเวทีให้ “ซานิ” (ZANI) ลุยเดี่ยวในเพลง “ผิดมากไหม”, “แรงโน้มถ่วง”, “Dancing” , ”ตราบธุรีดิน” จากนั้นส่งเวทีให้ศิลปิน “เดอะทอยส์” (THE TOYS) ที่มาพร้อมกับกีต้าร์ตัวเก่ง ขนเพลงฮิตเพลงดังมาโชว์เพียบกับเพลง “หน้าหนาวที่แล้ว”, “ช้ำคือเรา”, “เจ็บนิดเดียว”, “ลาลาลอย”, “ก่อนฤดูฝน” ฯลฯ ที่แฟน ๆ ร้องตามได้ดังกระหึ่มความสนุกยังไม่หมดเพียงเท่านี้ มันส์กันต่อกับศิลปินสาว “ปาล์มมี่” (PALMY) ที่เรียกเสียงกรี๊ดไม่แผ่วตลอดการโชว์สุดมันส์กับเพลง “กากา”, “คิดมาก”, “ทำเป็นไม่ทัก” “Ooh!” ฯลฯ งานนี้หลาย ๆ คนจับตา “ปาล์มมี่” จะได้ของขวัญอะไรหน้าเวที ซึ่งงานนี้เจ้าตัวร้องว้าวแซวตัวเอง เพราะได้หนังสือสวดมนต์ พร้อมธูป-เทียน เข้าวัดทำบุญปีใหม่กันได้เลย ก่อนจะปิดท้ายความสนุกในคืนแรกกับสามหนุ่ม “เติร์ด-บิลลี่-ไมโล” จาก “ทิลลี่ เบิร์ด” (TILLY BIRDS) ศิลปินกลุ่มสุดฮอตที่มาชวนทุกคนมากระโดดตัวลอยในเพลง “ลู่วิ่ง” , “ตัวเลือกตัวรอ” พร้อมขนเพลงฮิต “เพื่อนเล่น ไม่เล่นเพื่อน”, “จำเก่ง”, “ถ้าเราเจอกันอีก” , “คิด (แต่ไม่) ถึง” มาเรียกเสียงกรี๊ดส่งท้ายค่ำคืนแรกได้อย่างประทับใจภายในงานนอกจากจะสนุกกับเวทีคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังแล้ว ยังมีบูธกิจกรรมหน้างานให้ร่วมสนุกมากมาย และบูธร้านอาหารที่มีมาให้เลือกอย่างหลากหลาย ความมันส์ระดับประเทศยังเหลืออีกสองวัน ในวันที่ 30-31 ธ.ค.นี้ กับงาน “MONO29 PATTAYA COUNTDOWN 2023” งานนี้เข้าชมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายหากไม่สะดวกเดินทางมาชมหน้างาน สามารถรับชมได้ด้วยการถ่ายทอดสด ในวันที่ 30 ธ.ค.นี้ เวลา 21.00 น. เป็นต้นไป ทางกล่อง 3BB GIGATV ช่อง MONO29 MUSIC STATION หมายเลข 202 และถ่ายทอดสดบรรยากาศเคานต์ดาวน์ในวันที่ 31 ธ.ค.นี้ ตั้งแต่เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป ทางกล่อง 3BB GIGATV ช่อง MONO29 MUSIC STATION หมายเลข 202, ทาง APPLICATION MONOMAX และทาง สถานีโทรทัศน์ ช่อง MONO29