นั่งชิลล์ เคล้าเสียงเพลง ท้าลมหนาว กับเทศกาลดนตรีกลางฮอลล์ธรรมชาติ ท่ามกลางบรรยากาศที่ดีที่สุด ‘ช้าง มิวสิค คอนเนคชั่น พรีเซนต์ นั่งเล่น มิวสิค เฟสติวัล 6’

ต้องเรียกว่าทั้งสนุก ทั้งชิลล์สุด ๆ สมการรอคอยที่ทำให้ชาวนั่งเล่นได้ดื่มด่ำบทเพลงจาก 14 ศิลปินสุดฮิต และอิ่มเอมไปกับความสุขส่งท้ายปีไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว กับเทศกาลดนตรีกลางฮอลล์ธรรมชาติ ท่ามกลางบรรยากาศที่ดีที่สุด ‘ช้าง มิวสิค คอนเนคชั่น พรีเซนต์ นั่งเล่น มิวสิค เฟสติวัล 6’ โดย ‘IDEA FACT’ (ไอเดียแฟค) แบรนด์ผู้จัดงานภายใต้หน่วยงาน ‘GMM SHOW’ (จีเอ็มเอ็มโชว์) ได้จัดและคัดสรรประสบการณ์ใหม่ที่น่าสนใจและหลากหลายอย่างพิถีพิถันให้รวมอยู่ในงานเดียว ให้ชาวนั่งเล่นได้สัมผัสเช่นเดียวกับทุกปี รวมทั้งยังได้เพลิดเพลินกับเสียงเพลงจากศิลปินคนโปรด อิ่มท้องไปกับอาหารคาว - หวาน กว่า 50 ร้าน เมื่อวันเสาร์ที่ 17 ธันวาคมที่ผ่านมา บนพื้นที่จัดงานใหม่ ใหญ่และสะดวกสบายกว่าเดิม ณ ทองสมบูรณ์คลับ จ.นครราชสีมา ที่ถูกเนรมิตให้เป็นพื้นที่แห่งการเปิดประสบการณ์ใหม่ให้กับชาวนั่งเล่นได้เข้ามาสัมผัสความสุขผ่านเสียงเพลง และชิลล์ไปกับอากาศหนาวนี้ด้วยกันปีนี้ นอกเหนือจากบรรยากาศที่ดีที่สุดแล้ว ‘นั่งเล่น มิวสิค เฟสติวัล’ ยังมีไฮไลท์ที่มีมากกว่างานดนตรี ที่รวมหลากรสชาติเข้าไว้ด้วยกัน ที่กลายเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมยอดนิยมในการถ่ายรูป ไม่ว่าจะเป็น การตกแต่งบรรยากาศงานด้วยทุ่งดอกไม้ประดิษฐ์ขนาดยักษ์ ชิงช้าสวรรค์และกังหันลมสีขาวสุดเก๋ ว่าวแฟนซีที่มาพร้อมด้วยบอลลูนการ์ตูนน่ารัก ๆ ที่คอยแต่งแต้มเติมสีสันให้ท้องฟ้า หรือจะเป็น การโพสท่าถ่ายรูปบนบันไดสวรรค์สีขาว อีกทั้งในพื้นที่เดียวยังมีกิจกรรมสุดพิเศษ เพื่อลุ้นรับของรางวัลจากศิลปินคนโปรด ทั้ง 14 ศิลปินที่ขึ้นโชว์ในงานนี้อีกด้วย เรียกได้ว่าผสมผสานกันได้อย่างลงตัวในหลาย ๆ ไลฟ์สไตล์กันเลยสำหรับโชว์ในปีนี้ ‘IDEA FACT’ (ไอเดียแฟค) แบรนด์ผู้จัดงาน ได้ออกแบบเวทีคอนเสิร์ตงานนี้ให้เหมือนกับการยกคอนเสิร์ตในฮอลล์มาไว้ท่ามกลางธรรมชาติ ภายใต้คอนเซ็ปต์ ‘PANORAMIC VIEW’ (พาโนรามิควิว) โดยเน้นจอ LED เป็นแนวยาว แบบพาโนรามาที่ใหญ่ที่สุดหน้ากว้างกว่า 70 เมตร เสริมด้วยภาพกราฟฟิคสวย ๆ จึงทำให้ชาวนั่งเล่นสามารถนั่งเสพประสบการณ์ทางดนตรีจากศิลปินโปรดในบรรยากาศหนาวสุดชิลล์ได้แบบเต็มอิ่ม พูดเลยว่าไลน์อัพของ ‘นั่งเล่น มิวสิค เฟสติวัล’ นั้น เต็มไปด้วยสีสัน ครบเครื่องทุกรสชาติ เราจึงได้เห็นการรวมตัวกันของศิลปินชั้นนำของเมืองไทยบนเวทีแห่งนี้ เริ่มด้วยพระอาทิตย์ยังไม่ทันตก บนเวทีเปิดตัวเรียกน้ำย่อยด้วยวง DEPT (เดปป์) ก่อนจะถึงคิวศิลปิน CLOCKWORK MOTIONLESS (คล็อกเวิร์ค โมชั่นเลส) ที่มาร้องเพลงให้ได้สนุกกันอย่างต่อเนื่อง จากนั้นสะกดแฟน ๆ นั่งเล่นด้วยศิลปินหญิงเสียงดีแห่งปีอย่าง BOWKYLION (โบกี้ไลอ้อน) ความสนุกต่อเนื่องทันทีกับ TILLY BIRDS (ทิลลี่เบิร์ด) และสนุกแบบไม่มียั้งกับ THREE MAN DOWN (ทรี แมน ดาวน์) ต่อด้วย THE TOYS (เดอะทอยส์) ที่ขนเอาหลายเพลงโดนใจมาร้องให้ชาวนั่งเล่นได้ฟังกัน ส่งต่อความสนุกสุดฮากันด้วย POP PONGKOOL (ป๊อบ ปองกูล) และ WAN THANAKRIT (ว่าน ธนกฤต) พร้อมปรับอารมณ์มาฟังเพลงเพราะ ๆ จาก NUM KALA (หนุ่ม กะลา) ที่ทำให้บรรยากาศในช่วงนี้ทั้งสนุกทั้งซึ้งกันทีเดียว ตามด้วยเสียงกรี๊ดกระหึ่มอีกครั้งเมื่อศิลปินหญิงมากความสามารถอย่าง PALMY (ปาล์มมี่) ขึ้นมาร้องมาเต้น จนแฟน ๆ ลุกขึ้นเต้นสนั่นหุบเขา ความสนุกของงานนั่งเล่น 6 ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ เมื่อกลุ่มศิลปินร็อกสุดมันส์อย่าง POTATO (โปเตโต้) ขึ้นบนเวที พร้อมขนเพลงฮิตมาให้ชาวนั่งเล่นร้องตามเสียงดังกระหึ่ม ต่อด้วยโมเมนต์สนุก ๆ ไปกับ POLYCAT (โพลีแคท) และสุดซึ้งไปกับหลากหลายเพลงเพราะสุดฮิตจาก KLEAR (เคลียร์) ปิดท้ายความสุขที่ทำให้ทุกคนรู้สึกจอยไปกับงานในครั้งนี้ด้วย NONT TANONT (นนท์ ธนนท์)บอกเลยความสุข ความสนุก ท่ามกลางธรรมชาติ และบรรยากาศหนาวเย็นสบาย ๆ แบบนี้ต้องมาสัมผัสด้วยตัวเองสักครั้งในชีวิต ใครไม่อยากพลาดเทศกาลดนตรีกลางฮอลล์ธรรมชาติ ท่ามกลางบรรยากาศที่ดีที่สุดอย่าง ‘นั่งเล่น มิวสิค เฟสติวัล’ ในครั้งต่อ ๆ ไป และสามารถติดตามภาพบรรยากาศของงาน ‘ช้าง มิวสิค คอนเนคชั่น พรีเซนต์ นั่งเล่น มิวสิค เฟสติวัล 6’ พร้อมข่าวสารแบบอัพเดทเพิ่มเติมได้ที่: FB: NanglenMusicFestival / Twitter: @NanglenFest / IG: @nanglenmusicfestival แล้วเจอกันปีหน้า..รับรองว่าพิเศษสุด และชิลล์สุดอย่างแน่นอน!!!#นั่งที่ไหนก็ไม่สบายเท่านั่งที่นั่งเล่น #Chang #ChangMusicConnection #นั่งเล่น6