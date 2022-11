เปิดตัว Kush House พร้อมศิลปะสไตล์กราฟฟิตี โดย Chip7 ศิลปินจากสหรัฐอเมริกา

ภายใน Kush House แบ่งพื้นที่จัดแสดงผลิตภัณฑ์ โซน Community Room สำหรับนั่งสังสรรค์ Consumption Lounge ที่จัดไว้ให้ลูกค้าได้ใช้ทดลองผลิตภัณฑ์ของทางร้าน และโซน The Walls สำหรับการจัดแสดงนิทรรศการศิลปะKush House (คุชเฮาส์) ตั้งอยู่ที่เป็นส่วนหนึ่งของบริษัท OG Canna Company ที่ทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านกัญชาจากหลากหลายภาคส่วน นำประสบการณ์มาพัฒนาสร้างให้ Kush House เป็นเสมือนงานศิลปะในตัวของมันเองและแตกต่างจากทั่วไปนอกจากนี้ยังมีศิลปินชาวอเมริกันอย่าง Chip7 ผู้ก่อตั้ง M.A.Y.H.E.M Crew ในเมือง New Jersey โดยผลงานของเขาได้ถูกนำไปจัดแสดง ไม่ว่าจะเป็นในหนังสือ Freight Train Graffiti, Broken Windows, New York Graffiti รวมถึงนิตยสารอย่าง Juxtapoz และยังเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้ง Primary Flight ซึ่งเป็นสถานที่จัดแสดงขนาดใหญ่ใน Miami สำหรับประเทศไทย Chip7 เป็นผู้ร่วมจัดตั้งร้านตัดผมชื่อดัง NEVERSAYCUTZ และได้รับหน้าที่เป็น Art Director ให้กับมิวสิกวิดีโอเพลง Make It Happen ของ DaBoyWay และ YaYa และเพลงดังของวง Thaitanium อย่าง LaLaLa ภายในงานยังมีผู้เข้าร่วมงานเปิดตัวอย่างเป็นทางการของ Kush House อย่างคับคั่ง