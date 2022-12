ไวรัลสุดปัง! “โดนัทยังมีรู แล้วเมื่อไรยูจะมีใจ” ร้องโดยพวกเขากรุ๊ปนี้

และแล้วก็ได้ฤกษ์ดี วันที่ 2 ธันวาคมนี้ส่งเพลงใหม่ “Stand by หล่อ” เปิดโปรเจกต์ “New Country” ที่เจ้าชายลูกทุ่ง “ก๊อท จักรพันธ์” ดูแลเองทุกอย่างตั้งแต่คัดเลือกศิลปินหน้าใหม่ แต่งเพลงเอง รวมไปถึงโปรดักชั่นภาพ มิวสิควิดีโอ ซึ่งใช้เวลากว่า 3 ปี ในการปลุกปั้นโปรเจกต์ยักษ์แห่งปี “New Country”นี้จนออกมา ซึ่งเราจะได้ชมมิวสิควิดีโอตัวแรกในเพลง “Stand by หล่อ” จากน้องๆ บอยแบนด์ 4 คน นำโดย เอ็มโบ,ติณติณ,นุ,กีต้าร์ ในวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคมนี้ เวลา 9.00 น. ทางช่อง YouTube Grammy Gold Officialสำหรับเพลง “Stand by หล่อ”นั้นจะเป็นเพลงรักสนุกสนานเอาไว้จีบสาวๆ เป็นเรื่องราวของ 4 หนุ่ม ที่ไปเจอสาวสวย เลยหาวิธีแย่งกันจีบ โดยใช้ ขนม “โดนัท” เป็นสัญญลักษณ์ เปรียบเปรยในเนื้อเพลงท่อนฮุคที่ร้องว่า “โดนัทยังมีรู แล้วเมื่อไรยูจะมีใจ” โดยมีการถ่ายทำ มิวสิควิดีโอกันที่โรงแรมไมอามี่ สุขุมวิท 13 โดยมี ผู้กำกับชื่อดัง “เน็ท” เป็นผู้กำกับมิวสิควีดีโอเพลงนี้และได้น้อง “เกรซซี่” ดาวดังใน IG มาเล่นเป็นนางเอกให้นอกจากเรื่องราวน่ารักๆของการแย่งจีบสาวแล้ว ยังมีท่อนที่โชว์สเตปท์การเต้นที่ออกแบบโดย ครูเบนซ์จาก B HOUSE STUDIO ซึ่งท่าเต้นก็เป็นท่าง่ายๆ สามารถเต้นตามได้ง่ายๆสามารถชม มิวสิควิดีโอ เพลง “Stand by หล่อ” ของน้องๆ New Country การันตีโดย ก๊อท จักรพันธ์ ได้ใน วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคมนี้ เวลา 9.00 น. ทางช่องยูทูป แกรมมี่ โกลด์ หรือสามารถติดตามข่าวสารน้องๆได้ที่ เพจ FB : New Country