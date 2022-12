การประปานครหลวงร่วมออกร้านงานกาชาดประจำปี 2565 ลุ้นรับของรางวัลมากมาย

เปิดเผยว่า การประปานครหลวงได้ร่วมออกร้านใน งานกาชาดประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 8-18 ธันวาคม 2565 ณ สวนลุมพินี จึงขอเชิญทุกท่านร่วมชมร้าน กาชาดของ กปน. เพื่อร่วมสนุกกับกิจกรรม และไขข้อสงสัยเรื่องน้ำไปกับนิทรรศการในรูปแบบ Interactive ในเรื่องกระบวนการผลิตน้ำประปา วิธีประหยัดน้ำในชีวิตประจำวัน และวิธีง่าย ๆ ในการดูแลอุปกรณ์การใช้น้ำภายในบ้าน ภายใต้แนวคิด Quality Water for Quality Living และร่วมลุ้นรับของรางวัลมากมาย อาทิ จักรยานรักษ์โลก หม้ออเนกประสงค์ ปิ้ง ย่าง ต้ม 2 in 1 กล่องข้าวไฟฟ้าแบบพกพา หม้อไฟฟ้าอเนกประสงค์ ฯลฯ ร่วมสนุกฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ได้รางวัล ได้สนุก และได้ความรู้ไปพร้อมกันทั้งนี้ งานกาชาดประจำปี 2565 เป็นงานที่จัดโดยสภากาชาดไทย ภายใต้แนวคิดเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ แสดงความจงรักภักดี และสำนึก ในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสมหามงคลที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมพรรษา 90 พรรษา และทรงดำรงตำแหน่งองค์สภานายิกาสภากาชาดไทย ครบ66ปีโดยปีนี้เป็นการจัดงานในรูปแบบ Hybrid Event ผสมผสานระหว่างงานกาชาด on ground ที่สวนลุมพินี และงานกาชาด Online บนแพลตฟอร์ม www.redcrossfair.com, www.งานกาชาด.com