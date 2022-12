Osca & Blanco แลนมาร์คแห่งใหม่ริมน้ำเจ้าพระยา ชวนดื่มด่ำความสุข ท่ามกลางบรรยากาศสุดชิลอย่างมีสไตล์

ร้านอาหารและบาร์สไตล์เมดิเตอร์เรเนียน แลนด์มาร์คแห่งใหม่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา พร้อมเสิร์ฟความ Exclusive ดื่มด่ำความสุขท่ามกลางบรรยากาศสุดชิล โดยภายในร้านมีการออกแบบและตกแต่งสไตล์ Modern Luxury ที่จะเติมเต็มทุกประสบการณ์ “Dining & Hangout” มาพร้อมวิวแบบพาโรนามิคของแม่น้ำเจ้าพระยา และการเสิร์ฟอาหารสไตล์ Mediterranean Fusion ผ่านการรังสรรจากเชฟฝีมือดีดีกรีเหรียญเงินจากรายการ International Iron Chef Taiwan ที่การันตีเรื่องรสชาติความอร่อย พร้อมด้วยวัตถุดิบที่มีคุณภาพระดับพรีเมียม นอกจากนี้ยังมีบริการเสิร์ฟเครื่องดื่มอีกมากมายที่รังสรรจากบาร์เทนเดอร์มืออาชีพ เติมความสุขให้ช่วงเวลาที่แสนพิเศษยิ่งขึ้นกับการแสดงดนตรีสดทุกวัน และจัดเต็มทุกความมันส์จากดีเจในคืนวันศุกร์และวันเสาร์ ไม่ว่าจะสายกิน สายดื่ม สายปาร์ตี้ หรือสายถ่ายภาพ ที่นี่ Osca & Blanco ตอบโจทย์ในทุกประสบการณ์โดยร้าน Osca & Blanco ภายในร้านมีการแบ่งออกเป็น 2 โซน เพื่อตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของสายกินดื่มอย่างลงตัว ประกอบไปด้วย- Osca เป็นโซน indoor บรรยากาศเต็มไปด้วยความเรียบหรู โดยมีการคุมโทนเป็นสีดำทอง ด้วยการตกแต่งสไตล์ Modern Luxury Black Bar ทั้งนี้ที่มาของการออกแบบ คำว่า Osca มากจาก “Oscuro” ในภาษาสเปน ซึ่งแปลว่า “ความมืด” เหมาะแก่การนั่งทานมื้อค่ำที่สุดแสนวิเศษชมวิวสุดอลังการผ่านกระจกบานใหญ่ และโซฟาครึ่งวงกลม ที่จะเติมเต็มทุกประสบการณ์แบบ Exclusive Dining- Blanco เป็นโซน outdoor ตกแต่งด้วยสไตล์ Modern Luxury White Bar โดยมีการคุมโทนเป็นสีขาวเงิน ทั้งนี้ที่มาของการออกแบบ คำว่า Blanco มากจาก “Blanca” ในภาษาสเปน ซึ่งแปลว่า “สีขาว” โซนนี้เหมาะกับการนั่งชิลและปาร์ตี้ รับบรรยากาศยามเย็นพระอาทิตย์ตก และแสงสว่างยามค่ำคืนของริมแม่น้ำเจ้าพระยา สายแฮงค์เอาท์ต้องประทับใจอย่างแน่นอนนอกจากบรรยากาศสุดชิลและการตกแต่งร้านที่ถือเป็นเอกลักษณ์และเป็นจุดเด่นของ Osca & Blanco แล้ว ยังมาพร้อมการเสิร์ฟอาหารสไตล์ Medditeranean Fusion กว่า 40 เมนู มาพร้อมเครื่องดื่มที่จะเพิ่มความสุขและประสบการณ์แบบไร้ขีดจำกัดในการแฮงค์เอ้าท์ โดยมีเมนูอาหารให้เลือกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเมนูซิกเนเจอร์ อาทิ Australian Grilled Dry Age Tomahawk, Parmesan Cheese Shrimp Taco, Seafood Risotto Paella เป็นต้น สำหรับสายดื่มก็ห้ามพลาด เมนูค็อกเทลแนะนำจากทางร้านที่จะเปิดลิ้นรับรสสุดฟินเฉพาะที่ Osca & Blanco ไม่ว่าจะเป็น Breeze Of Greece, French Lavender, Italian Mafia, และ Moroccan Craft เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีเมนูอาหารและเครื่องดื่มอื่นๆ อีกหลากหลาย ที่สามารถแพริ่งค็อกเทลได้อย่างลงตัวอีกหนึ่งจุดเด่นของทาง Osca & Blanco คือเป็นร้านที่เหมาะแก่การจัดงาน Celebration ไม่ว่าจะเป็นวันเกิด วันครบรอบ หรือ การขอแต่งงาน รวมไปถึงการสังสรรค์ประจำปี ด้วยสไตล์การตกแต่งและโลเคชั่นของร้าน ทำให้บรรยากาศจะเต็มไปด้วยความเรียบหรู และยังเป็นจุดที่สามารถดูพลุได้ทุกเทศกาลตลอดทั้งปี มั่นใจได้เลยว่าจะได้รับประสบการณ์อย่างประทับใจกลับไปแน่นอน และอีกหนึ่งไฮไลท์ที่ต้องห้ามพลาด สำหรับในคืนวัน countdown จะมีการแสดงพลุสุดยิ่งใหญ่ตระการตา ณ ICONSIAM โดยมองจากร้าน Osca & Blanco จะเห็นได้อย่างชัดเจนทั้งนี้ร้าน Osca & Blanco ก่อตั้งโดย คุณภูวดล เอื้อวงศ์ตระกูล, คุณณัฐวินท์ รักวาทิน, คุณศรันย์ ก้อนทรัพย์ และคุณปัณฑิตา ประเทืองทิพย์ 4 ผู้บริหารรุ่นใหม่ไฟแรงที่เริ่มเข้าสู่เส้นทางธุรกิจร้านอาหารและบาร์ด้วยกันเป็นร้านแรกกับร้าน Osca & Blanco โดยตั้งอยู่ที่ชั้น 2 ของโครงการ Bangrak Riverview ซึ่งอยู่ตรงข้าม Iconsiam นับเป็น The best panoramic view ของแม่น้ำเจ้าพระยา โดยเปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 17.00 - 24.00 น. สำหรับสายแฮงค์เอาท์หรือผู้สนใจสามารถจองโต๊ะได้ที่ Line : @osca.blanco ( https://lin.ee/eDEmyzo ) หรือสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 061-405-9388 และ https://www.facebook.com/oscaandblanco/ , https://www.instagram.com/osca.blanco/ หรือ https://www.tiktok.com/@osca.blanco/