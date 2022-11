Silver Land จัดเต็มประสบการณ์สุดมันส์ถูกใจ Zennials ชวนเหล่าเซเลปและศิลปินคนรุ่นใหม่พบความเซอร์ไพรส์ ในงาน Heineken® Silver Presents Maho Rasop Festival 2022

เหล่าเซเลปและศิลปินคนรุ่นใหม่ นำโดย กวิน ดูวาล / เน๋ง-ศรัณย์ / แพรวา-ณิชาภัทร / มิว-MEYOU / อิมเมจ-สุธิตา / วันเดอร์เฟรม / เบสท์-ณัฐสิทธิ์ / บอส-ชนกันต์ / โอ๊ต รัฐธีร์ และ ตน-ต้นหน พร้อมด้วยอินฟลูเอนเซอร์คนรุ่นใหม่ที่มาร่วมงานมหรสพเฟสติวัลอีกมากมาย และไม่พลาดที่มาร่วมสัมผัสประสบการณ์ “สมูทกว่าที่คิด กับชีวิตชิลเวอร์” ที่ SILVER LAND พื้นที่ไฮไลต์ใหญ่ใจกลางงาน Maho Rasop Festival 2022 ที่สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้สัมผัส 7 ความปังแบบน่าตื่นตาตื่นใจถูกใจเหล่า Zennials มาช่วยเพิ่มความสมูทกับประสบการณ์ของเทศกาลดนตรีให้ชิลเวอร์มากขึ้น พร้อมอวดรูปสวยๆ บน social media แบบที่ไม่เหมือนใครSMOOTH SLIDER สไลด์เดอร์ขนาดยักษ์ ให้คุณได้สนุกปลดปล่อยความชิลและลื่นไหลไปกับประสบการณ์ความสมูทภายใต้บรรยากาศของดนตรีที่สุดเอนจอยSMOOTH SEAT ที่นั่งสุดชิล นุ่มๆ แสนสบายให้คุณได้ทิ้งตัวรีแลกซ์ ดื่มด่ำเสียงเพลงได้ตลอดงานระหว่างอารมณ์ที่ชิลเวอร์ไปกับเสียงดนตรีSMOOTH SNAPBOOTH โฟโต้บูทสุดชิคของคนรุ่นใหม่ ที่ไฮเนเก้น ซิลเวอร์ คอนเฟิร์มว่า ภาพจะออกมาสวยสมูทไม่เหมือนครั้งไหนอย่างแน่นอน!SMOOTH STARWAY เส้นทางแสงสีสุดตื่นตาที่จะทำให้อารมณ์คุณสมูทขึ้น นำทางสู่จุดชมวิวที่สูงที่สุดในงาน เต็มอิ่มในบรรยากาศที่ไม่เหมือนงานไหนๆ360 SMOOTH SCENE หากเหนื่อยที่จะต้องเดินให้ครบทุกเวที ก็มาพักเทควิว 360 องศาที่นี่ ชมบรรยากาศสุดสมูทจากมุมสูงที่สุด เห็นบรรยากาศงานได้ทุกมุมขณะที่บนเวที Silver Stage บรรยากาศเต็มไปด้วยความคึกคักของบรรดากลุ่ม Zennials ที่ต่างมารอชมการแสดงของศิลปินที่ชื่นชอบ อาทิ Fazerdaze ศิลปินดรีมป็อปนิวซีแลนด์ Milli แร็ปเปอร์สาวสุดฮอตของไทย Last Dinosaurs วงสี่หนุ่มอินดี้จัดๆ จากออสเตรเลีย และ Desktop Error วงอัลเทอร์เนทีฟ ร็อค จากประเทศไทยปิดท้ายในแต่ละค่ำคืนด้วยการเดินทางกลับบ้านแบบปลอดภัยสมูทที่สุดกับ Enjoy Responsibly ภายใต้การรณรงค์ในแคมเปญ “ขับไม่เสี่ยง เลี่ยงไม่ดื่ม” ของไฮเนเก้น ศูนย์จุดศูนย์ ที่จัดโค้ดส่วนลด Grab Drive Your Car มูลค่า 80 บาท และ Just Grab / Grab Car มูลค่า 40 บาท ที่บูธ EHR (บูธวัดระดับแอลกอฮอล์) ตลอดทั้ง 2 วันของเทศกาลนี้