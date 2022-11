ฟินปลายปีกับสุดยอดเทศกาลดนตรีแห่งปี “Chang Music Connection presents Season of Love Song ครั้งที่ 12”

โค้งสุดท้ายแล้ว! สำหรับการซื้อบัตรคอนเสิร์ตที่คุณจะได้ร่วมออกเดินทางไปสัมผัสสิ่งมหัศจรรย์บนดวงดาวแห่งรัก ฟินไปกับกองทัพศิลปินคุณภาพ 16 ชั่วโมงเต็ม ที่จัดขึ้นโดย ครีเอท อินเทลลิเจ้นซ์ หรือ CI จับมือ ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มตราช้าง พร้อมความร่วมมือจากพันธมิตรภาคส่วนต่างๆ กับเทศกาลดนตรีสุดยิ่งใหญ่แห่งปี ท่ามกลางลมหนาว ในบรรยากาศแห่งความสุขพบกับกองทัพศิลปินคับคั่งกว่า 16 ศิลปิน ที่จะมาร่วมสร้างสีสัน ความมัน และสิ่งมหัศจรรย์แห่งรักสุดเกินคำบรรยาย พร้อมนำทีมพุ่งทยานสู่ความฟิน โดย BIG ASS, BOWKYLION, KLEAR, LIPTA, MIRRR, NONT TANONT, PALMY, POLYCAT, SARAH SALOLA, SERIOUS BACON, SLAPKISS, SLOT MACHINE, TATTOO COLOUR, THE PARKINSON, V VIOLETTE และ ZOM MARIE เรียกได้ว่าครบเครื่อง เต็มแน่นทุกอรรถรส ทั้งสายป๊อบ สายร็อค สายอินดี้ สายแดนซ์ หรือสายอินเลิฟ ที่เตรียมมาเสิร์ฟบทเพลงรักที่ทุกคนคุ้นหู และสร้างความสนุกบนดวงดาวแห่งรักพบกันวันเสาร์ที่ 3 ธ.ค.นี้ ณ เวเนโต้ สวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ใครที่ยังไม่มีบัตร พลาดไม่ได้ รีบซื้อด่วน! บัตร Surprise Sheep ราคา 1,300 บาท ต่อบัตร 1 ใบ จำหน่ายจนถึงวันพุธที่ 23 พ.ย.นี้ (จากราคาปกติ 1,500 บาท) และทางด้านบัตร Very V Sheep เริ่มต้นที่ 5,000 – 15,000 บาท ส่วนใครที่มีบัตรแล้ว แต่กำลังมองหาที่พัก พบกับ CAMPING ZONE เอาใจสายชิล ที่เราเปิดให้จับจองพื้นที่สำหรับกางเต็นท์ จำกัดเพียง 200 ที่เท่านั้น! บอกเลยว่าโค้งสุดท้ายแล้วจริงๆ ห้ามพลาดจ้า! กดซื้อบัตรหรือจองพื้นที่ได้ที่ LINE: @SOLS และติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage : Season of Love Song แล้วเตรียมพุ่งทะยานไปสู่ดวงดาวแห่งรักด้วยกัน!