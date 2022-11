สมมง “กวาง อริสรา” สาวอุบลคนงาม คว้ามงกุฎ “Miss Tiffany 2022 The Original”

โรงละครทิฟฟานี่ โชว์ พัทยา – 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 – คว้ามงแล้ว กวาง อริสรา การกล้า มิสทิฟฟานี่คนใหม่ล่าสุด เรียกเสียงกรี๊ดและฮือฮาทั้งฮอลล์ สุดยอดสาวงามทรานส์เจนเดอร์ ผู้ครอบครองมงกุฎอันทรงคุณค่าแห่งเวทีมิสทิฟฟานี่จากการประกวด “Miss Tiffany 2022 The Original” ตอกย้ำความเป็นที่สุดของ “ต้นแบบความงาม คุณค่าของตัวจริง” ผ่านการคัดเลือกอย่างเข้มข้นตลอดเดือนที่ผ่านมา มีศักยภาพอันโดดเด่น และชนะการประกวดในค่ำคืนที่ผ่านมา ณ โรงละครทิฟฟานี่โชว์ พัทยากวาง อริสรา การกล้า อายุ 21 ปี สาวอุบลราชธานี จบหลักสูตรพนักงานผู้ช่วยการพยาบาล โรงเรียนวารีรักษ์การบริบาลอาชีพ ปัจจุบันหุ้นส่วนธุรกิจศัลยกรรมเสริมความงาม การันตีความปังด้วยตำแหน่ง Best of Tiffany’s Fashion Shoot และรางวัลขวัญใจช่างภาพ (Miss Photogenic) ด้วยความสวยสง่าส่องประกายบนเวที จึงได้รับคะแนนท่วมท้นจากกรรมการรางวัลการประกวด “Miss Tiffany 2022 The Original”•Miss Tiffany 2022 หมายเลข 26 กวาง อริสรา การกล้า•รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง (First runner-up) หมายเลข 19 น้ำฟ้า ณพิชญา พิมพ์ปรุ•รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง (Second runner-up) หมายเลข 7 เอิ๊ต ณัฐพัชร วัยชนะ•รางวัลชุดราตรียอดเยี่ยม (Best in Evening Gown) หมายเลข 16 รถเบ้นซ์ ทิพสุดา สุขสวัสดิ์•รางวัลชุดว่ายน้ำยอดเยี่ยม (Best in Swimsuit) หมายเลข 1 บุ๊ค ธีรชยา พิมพ์กิติเดช•รางวัลขวัญใจช่างภาพ (Miss Photogenic) หมายเลข 26 กวาง อริสรา การกล้า•รางวัลความสามารถพิเศษ (Best Talent) หมายเลข 23 ป๊อป เมษา เพ็ชรคราม•รางวัล Miss Popular Vote หมายเลข 7 เอิ๊ต ณัฐพัชร วัยชนะ•รางวัลนางงามมิตรภาพ (Miss Congeniality) หมายเลข 28 เพียว ธีรภัทร์ อิ่มรส•รางวัล Miss Silky Skin by Asoke Skin Hospital หมายเลข 4 วี วิอัณณา ถาวรศักดิ์โดย Miss Tiffany 2022จะได้รับ1. รถยนต์ MG ZS Limited 1.5 พร้อมประกันภัยชั้น 1 จากประตูน้ำโพลีคลีนิค โดยนายแพทย์เทพ เวชวิสิฐ2. มงกุฎเพชรจาก God Diamonds3. รางวัลเงินสด 300,000 บาท4. Gift Voucher จากประตูน้ำโพลีคลีนิค โดยนายแพทย์เทพ เวชวิสิฐ5. บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สนับสนุนกรมธรรม์ประกันชีวิตและสุขภาพทุนประกัน 3,000,000 บาท จาก เมืองไทยประกันชีวิต6. ผลิตภัณฑ์ จาก โรงพยาบาลผิวหนังอโศก โรงพยาบาลเฉพาะทางโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และได้รับสิทธิ์การดูแลรักษาผิวพรรณ ณ โรงพยาบาลผิวหนังอโศก เป็นเวลา 1 ปีเต็ม7. Gift Set จาก ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Pherone Plus และเป็น Presenter ผลิตภัณฑ์ Pherone Plus เป็นเวลา 1 ปีเต็ม8. Gift Set จาก CHAT Cosmetics และเป็น Presenter ผลิตภัณฑ์ CHAT Cosmetics เป็นเวลา 1 ปีเต็ม9. ห้องพักสวีทสุดหรูพร้อม In Room Breakfast in Bed จาก โรงแรม Amari Pattaya10. ห้องพักประจำตำแหน่งจาก Woodlands Hotel and Resort Pattaya เป็นเวลา 1 ปีเต็ม11. ช่อดอกไม้จาก Flow Design Florist12. Life Time VIP Access สำหรับการเข้าชมการแสดง Tiffany's Show Pattaya: A Spectacular World Class Showโรงละครทิฟฟานี่ โชว์ พัทยา เปิดการแสดงทุกวัน เต็มอิ่มกับการแสดงหนึ่งชั่วโมงต่อรอบ กลับมาเป็นที่รักและแหล่งความสนุกสนานอย่างอลังการตระการตา ด้วยโชว์ที่คุ้นเคยและรังสรรค์ขึ้นใหม่