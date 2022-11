“ก๊อท จักรพันธ์” เผยวิธีการคัดเลือกน้องๆ เข้าร่วมโปรเจก “นิวคันทรี่” พร้อมเปิดวาร์ปทั้ง 6 คน

NT เชิญชมไลฟ์สตรีมมิ่งคอนเสิร์ต กับ Television off, Your Mood และ Boom Deaw พร้อมกันทั่วประเทศ

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT จัดกิจกรรม “NEXT THROUGH NEXT GEN NEXT TECHNOLOGY : PERFORMANCE” ส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่มีความกล้าคิดกล้าแสดงออก โดยทาง NT ร่วมสร้างแรงบันดาลใจ จัด Music Live Streaming Show ด้วยเทคโนโลยีไลฟ์สตรีมมิ่งที่มีศักยภาพ