หลังจากที่มือกีตาร์วง Getsunova เข้าพิธีวิวาห์กับลูกสาวคนสวยของผู้บริหารใหญ่ GMM GRAMMY ในเดือน พ.ย. ปี 64 ที่ผ่านมา และประกาศข่าวดีเรื่องมีทายาท ในเดือนมิ.ย. ปี 65ล่าสุดในอินสตาแกรมนาฑี ก็ได้เผยภาพอิงฟ้าคลอดทายาทคนแรกเรียบร้อยแล้ว โดยฝ่ายชายได้โพสต์ข้อความถึงหนูน้อยเอาไว้ว่า “You just turned our whole world upside down //LAYLA// 12.12.22 #LL” ท่ามกลางแฟนๆ และคนบันเทิง ที่เข้ามาแสดงความยินดีคับคั่ง