"อนันดา" ยอมฉีกคาแรคเตอร์พระเอก รับบทเลวสุกขั้ว ในหนังฟอร์มยักษ์ “ฅนดิบเดือด”

เปิดตัวหนังบู๊ไทยไปแล้ว อย่างยิ่งใหญ่อลังการ ที่มหาชนคาดว่าจะรุ่งแรงระดับโลกหนังร่วมทุนไทย-จีน ถึงแม้จะเปิดตัวไปหลายวัน แต่จนถึงวันนี้ ก็ยังมีกระแสแรงๆ หลายคนยังพูดถึงไม่หยุด กับการวมตัวของโคตรๆ สุดยอดดาราดังและสองดาราดาวรุ่งพร้อมจะปะทะดุเดือดๆ แน่นอน!All Men Are Brothers Also The Pattaya Heat ฅนดิบเดือด หนังร่วมทุนสร้างโดย วันเดอเรอร์ พิคเจอร์ส Wanderer Pictures, เรติน่าฟิล์ม โปรดักชั่น Retina Film Production และ พี.ที.จี. เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ PTG entertainmentวันนี้เราจะพาไปคุยลึกๆ แบบสุดใจกับ อีกสุดยอดพระเอกของไทย อนันดา เอเวอร์ริ่งแฮม ที่กล้าท้าฉีกบทบาทอย่าที่เคยเล่นมากก่อนในชีวิต กับการรับบทเป็นมาเฟียขาโหดตัวพ่อ ที่พัทยาในหนัง All Men Are Brothers Also The Pattaya Heat ฅนดิบเดือดอนันดา คาแรกเตอร์เป็นยังไง?เป็นมาเฟียในพัทยา ก็คือคนที่อยู่ในโลกมาเฟีย เสน่ห์ของเรื่องนี้ก็คือตัวละครมันค่อนข้างกลม มันไม่ได้มีคนดีที่สุด เลวที่สุด ทุกคนมีเหตุผลของตัวมันเอง อย่างตัวละครของไซม่อน มันมีปัจจัยของชีวิตมันเหมือนกัน มันมีสิ่งที่เป็นตัวขับเคลื่อนที่ทำให้มันกลายเป็นคนโหดอย่างนี้ ในเรื่องทุกคนมีปมนั่นแหละครับ ตัวละครทุกตัวเนี่ย มีปมของมันอยู่ และก็มีเหตุผล ว่าทำไมมันต้องอยู่ในชีวิตที่มันรุนแรงอย่างนี้ผมว่ามันเป็นตัวละครที่น่าสนใจตรงนี้แหละ ว่าทำไมถึงมาเกี่ยวข้องกับโลกนี้ เราก็ต้องนึกถึงว่าคนนี้มันอยู่ในโลกที่รุนแรง มันก็คงไม่ได้เลือกที่จะอยู่ตรงนี้ แต่ทำไมมันถึงอยู่ตรงนี้ มาถึงตรงนี้ได้ยังไงอะไรอย่างนี้ ซึ่งทั้งหมดนี้มันก็ต้องไปดูในหนังครับ ทุกตัวละครจะกลมมากครับไม่เคยเห็นอนันดาในลุคนี้มาก่อน?ใช่ครับ แต่หลายอย่างผมก็เติมไปเองนะ ขอผมขาวหน่อยได้ไหม ขอสักหน่อยได้ไหม ผมว่านักแสดงหลายคนพอมันรักตัวละคร มันก็จะมีจินตนาการเกิดขึ้นเอง ว่าโลกของมันเป็นยังไง หน้าตามันเป็นยังไงอะไรอย่างนี้ หลายอย่างเราก็เติม ๆ เข้าไปมีส่วนร่วมในการดีไซน์บทกับผู้กำกับ?