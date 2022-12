ไฮเนเก้น ชวน “เกรซ พิชญ์ และฟรอย” รีเฟรชช่วงเวลาแห่งความทรงจำในยุค 90s ที่งาน Heineken® Official Main Sponsor - “BOYd-NOP FAMILY CONCERT

ไฮเนเก้น ชวนเกรซ-กาญจน์เกล้า, พิชญ์ กาไชย และฟรอยด์ ณัฏฐพงษ์ รีเฟรชช่วงเวลาแห่งความทรงจำในยุค 90s’ ที่งาน Heineken® Official Main Sponsor - “BOYd-NOP FAMILY CONCERT ตอน BACK TO THE 90’S กับกิจกรรมที่ได้นำช่วงเวลาที่ดีที่สุด ความเรียบง่ายของวันเวลาดีๆ ที่ได้ผ่านมา รวมถึงความรู้สึกแสนพิเศษในบทเพลงของบอย-นภมารีเฟรชอีกครั้งให้หายคิดถึงไฮเนเก้น ร่วมกับบอย โกสิยพงษ์ และนภ พรชำนิ ทั้งที งานนี้จัดเต็มให้ทุกคนได้มาให้รีเฟรชโมเมนต์แห่งความทรงจำดีๆกับบทเพลงในยุค 90’s ด้วยกัน พร้อมกิจกรรมของไฮเนเก้นที่จัดมาเติมเต็มความสุขในงานนี้ประกอบด้วย• Heineken® First Album Gallery Installation รีเฟรชความคิดถึงจากอัลบั้มแรกของแต่ละศิลปินในวันวาน สู่ความประทับใจในวันนี้ หน้าปกอัลบั้มแรก! ของเหล่าศิลปินในงานที่ได้นำกลับมารีเฟรชอีกครั้ง เป็นแกลลอรี่ปกเทปขนาดยักษ์ วางเรียงต่อกันเป็นรูปดาวให้แฟนคลับได้ถ่ายรูปและย้อนวันวานไปด้วยกัน• Heineken® Time Machine Photo Booth รีเฟรชโมเม้นต์ความสุขกับตู้ถ่ายภาพที่คิดถึงในวันวานสู่ความเซอร์ไพรส์ไปกับบอย-นภ คงไม่มีอะไรบันทึกความทรงจำได้ดีกว่ารูปถ่าย ไฮเนเก้นได้จัดโซนถ่ายรูปกันให้หายคิดถึง กับโฟโต้บูธที่ให้ได้ฟีลร่วมเฟรมใกล้ชิดกับบอย-นภ พร้อมลายเซ็นของทั้งคู่ ได้ภาพกลับบ้านทั้งแบบดิจิตอลพร้อมแชร์ให้เพื่อนดูใน social media ในทันที หรือเก็บเป็นภาพเอาไว้ใส่กรอบเป็นความทรงจำภายในงาน ไฮเนเก้นยังมีโซนที่ Heineken® Bean Bag ให้คุณได้ทิ้งตัวเอนกายรีเฟรชโมเมนต์พิเศษ นอนดูดาว ฟังเพลงจากศิลปินที่คุ้นเคยเป็นอย่างดี อาทิ โมเดิร์นด็อก บุรินทร์ เบน-ชลาทิศ P.O.P. หรือ 2 Days Ago Kids พร้อมด้วยแขกรับเชิญเซอร์ไพรส์สุดพิเศษอย่าง ติ๊ก ชิโร่, นัท มีเรีย, สิงโต นำโชค และปู พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ มาร่วมรีเฟรชบรรยากาศในบทเพลงเดิมๆของวันวาน ท่ามกลางอากาศดีๆ ในช่วงเดือนส่งท้ายปีนอกจากนี้ ยังมี Heineken® 0.0 Truck สำหรับแฟนๆ ที่อยากได้ฟีลรีแลกซ์จัดเต็มร้องเพลงได้สุดเสียงแบบที่ไม่ต้องดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แถมขับรถกลับบ้านได้แบบมีสติเต็มร้อย กับเครื่องดื่มมอลต์ไม่มีแอลกอฮอล์ Heineken® 0.0