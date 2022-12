ไฮเนเก้น รีเฟรชบรรยากาศยุค 90s’ กับป๋าเต็ด ทอล์ค ตอนพิเศษ Boyd-Nop Family

ไฮเนเก้นรีเฟรชบรรยากาศยุค 90s’ ในรายการป๋าเต็ด ทอล์ก ตอนพิเศษ นำ บอย-นภ สองศิลปินชั้นนำผู้บุกเบิกเบเกอรี่ มิวสิค ร่วมคุยกับป๋าเต็ด ชวนแฟนๆ ของเบเกอรี่ มิวสิค ร่วมรำลึกวันวาน ย้อนกลับไปสู่คอนเสิร์ตครั้งแรก Bakery The Music รวมถึง Fat Festival และการกลับมาของคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งสำคัญ “Heineken® Official Main Sponsor Boyd-Nop Family Concert: Back to the 90s’”“พี่เต็ดเป็นคนให้พวกเราไปเหยียบอิมแพค อารีน่า ถ้าไม่มีงาน Bakery The Concert พวกเราคงไม่เป็นที่รู้จักขนาดนี้” นภ พรชำนิ เปิดรายการโดยเล่าถึงจุดเริ่มต้นของ Bakery The Concert ที่จัดขึ้นเมื่อปี 2001 Bakery The Concert เป็นการร่วมงานกันระหว่างบอย-นภ ป๋าเต็ด และไฮเนเก้น ซึ่งคอนเสิร์ตนั้นถือเป็นหนึ่งในจุดเปลี่ยนของเบเกอรี่ มิวสิค และวงการเพลงในการจัดกิจกรรมคอนเสิร์ตที่รองรับจำนวนคนได้มากขึ้น และระยะเวลาการแสดงคอนเสิร์ตก็ยาวขึ้นเกิน 5 ชั่วโมง และมีซีนปิดท้ายสุดประทับใจที่บอย โกสิยพงศ์ ได้แต่งเพลงสดๆ บนเวทีเพื่อขอบคุณคนดูทุกคน โดยมีพี่นภออกมาช่วยร้องปิดท้ายบอย โกสิยพงศ์ เล่าว่า “Bakery The Concert เป็นครั้งแรกที่มีการจัดคอนเสิร์ตที่อิมแพค อารีน่า ผมจำได้ครั้งแรกที่เข้าไปที่อิมแพค อารีน่า รู้สึกโหวทำไมมันใหญ่ขนาดนี้ ตอนนั้นคิดแบบนี้จริงๆ นะ ไม่เคยคิดว่ามันจะใหญ่ขนาดนี้ ซึ่งก่อนหน้านั้นเวลาทำคอนเสิร์ตกันจะจุได้มากสุดแค่ 3000 คน เป็นยืนด้วย แต่วันที่เราไปจัดกันรวมๆ แล้วก็ประมาณ 10,000 คน” ในปี 2001 เช่นเดียวกัน หลังจาก Bakery The Concert ทั้งบอย-นภ ป๋าเต็ด และไฮเนเก้น ยังได้ร่วมงานกันอีกหนึ่งงานสำคัญใหญ่ นั่นคือ Fat Festival ซึ่งป๋าเต็ดเรียกงานนี้ว่า “งานเปลี่ยนชีวิตของผม”“คอนเซปต์ของ Fat Festival คือ นำศิลปินมาจัดแสดงสด และถ้าเราชอบเพลงของคนนี้ เราก็เดินไปซื้อซีดีของศิลปินที่วางจำหน่ายอยู่ แต่เมื่อเราเดินไปหาสปอนเซอร์กลับไม่มีใครเก็ทเลย เพราะวงที่เอามาก็เป็นวงที่ไม่ดัง ซึ่งเราเลือกแต่วงที่ Fat (Radio) เปิด ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นวงศิลปินอินดี้ เราไปหาใครก็ไม่สนใจ จนกระทั่งไฮเนเก้นเข้ามาสนับสนุนงานให้งานมันเกิดขึ้นจริง”จากการสนับสนุนตั้งแต่ปี 2001 เมื่อบอย-นภ ได้กลับมารวมกันอีกครั้งในปี 2022 ไฮเนเก้นก็ไม่พลาดที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดงาน “Heineken® Official Main Sponsor Boyd-Nop Family Concert: Back to the 90s’ ที่อยากจะชวนแฟนเพลงเข้ามาร่วมอยู่ใน Boyd-Nop Family แล้วย้อนเวลากลับไปสู่ยุค 90s’“ผมจะจัดคอนเสิร์ตทุกปี และเป็นช่วงปลายปีเสมอ แต่ไม่ได้ทำมาหลายปี คุยกับนภว่าปีนี้โควิดน่าจะโอเค เลยจัดงานขึ้นมา น้องชายผมบอกว่า เราจะไปจัดที่เปิด เราก็อยากจะให้เหมือนความรู้สึกคืนสู่เหย้ากับโรงเรียนเก่า ไปงานโรงเรียนกัน ก็เลยกลับไปสู่ในยุคที่เราเริ่มทำเพลงเลยกลายเป็น Back to the 90s’ ในยุคที่แฟนเพลงของเรายังเป็นวัยรุ่นอยู่ ถ้าเราไปดูคอนเสิร์ตและได้อยู่ข้างๆ กับเพื่อนของเราที่โตมาด้วยกัน จำได้ว่า เพลงนี้เคยถูกปลอบใจ หรือเพลงนี้ร้องไห้กับคนนั้น น่าจะกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกันได้เหนียวแน่นขึ้น” บอย โกสิยพงศ์ พูดถึงการจัดงานนภ พรชำนิ ได้พูดถึงความพิเศษเพิ่มเติมของการจัดงานในครั้งนี้ว่า “ความสนุกบนเวทีปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเรา (บอย-นภ) ส่วนข้างล่างเวทีไฮเนเก้นได้เข้ามาช่วยเติมเต็มสีสันให้กับแฟนเพลงของเรา อาทิ First Album Gallery Installation ที่รวบรวมหน้าปกอัลบั้มต่างๆ ประสบการณ์ครั้งแรกของคุณกับปกอัลบั้มไหนก็สามารถไปถ่ายกับปกอัลบั้มนั้น Time Machine Photo Booth ในเฟรมก็จะมีรูปบอยกับนภร่วมอยู่ด้วยเหมือนได้ถ่ายรูปไปด้วยกัน”ก่อนจะปิดท้ายการสัมภาษณ์ในป๋าเต็ด ทอล์ก ตอนพิเศษ ด้วยการนำเพลง “สีเขียว” ที่ทางบอย โกสิยพงศ์ได้แต่งให้ไฮเนเก้นมาคัฟเวอร์ใหม่ โดยให้นภ พรชำนิเป็นคนร้องมาร่วมรีเฟชรบรรยากาศยุค 90s’ ในรายการป๋าเต็ด ทอล์ก ตอนพิเศษ ก่อนไปร่วมคอนเสิร์ต “Heineken ® Official Main Sponsor Boyd-Nop Family Concert: Back to the 90s’” ได้ทาง YouTube ช่อง @PaTedTalk