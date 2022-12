"ป่าน ณิชาภัทร" เจ้าแม่พรมแดง ควักความเซ็กซี่โชว์ British Fashion Award 2022

ไม่เคยทำให้ผิดหวัง!เจ้าแม่พรมแดงเมคอินไทยแลนด์ตัวแม่ผู้คร่ำหวอดในวงการแฟชั่นตัวท๊อปของประเทศไทย และระดับอินเตอร์ ยืนหนึ่ง Met gala มาแล้วหลายปี ล่าสุดประกาศความปังอย่างต่อเนื่อง เป็นตัวแทนสาวแซ่บแห่งเอเชีย เข้าร่วมงานพรมแดงชื่อดังของยุโรป ในงาน British Fashion Award 2022 จัดโดย British Fashion Council ซึ่งในปีนี้ได้จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้ง ณ Royal Albert Hall กรุงลอนดอน ซึ่งเป็นอีกหนึ่งเวทีดังระดับโลก ที่จัดขึ้นเพื่อประกาศรางวัลอันทรงเกียรติของวงการแฟชั่นระดับโลก มีเหล่าบรรดาเซเลบคนดัง ในวงการแฟชั่นจากทั่วโลกมาร่วมตัวกัน โดยปีนี้รางวัลไฮไลท์ใหญ่ในงานสาขารางวัลนางแบบแห่งปี มงลงฯซูเปอร์โมเดลสาวระดับโลก Bella Hadid ส่วนอีกหนึ่งรางวัลใหญ่ รางวัลดีไซเนอร์แห่งปี ที่ปีนี้ตกเป็นของ Pierpaolo Piccioli หัวเรือใหญ่จากแบรนด์ Valentino ผู้สร้างสรรค์คอลเล็กชั่นสุดจดจำแห่งปี 2022 กับสี PP Pink Valentino ที่กลายเป็นสีแพนโทนที่ฮอตที่สุดในปี 2022งานนี้ตัวแม่พรมแดง "ป่าน ณิชาภัทร" ปรากฏโฉมกระทบไหล่คนดัง ด้วยชุดสีชมพูสีสันสะท้านโลก จากแบรนด์ Maison Valentino และเครื่องประดับหรูหราเครื่องเพชรจาก Piaget (เพียเจต์) มูลค่าสูงถึง 30 ล้านบาท ด้วยคอนเซปชัดเจน "Come on Barbie , Let's go Party" ตุ๊กตาบาร์บี้มีชีวิต หน้าสวยเอเชียนลุคลงตัวเป๊ะๆ แถมยังเซ็กซี่ดูมดูม เรียกแสงแฟลชจากสื่อต่างประเทศจุกๆแน่นๆเช่นเคย ถือเป็นการทำการบ้านเลือกสีชุดและตีโจทย์แตก เพื่อร่วมแสดงความยินดีกับดีไซเนอร์ที่สุดของโลกในปี2022