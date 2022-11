โออิชิ จัดแคมเปญลุ้นเที่ยวญี่ปุ่น ดึง “กลัฟ - คณาวุฒิ” ขึ้นแท่นพรีเซนเตอร์

ผู้จัดการรายวัน 360 -โออิชิ กรีนที ผู้นำตลาดชาเขียวอันดับหนึ่งของไทย รุกตลาดส่งท้ายปลายปี เดินหน้าตอกย้ำคุณค่าชาเขียว เปิดตัวแคมเปญ “OISHI GOODNESS OF TEA” ภายใต้แนวคิด “โออิชิ กรีนที สิ่งดีๆ ที่ไม่เคยเปลี่ยน” ส่ง “กลัฟ - คณาวุฒิ ไตรพิพัฒนพงษ์” หนุ่มฮอตแห่งปี ขึ้นแท่นพรีเซนเตอร์ สร้างการรับรู้ คุณประโยชน์ของคาเทชินที่มีในชาเขียวโออิชิทุกขวดนางสาวสุภรณ์ เด่นไพศาล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานธุรกิจเครื่องดื่ม บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ตลาดชาพร้อมดื่มมีมูลค่า 13,229 ล้านบาท มีอัตราการเติบโตสูง 22% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยโออิชิยังครองตำแหน่งผู้นำตลาดต่อเนื่องด้วยส่วนแบ่งการตลาด 48% (ข้อมูลจาก AC Nielsen เดือน ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565) ขณะเดียวกัน ปัจจุบันความท้าทายอย่างหนึ่งในการทำการตลาดชาพร้อมดื่ม คือ การขยายฐานลูกค้า-เพิ่มปริมาณการบริโภคโออิชิจึงเดินหน้าขับเคลื่อน 3 กลยุทธ์หลัก ประกอบด้วย• กลยุทธ์ตอกย้ำแบรนด์ที่ตอบโจทย์คนรักสุขภาพ โดยเลือก กลัฟ - คณาวุฒิไตรพิพัฒนพงษ์ ไอดอลคนรุ่นใหม่ที่มีไลฟ์สไตล์เฮลท์ตี้มาเป็นพรีเซนเตอร์ เพื่อสื่อสารแบรนด์คอนเซปต์ “โออิชิ กรีนที สิ่งดีๆ ที่ไม่เคยเปลี่ยน” ผ่านแคมเปญ “OISHI GOODNESS OF TEA” และภาพยนตร์โฆษณาชุด “สิ่งดี ๆ ที่ไม่เคยเปลี่ยน” ถ่ายทอดครีเอทีฟไอเดีย เวลาเปลี่ยนแต่ประโยชน์ของชาเขียวไม่เคยเปลี่ยน เพราะผลิตจากยอดอ่อนใบชาคุณภาพ มีคาเทชินที่ช่วยต้านอนุมูลอิสระ เสริมภูมิคุ้มกัน (จากข้อมูลวิจัย Clinical Nutrition ESPEN) เพื่อสื่อสาร Key Message ดังกล่าวไปสู่กลุ่มเป้าหมายในวงกว้าง เนื่องจากกลัฟมีฐานแฟนคลับจำนวนมาก ทั้งแฟน ๆ ในประเทศไทยและต่างประเทศ สอดคล้องกับเป้าหมายของโออิชิที่ต้องการสร้าง Connection และ Engagement กับคนรุ่นใหม่• กลยุทธ์ O2O Marketing ในฐานะผู้นำตลาดชาเขียวพร้อมดื่ม โออิชิ กรีนที ต้องการสร้างการรับรู้ถึงสิ่งดี ๆ ที่มีอยู่ในชาเขียว คือ คาเทชิน ที่คนไทยส่วนใหญ่อาจยังไม่คุ้นเคย ดังนั้นเราจึงตอบโจทย์การทำการตลาดของแคมเปญดังกล่าว โดยออกแบบกลยุทธ์ที่ดึงความสนใจและสร้างความสงสัยให้ผู้บริโภคกลับเข้ามาค้นหาว่าคาเทชินคืออะไร ผ่านเทคนิค O2O Marketing โดยการสแกน QR Code ผ่านสื่อต่าง ๆ เพื่อลิงค์กลับเข้ามาในหน้าเพจของโออิชิ กรีนที ที่บอกเล่าเรื่องราวคุณประโยชน์ดี ๆ ของคาเทชิน• กลยุทธ์โปรโมชั่นเพิ่มปริมาณการซื้อมัดใจผู้บริโภคโดยเฉพาะวัยทีน สร้างสรรค์โปรโมชั่นที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ความชื่นชอบของคนรุ่นใหม่โดยเฉพาะวัยทีน ล่าสุดจึงจัดกิจกรรม “OISHI EXCLUSIVE TRIP IN JAPAN” ทริป 4 วัน 3 คืน ชวนแฟน ๆ ร่วมลุ้นไปสัมผัสประสบการณ์สิ่งดี ๆ ที่ไม่เคยเปลี่ยน จากเกียวโตสู่โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น แบบเอ็กซ์คลูซีฟกับกลัฟ คณาวุฒิ”แฟน ๆ บิ๊กกลัฟและโออิชิร่วมลุ้นรางวัลทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟจากกิจกรรม “OISHI EXCLUSIVE TRIP IN JAPAN” ได้ง่าย ๆ เพียงดื่มโออิชิ กรีนที ทุกรสชาติ แล้วส่งรหัสใต้ฝาผ่านแอปโออิชิคลับ ร่วมสนุกตั้งแต่วันนี้ ถึง 25 กุมภาพันธ์ 2566