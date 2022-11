“เบิร์ด ธงไชย” และนักแสดง 500 ชีวิต โชว์อลังการแสงสีเสียง ในงานกาล่าดินเนอร์ เอเปค 2022

ผ่านไปแล้วอย่างน่าประทับใจกับการโชว์บทเพลงของพร้อมด้วยศิลปินระดับแนวหน้าและนักแสดงกว่า 500 ชีวิต ในงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค(Gala Dinner) ที่จัดขึ้นเพื่อต้อนรับผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ณ หอประชุมกองทัพเรือ ซึ่งได้สร้างความสุขและความทรงจำอันแสนพิเศษให้กับผู้ร่วมงานทุกท่านได้จดจำถึงความงดงามของประเทศไทยบรรยากาศภายในงานมีผู้นำเขตเศรษฐกิจ และคู่สมรส จำนวน 20 เขต และแขกพิเศษ 1 ประเทศ รวมทั้งคณะรัฐมนตรีของแต่ละเขตเศรษฐกิจ ร่วมรับประทานอาหารพร้อมรับชมการแสดงทางวัฒนธรรม ได้แก่ OPEN TO ALL OPPORTUNITIES เปิดรับทุกโอกาส นำโดย เบิร์ด ธงไชย เปิดงานด้วยการขับร้องเพลง “แผ่นดินของเรา” บทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งมีวงดุริยางค์ 4 เหล่าทัพ และวงดนตรีไทยร่วมสมัยกรมศิลปากร เป็นผู้บรรเลงบทเพลง พร้อมการแสดงจากศิลปินระดับแนวหน้าของไทย ได้แก่ รัดเกล้า อามระดิษ , กิต กิตตินันท์ ชินสําราญ, ปุ้ย ดวงพร พงศ์ผาสุก และ วิน วศิน พรพงศา BALANCE IN ALL ASPECTS สมดุลในทุกด้านการแสดงมนต์เสน่ห์แห่งอารยธรรมประจำถิ่น ประกอบด้วย กลุ่มภาคเหนือ การฟ้อนร่ม การแสดงกิงกะหร่า เต้นโต ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หน้ากากผีตาโขน บ่าวขาลาย ถือหางนกยูง ฟ้อนภูไท เซิ้งถือบั้งไฟ เชิดพญานาค สะท้อนถึงความสนุกสนานรื่นเริง ภาคใต้ มโนราห์ ซึ่งได้รับการยกย่องเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมจาก UNESCO หนังตะลุง ตารีบุหงา ในส่วนของภาคกลาง จะมีการแสดงโขนเป็นศิลปะการแสดงชั้นสูงของไทยที่มีความสง่างาม อลังการและอ่อนช้อยสำหรับไฮไลท์สำคัญของค่ำคืนนี้ คือ การแสดงประเพณีลอยกระทงตามประทีป โดยมี เบิร์ด ธงไชย ขับร้องเพลง “ลอยกระทง” ตระการตาไปกับการแสดงอารยะธรรมประจำถิ่นไทย พร้อมด้วยนางนพมาศที่ออกมาร่ายรำแสดงให้เห็นถึงความอ่อนช้อยและงดงามอย่างไทย หลังจากนั้น เบิร์ด ธงไชย ได้เชิญผู้นำฯ นำโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอช นายกรัฐมนตรี ร่วมลอยกระทงสาย เป็นการจำลองประเพณีลอยกระทงสายขนาดใหญ่บนผืนน้ำเจ้าพระยา บริเวณหน้าห้องเจ้าพระยา ภายในหอประชุมกองทัพเรือ สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับทุกท่าน นอกจากนี้บริเวณด้านนอกอาคารจัดให้มีการแสดงแสงสีเสียง สร้างบรรยากาศและสีสันให้กับแม่น้ำเจ้าพระยา ด้วยแสงไฟและการแสดงทางวัฒนธรรมในยามค่ำคืนเบิร์ด ธงไชย เปิดเผยว่า“รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนคนไทย ในการมอบความสุข สร้างรอยยิ้ม ให้กับทุกท่านที่มาเยือนประเทศไทยในครั้งนี้ เบิร์ดและศิลปินทุกคนรวมทั้ง นักแสดงกว่า 500 ชีวิต ตั้งใจให้โชว์ในครั้งนี้ออกมาดีที่สุด อยากให้ทุกท่านประทับใจและเก็บความทรงจำในค่ำคืนพิเศษนี้ครับ”