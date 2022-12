"ก๊อต" บอกเหตุผลสุดอึ้ง!! อีก 10 ปี หรือ 20 ปี จะมีบทแบบนี้อีกไหม ใช้แค่ 7 วิ เคลียร์คิวเล่นเรื่องนี้ "All Men Are Brothers Also The Pattaya Heat ฅนดิบเดือด"

มาแรงมากๆ ตั้งแต่เปิดแถลงข่าวจนถึงวันนี้ แฟนหนังก็ยังพูดถึงไม่หยุดกับหนังบู๊สุดดุ ที่ร่วมทุนไทย-จีน กับการวมตัวของโคตรสุดยอดดาราดัง อนันดา แอเวอริ่งแฮม,น้อย วงพรู กฤษดา สุโกศล แคลปป์, ก๊อต จิรายุ ตันตระกูล, พลอย เฌอมาลย์ บุญยศักดิ์, เอก ธเนศ วรากุลนุเคราะห์ และสองดาราดาวรุ่ง คริสติน กุลสตรี มิชารัลสกี้, ออม มานิตา ชอบชื่น พร้อมจะปะทะดุเดือดๆ แน่นอน!All Men Are Brothers Also The Pattaya Heat ฅนดิบเดือด หนังร่วมทุนไทย-จีน ร่วมทุนสร้างโดย วันเดอเรอร์ พิคเจอร์ส Wanderer Pictures, เรติน่าฟิล์ม โปรดักชั่น Retina Film Production, พี.ที.จี. เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ PTG entertainment และ เซ็นจูรี่ ยู ยู Century UU จากประเทศจีนอีกหนึ่งดาวดัง ที่พร้อมจะระเบิดการแสดงแบบสุดยอดอะไร ทำไม ถึงทำให้ ก๊อต ยอมเทคิวให้หนังบู๊เรื่องนี้ พร้อมทุ่มเทเกินร้อยที่อยากจะแสดงให้ดีที่สุด ในหนัง All Men Are Brothers Also The Pattaya Heat ฅนดิบเดือด ในบท ‘ทศ’‘ตัดสินใจแค่ 7 วินาทีก็รับเลยครับ อันดับแรกคือสคริปต์ และคาแรกเตอร์ ผมตั้งคำถามว่าอีก 10 ปี ผมจะเจอบทแบบนี้หรือเปล่า อีก15 ปี 20 ปี ผมจะเจอบทแบบนี้มั้ย สุดท้ายพอคิดแล้วว่าต่อให้เว้นระเวลาไปสิบยี่สิบปี เผลอๆอาจะไม่มีบทแบบนี้มาหาเรา ตลอดระยะเวลา 10 ปีที่อยู่ในวงการ ก็ยังไม่เจอบทแบบนี้เพราะฉะนั้นไม่มีเหตุผลอะไรที่จะไม่ทำ‘อีกอย่างพัทยาเป็นสถามที่ท่องเที่ยวที่ผมามากับครอบครัวมาโดยตลอด พอรู้ว่ามาถ่ายที่พัทยา แรกๆใจคิดว่าจะไปๆกลับๆ อยู่ไปได้สัก 2 อาทิตย์ ขออยู่ยาวแล้วกัน วนไปวนมา เป็นนินจาอยู่แถวนี้ ที่นี่เมื่อ 3 เดือนก่อน ไม่คึกคักเท่าวันนี้ ที่ร้านค้าเริ่มขายของ แม่ค้ามีรอยยิ้มแค่นี้ก็แฮปปี้แล้วครับ’‘ไม่อยากให้พลาด เพราะทั้งผู้กำกับ ทีมงานเบื้องหลังทั้งหมด เป็นคนที่มีประสบการณ์เยอะมากๆ นี่จึงเป็นโอกาสดีมากๆ อีกครั้งหนึ่งในชีวิตการแสดงของผม ที่จะได้โชว์ศักยภาพการแสดงได้อย่างเต็มที่ และผมเชื่อว่าหนังไทยเรื่องนี้จะเป็นหนังบู๊ที่ดังระดับโลกได้ไม่ยากครับ’พี่กบ วณิชชา ตันจันทึก บิ๊กบอสแห่ง เรติน่าฟิล์ม โปรดักชั่น บอกกับทีมข่าวของเราว่า เราโชคดีมากที่ได้ก๊อตมาร่วมงาน เขาต้องมารับบทของคนที่เพิ่งออกมาจากคุก ต้องตัดผมสั้นด้วย ขอบคุณก๊อตที่เคลียร์คิวทั้งหมดเพื่อมารับบทนี้ เขาเป็นนักแสดงมืออาชีพ จริงจัง ทำการบ้านตลอด เขาเป๊ะมาก อันนี้ยอมเลย โดยเฉพาะฉากบู๊ เขาต้องซ้อมร่วมกับทีมคิวบู๊จากเกาหลี ที่ดุดันมาก ก๊อตทุ่มสุดตัว เพราะต้องแสดงร่วมกับทั้ง อนันดา พี่น้อย แล้วยังต้องเผชิญหน้ากับพี่เอก ธเนศแล้วก็พลอยอีก คิดดูว่าอะไรจะเกิดขึ้น สุดๆ ของที่สุดเลยจ้า ยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะค่ะ ฅนดิบเดือด กลางปีหน้าแน่นอนตามติดความเคลื่อนไหวได้ที่ เฟซบุ๊ก https://www.facebook.com/WANDERER.TH https://www.facebook.com/retinafilm.Thailand ไอจี https://www.instagram.com/wanderer.pictures/