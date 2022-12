ชมพู่ อารยา จุดพลุ! นำทัพเปิด 3 รายการยูทูปสุดปังสนุกทุกวัน “My Material World”, “GOT You” และ “ครัวยายหนิง”

ชมพู่ อารยา เอ ฮาร์เก็ต เล่าว่า “เอาจริงๆ ว่า รายการ My Material World เป็นรายการแรกที่เป็นของชมจริงๆ เป็นรายการที่ทุกคนจะได้เห็นชมในมุมที่ไม่เคยเห็นมาก่อน แบบไม่มีสคริปท์ ไม่มีการเตี๊ยม และเซ็ทสิ่งต่างๆ ไว้ล่วงหน้า ไม่มีเอฟเฟกต์เยอะแยะให้ปวดตา ทำให้คนดูได้เห็นความเรียล สด ซิง และเป็นธรรมชาติมากๆ ให้เห็นตัวตนเวลาชมไปไหนทำอะไร เหมือนว่าทุกคนได้ตามติดและไปทุกที่กับชมเลยค่ะ ไม่ว่าจะเป็นช้อปปิ้ง อาหารการกิน หรือเวลาทำกิจกรรมต่างๆ ในครอบครัว ซึ่งคิดว่าทุกคนก็น่าจะชอบ และสนุกไปกับรายการที่ชมตั้งใจทำขึ้น เพื่อให้ทุกคนได้รู้จักชมมากขึ้นกว่าที่รู้จักผ่านทางหน้าจอ อย่าลืมติดตามและเป็นกำลังใจให้ชมด้วยนะคะ”ก็อต จิรายุ ตันตระกูล เผยว่า “เพราะผมเชื่อว่าถ้าเราจัดการกับตัวเองได้เป็นอันดับแรก เราก็จัดการทุกเรื่องบนโลกนี้ได้ ดังนั้นรายการ GOT You จึงเป็นรายการที่แชร์เรื่องราว มุมมองจากเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม รวมทั้งแนวคิดในการจัดการชีวิตให้บาลานซ์ และมีความสุข ทำให้เรารู้จักตัวเองมากกว่าที่เคยเป็น สอดแทรกการออกกำลังกายให้สุขภาพดีเพราะเป็นทางถนัดของผมเลย ซึ่งทั้งหมดนี้จะช่วยสร้างแรงผลักดันและกำลังใจให้คนที่ท้อแท้ หมดไฟ ไร้แพชชั่น และเบิร์นเอ้าท์ในการทำงานให้กลับมาพร้อมสู้ และลุยกับทุกอย่างเพื่อให้ไปถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งเป็นครั้งแรกของผมที่ได้ทำรายการทางยูทูปอย่างเป็นทางการ และมีเรื่องราวที่จะแชร์เต็มไปหมด ตอนนี้ตื่นเต้นมากและรอวันที่รายการจะได้ออนตอนแรกครับ ฝากเนื้อฝากตัว และฝากติดตามตอนแรกของ GOT You ด้วยนะครับ”ยายหนิง วารี หน่อแก้ว เปิดใจว่า “ปกติยายใช้ชีวิตเรียบง่ายและพอเพียง ชอบปลูกพืชผักสวนครัวปลอดสารไว้ทาน และออกกำลังกายให้สุขภาพดี มีความสุขที่ได้ดูแลและทำอาหารให้ลูกและหลานทาน พอได้มาทำ “ครัวยายหนิง” แบบจริงจังก็รู้สึกตื่นเต้น และดีใจมาก เพราะจะได้แบ่งปันเคล็ดลับดีๆ วิธีการดูแลสุขภาพ รวมทั้งการใช้ชีวิตให้อินเทรนด์และมีความสุขกับปัจจุบัน เพื่อเป็นแนวทางให้กับครอบครัวอื่นๆ เลือกนำไปใช้ดูแลตัวเองและคนรอบข้าง ก็อยากให้รับยายหนิงเป็นยายอีกคนของครอบครัวที่คอยแนะนำสิ่งดีๆ ที่สำคัญอย่าลืมไปกดติดตาม กดไลค์ กดกระดิ่ง คอมเม้นท์แนะนำสิ่งที่อยากรู้ และเป็นกำลังใจให้ยูทูปเบอร์หน้าใหม่อย่างยายหนิงด้วยนะคะ ส่วนใครที่ยังไม่เคยดู “ครัวยายหนิง” ออนตอนใหม่ทุกวันอาทิตย์เวลา 13.00 น. ซึ่งตอนนี้ออนไปแล้ว 4 ตอน สามารถไปดูย้อนหลังได้เลยค่ะ”โดยภายในวันงานเปิดตัว ทางยายหนิงยังได้โชว์สกิลทำอาหาร คู่กับ ชมพู่ ด้วยเมนูสุดพิเศษ ซี่โครงหมูหมักซอสแม๊กกี้ สลัดผักรวมจากสวนคุณยาย เสิร์ฟคู่กับเครื่องดื่มเลม่อนเชวโล่วที่คุณยายหนิงหมักเองกับมือ นำมาให้กับพี่ๆสื่อมวลชน ได้ชิมรสฝีมือที่เรียกว่าอร่อยไม่เกินจริง แถมความใส่ใจในรายละเอียด ด้วยสเปรย์ฉีดผ้าหอม ของ โอเรียนทอล พริ้นเซส ให้ผู้ที่เข้าร่วมงานได้เพิ่มความหอมก่อนจบงานอย่างสวยงามสามารถติดตามรายการ “My Material World” และ “ครัวยายหนิง” ได้ทางช่องยูทูป My Material World ส่วนรายการ “GOT You” รอออนตอนแรกทางช่อง KOL Style