ใช่ ข้อดีของของพี่ผู้กำกับเนี่ยคือส่วน ก็คือเขาฟรี เขาเปิดให้เราแสดง ซึ่งส่วนหนึ่งมันอาจจะเป็นเพราะว่า เขาเป็นคนต่างชาติ เขาก็เลยไม่ได้ไปกังวลเรื่องบทมาก เขาอยากได้คาแรคเตอร์กับการการสื่อสาร อย่างฉากที่เราพึ่งถ่ายกันไปเนี่ย ผมอ่านบทมาเรียบร้อย ก็พร้อมที่จะทำทุกอย่างตามบท แต่พอมาถึงเนี่ย เขาบอกว่าไม่จำเป็นยูเล่นแบบที่รู้สึกว่า ตัวละครนั้นเป็น ซึ่งนาน ๆ ทีเราจะได้พื้นที่ที่จะได้เปิด Explore คาแรคเตอร์ของเรา โดยที่ไม่มีกรอบ มันก็เลยสนุกมาก ผมรู้สึกผมทำอะไรก็ได้ไม่ผิด จะยืน จะนั่ง จะตะโกน จะโวยวาย จะกระซิบ จะทำอะไรก็ได้ เนี่ยมันก็เลยเป็นตัวละครที่เต็มไปด้วยความสนุก ผมนึกถึงวันถ่าย มีแต่เรื่องสร้างสรรค์เต็มไปหมด ตื่นเต้นอยากรีบเข้าฉากเรื่องนี้บู๊เยอะมั้ย?ของไซม่อนก็มีครับ แต่เขาจะอาศัยลูกน้องมากกว่า รุ่นใหญ่ ไม่ต้องลงมือเองอาการบาดเจ็บที่เราเคยผ่าตัดมา?แน่นอนไอ้เรื่องบาดเจ็บเนี่ย มันก็อยู่กับเรา มาสิบกว่าปีแล้ว ผมก็ชินกับมัน บางทีเราก็จะมีแบบรายละเอียดส่วนตัวของเราที่อาจจะต่างกับนักแสดงคนอื่น อย่างเช่น ผมต้องดูรองเท้าก่อน ผมต้องดูว่ามันเป็นฉากวิ่ง ฉากกระโดดอะไรยังไงบ้าง แต่ผมก็มีวิธีเซฟของผมเหมือนกันหลัก ๆ ถ่ายที่พัทยา?ใช่ครับ 90 เปอร์เซ็นต์ที่นี่คิดว่าเรื่องนี้จะทำให้วอล์คกิ้งสตรีทกลับมาคึกคักไหม?ได้นะครับ คือจริงๆ อีกตัวละครสำคัญในหนังเรื่องนี้ก็คือสถานที่ คือคาแรกเตอร์ตัวหนึ่ง ที่ผมว่ามันทำให้เรื่องมันมีเสน่ห์ก็คือตัวเมืองพัทยานี่แหละ ซึ่งถึงแม้ว่าเราอาจจะมาพูดถึงโลกสีเทาที่มันอยู่ในเมืองนี้ในโลกนี้ มันก็ยังเห็นว่าเมืองนี้มันมีเสน่ห์ ผมว่าคนที่ไม่เคยมาหรือชาวต่างชาติเนี่ย ถ้าได้ดูหนังเรื่องนี้ผมว่าก็เป็นไปได้นะ เขาก็จะแบบเฮ้ยที่นี่มันคือที่ไหนกันแน่วะ อะไรอย่างนี้มันก็ยังเป็นแสงสีเสียง สีสันของพัทยา?ผมว่าข้อดีของพัทยาเนี่ย มันเป็นตัวแทนของความความเสรี ผมเลยว่ามันก็เลยมีความดึงดูดสำหรับคนทั่วโลก ยังไงผมอยากฝากให้ทุกคนได้ติดตามหนังเรื่องนี้ด้วยครับ เป็นครั้งแรกที่ผมได้เริ่มตัวละครโหดโหดเป็นหนังที่น่าสนใจมากเป็นหนังสนุกเป็นหนังแอ็คชั่นที่มันส์แน่นอน ก็ฝากไว้ด้วยนะครับ All Men Are Brothers Also The Pattaya Heat ฅนดิบเดือด นะครับด้านผู้บิหาร บิ๊กบอส เรติน่าฟิล์ม โปรดักชั้น พี่กบ วณิชชา ตันจันทึก กล่าวถึงการคัดเลือกนักแสดงมารับบท "ไซม่อน" ที่อนันดาแสดงว่า คือมันยากมาก ใช้เวลา แต่ในที่สุด ต้องเขาเลย อนันดา คาแรกเตอร์ที่เขาไม่เคยแสดงมาก่อนเลย มันท้าทาย ตอนส่งบทไปให้เขา บทแปลเป็นอังกฤษนะ เรายังเกรงว่าเขาจะต่อว่า เอาบทคนเลวมาให้เขาเล่นทำไม แต่ผิดคาด อนันดาอ่านคืนเดียว ติดต่อกลับมาเลย ขอคุยกับผู้กำกับ เขาชอบคาแรกเตอร์นี้มาก ไม่เคยมีใครให้บทเขาเล่นแบบนี้เลย ขอบคุณอนันดา ที่รับเล่นเรื่องนี้ คอยติดตามกันนะ "ฅนดิบเดือด" กลางปีหน้าค่ะ