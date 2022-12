ชวนฟังเพลง “สีเขียว” ของไฮเนเก้น หนึ่งในเพลงที่แต่งยากที่สุดของ “บอย โกสิยพงษ์”

ฝีมือการแต่งเพลงของเป็นที่ยอมรับของแฟนๆ โดยเฉพาะกับอัลบั้มแจ้งเกิด Rhythm & Boyd ที่อาจเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในอัลบั้มเพลงรักที่ดีที่สุดของวงการเพลงไทย ที่สร้างชื่อให้ บอย โกสิยพงษ์ รวมถึงศิลปินคนอื่นๆ อีกมากมายแต่ท่ามกลางเพลงที่ดังและเป็นที่รู้จักมากมาย เพลงคือ เพลงที่ บอย โกสิยพงษ์ได้ออกมาเปิดเผยในรายการ “ป๋าเต็ด ทอล์ก” ตอนพิเศษ Boyd-Nop Family ที่ไฮเนเก้นได้พาคุณไปรีเฟรชบรรยากาศในยุค 90s’ ว่าเป็นเพลงที่แต่งยาก และแฟนเพลงของบอยอาจไม่ค่อยคุ้นหูมากนัก“โจทย์ที่ได้รับมาจากทางไฮเนเก้นตอนนั้น บอกมาแค่ว่า อยากให้แต่งเพลงเกี่ยวกับสีเขียว ผมก็คิดว่า โอ้โห โคตรเซนเลยวะ คือลึกมาก ผมก็มาตีความว่า สีเขียวคือความสุขและความสุขเป็นเรื่องของนามธรรม เป็นเรื่องของเซน เราอธิบายเป็นรูปธรรมได้ลำบาก ความสุขมันจะมีความทรงจำกับหลายๆ อย่างในชีวิตทุกคน มีความทรงจำที่ดีและย้อนกลับมาใหม่ก็ได้ ดังนั้น โจทย์ที่ได้รับมาว่า สีเขียว ผมคิดว่า มันคือการที่มนุษย์ได้ย้อนความทรงจำ และเมื่อได้สัมผัสกับธรรมชาติ พอสัมผัสกับธรรมชาติ สีที่สื่อถึงธรรมชาติก็คือ สีเขียว ผมเลยนำความคิดนี้มาแต่งออกมาเป็นเพลงสีเขียวให้กับไฮเนเก้นครับ”เพลง “สีเขียว” แต่งขึ้นมาในช่วงปี 2009 โดยมี “เบน ชลาทิศ” เป็นผู้ขับร้องเพลงนี้ใน Original Version แต่สำหรับคอนเสิร์ต Boyd-Nop Family ตอน Back to the 90’s “นภ พรชำนิ” ได้นำมาร้องใหม่ในสไตล์อบอุ่น สามารถรับฟังเพลง “สีเขียว” และบทสนทนาบางส่วนจากป๋าเต็ด ทอล์ก ได้ในคลิปไฮไลท์ หรือไปฟังกันสดๆ ได้ในงาน Heineken® Official Main Sponsor Boyd-Nop Family Concert: Back to the 90s’ ที่จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 24 ธันวาคมนี้ ณ สนามกอล์ฟ Treasure Hill จังหวัดชลบุรี