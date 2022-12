“MONO NEXT” แกะกล่องความบันเทิงสุดพรีเมียม กดปุ่มสตาร์ท “MONO ORIGINAL 2023” ซีรีส์-หนังจัดเต็ม “มาแน่-มาแน่น-มันส์แน่”

เตรียมก้าวสู่ศักราชใหม่ปี 2023 อย่างสมบูรณ์แบบ บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน) Next Generation Content ผู้นำสื่อบันเทิงระดับ Top Tier ของประเทศไทย ที่อัดแน่นไปด้วยพรีเมียมคอนเทนต์ระดับโลก พร้อมแล้วที่จะพาทุกคนเปิดประสบการณ์ใหม่ก้าวไปด้วยกันกับปรากฏการณ์ความบันเทิงสุดยิ่งใหญ่ในงานเปิดตัว “MONO ORIGINAL 2023” (โมโน ออริจินอล 2023) ที่ยกกองทัพซีรีส์และภาพยนตร์ระดับบิ๊กโปรเจกต์ ส่งตรงสู่ทุกสายตาตลอดปี 2023 ในทุกแพลตฟอร์มที่เข้าถึงผู้ชมได้ทุกที่ ตั้งเป้าหมายผลิตคอนเทนต์เกมรุกเติบโตได้ทั้งตลาดไทยและตลาดต่างประเทศ โดยจัดงานแถลงข่าวอย่างยิ่งใหญ่ ในวันศุกร์ที่ 9 ธันวาคมนี้ เวลา 13.00-16.00 น. ณ Stadium MONO29 ถนนชัยพฤกษ์ จังหวัดนนทบุรีโดยมีผู้บริหาร คุณบรรณสิทธิ์ รักวงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน) และ คุณธัญญา วชิรบรรจง ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตรายการ บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน) ร่วมเปิดความบันเทิงระดับ Premium Content ในรูปแบบซีรีส์และภาพยนตร์รองรับความบันเทิงทุกไลฟ์สไตล์บนสองแพลตฟอร์มที่แข็งแกร่งในเครือ ได้แก่ “MONOMAX” แอปพลิเคชันดูหนังสำหรับคนไทยรวมทุกความบันเทิงที่ใช่เพื่อคนทุกเจน กับหนังดีซีรีส์ดังพากย์ไทยจัดเต็มทุกเรื่อง และ “MONO29” ช่องหนังดีซีรีส์ดัง อันดับ 1 บนฟรีทีวีไทย พร้อมขยายธุรกิจลิขสิทธิ์ MONO ORIGINALคุณบรรณสิทธิ์ รักวงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ที่ผ่าน มาโมโนประสบความสำเร็จในการนำเสนอคอนเทนต์ต่างประเทศ ทั้งจากฮอลลีวูดและเอเชียผ่านสื่อในเครือมาโดยตลอด ก้าวใหม่ของโมโนในปี 2023 จะมุ่งเน้นไปที่ MONO ORIGINAL โดยมี คุณธัญญา วชิรบรรจง ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตรายการ เข้ามาดูแลในส่วนการผลิตของโมโนออริจินอลทั้งหมด ซึ่งโมโนออริจินอลจะเป็นฐานการผลิตคอนเทนต์ชั้นนำทั้งซีรีส์และภาพยนตร์ด้วยมาตราฐานการผลิตระดับสากล เพื่อรองรับพฤติกรรมการชมคอนเทนต์ของผู้บริโภคที่หลากหลาย และขยายธุรกิจลิขสิทธิ์คอนเทนต์ของเรา ไปยังบริการสตรีมมิ่งทั่วโลกอีกด้วย”คุณธัญญา วชิรบรรจง ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตรายการ บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “เราดำเนินการผลิตและจัดสร้างทั้งหนังและซีรีส์มาโดยตลอดค่ะ เราเตรียมการกันมานานมาก วันนี้พร้อมแล้วที่จะกดปุ่มสตาร์ทคอนเทนต์ระดับซุปเปอร์บิ๊กของ MONO ORIGINAL สู่สายตาผู้ชมที่ต่างรอชมกันอย่างล้นหลาม ซึ่งจัดมาเสิร์ฟแบบจัดเต็มทั้ง 9 ซีรีส์ กับ 2 ภาพยนตร์ เรียกว่า MONO ORIGINAL มาแน่ มาแน่น มันส์แน่ แบบเต็มแมกซ์ พร้อมคัดสรรมาอย่างดีครบทุกรสทะลุกรอบซีรีส์ไทยไม่แพ้ชาติใดในโลก”มาแน่ คือ การกลับมาครั้งใหม่ที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมของ คุณอ๊อฟ-พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง รวมทั้งมืออาชีพตัวจริงทั้ง คุณยุ่น-ยิ่งยศ ปัญญา ผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของวงการละครไทยหลายยุคหลายสมัยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ทั้งหมดพร้อมมาร่วมงานภายใต้ชายคาโมโนแบบร้อยเปอร์เซ็นต์มาแน่น คือ การรวมผู้จัด ผู้กำกับ นักแสดง ศิลปินและทีมงานมืออาชีพในการสร้างสรรค์ซีรีส์หนัง ซึ่งบุคคลคุณภาพเหล่านี้เรารวมไว้ที่โมโนออริจินอลหมดแล้ว งานนี้ผลงานจัดมาแน่นจอทุกต้นตำรับ ความสนุกและความสุขจะทะลุจออย่างแน่นอนมันส์แน่ คือ การคัดสรรซีรีส์หนังหลากหลายแนว มีทุกโมเมนต์ เรียกว่าจัดหนักจัดใหญ่ทุกเรื่อง ทั้งบู๊แอ็กชัน ดราม่า โรแมนติก ตีแผ่สังคม คอมเมดี้ ความเชื่อและศรัทธา ฯลฯภายในงานเปิดตัว “MONO ORIGINAL 2023” ได้รับเกียรติจากผู้จัด บีบี-เอกนรี วชิรบรรจง, ฝ้าย-อริญรดา ธีมากร และผู้กำกับฯ อ๊อฟ-พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง, อู๋-ธนากร โปษยานนท์, ผิน เกรียงไกรสกุล, หนุ่ม-อรรถพร ธีมากร, ปีเตอร์-นพชัย ชัยนาม, เพชร-วรายุ รักษ์กุล, เหมันต์ เชตมี, ครูหลี่เจิน-ณัชชานิษฐ์ จิรรุ่งโรจน์ร่วมด้วย นักแสดง-ศิลปิน มาร่วมงานกันอย่างคึกคัก อาทิ ชาคริต แย้มนาม, เต๋า-สมชาย เข็มกลัด, ป๊อก-ปิยธิดา มิตรธีรโรจน์, โดนัท-มนัสนันท์ พันเลิศวงศ์สกุล, ขวัญ-อุษามณี ไวทยานนท์, ชิปปี้-ศิรินทร์ ปรีดียานนท์, ตู่-ภพธร สุนทรญาณกิจ, นนกุล-ชานน สันตินธรกุล, บัว-นลินทิพย์ สกุลอ่องอำไพ, ไนกี้-นิธิดล ป้อมสุวรรณ, ณัฏฐ์ ทิวไผ่งาม ฯลฯซึ่งภายในงานยังมีโชว์เปิดงานจากศิลปิน “แองจี้” โชว์พิเศษจากซีรีส์ “วัยบ้าคว้าฝัน” และโชว์ของภาพยนตร์ “My Sex doll2” และเพลงประกอบภาพยนตร์ “See You Again” จาก ตู่-ภพธร สุนทรญาณกิจ จากนั้นได้เปิดโผซีรีส์หนังใน ปี 2023 อย่างคับคั่งและห้ามพลาดดังนี้ซีรีส์1. สัตย์เสือ BROMISE 6. REMEMBER จำ จน ตาย2. ชะตาชาตะ ZODIAC SLAYER 7. คนทรงเจ้า THE SHAMAN3. HANGOUT 8. GHOST ลวง ลับ จับตาย4. ฟางเล่นไฟ RISK LUST LOVE 9. สาปภูลังกา THE MYTH OF PHU LANGKA5. วัย/บ้า/คว้า/ฝัน FIERCE & FURIOUS ACADEMYภาพยนตร์1. SEE YOU AGAIN2. My Sex Doll X2 : พร้อมรุก ยัยตุ๊กตาซ้อมรัก ภาค 2วันนี้ MONO ORIGINAL ประกาศศักยภาพของคอนเทนต์ไทยให้เทียบเท่าสากล พร้อมให้ทุกท่านได้รอติดตามชมผลงานคุณภาพจากผู้จัดฯ ผู้กำกับฯ ชื่อดังและนักแสดงแถวหน้าของไทย ซึ่งในงานเปิดตัวดังกล่าวได้รับความสนใจจากแขกผู้มีเกียรติหลากหลายวงการ รวมทั้งกองทัพสื่อมวลชน ร่วมพิสูจน์ผลงาน MONO ORIGINAL 2023 ได้เร็ว ๆ นี้