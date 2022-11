คนแรกของโลก “เกม กีรดิศ” จังหวัดอุบลราชธานี ฟาดที่ 1 The MAN Thailand 2022

สิ้นสุดการรอคอย ในที่สุดก็ได้หนุ่มหล่อเด็ดกระซวกใจ เกม กีรดิศ เกริกนวกุล จังหวัดอุบลราชธานี คว้าที่ 1 ได้เป็น เดอะแมนไทยแลนด์ The MAN Thailand 2022 คนแรกของโลก และเป็นคนแรกของประเทศไทยไปแล้ว ที่สำคัญผู้ชนะจะได้ประกวดต่อบนเวทีประกวดหนุ่มหล่อที่ 1 ของโลก มิสเตอร์เวิลด์ Mr.Worldเดอะแมนไทยแลนด์ The MAN Thailand 2022 (TMT2022) จัดจบไปแล้ว อย่างยิ่งใหญ่อลังการมาก ๆ ที่สเปซพลัส Space Plus อาร์ซีเอ RCA โดยมีผู้ร่วมจัดการสุดปัง หนุ่ย อิทธิกร เจริญการ ประธานจัดงาน นิว กฤติเดช ประชานุกูล ผู้ถือสิทธิ์การประกวด The MAN Thailand 2022 น็อต กฤติน จิกิตศิลปิน ผู้อำนวยการกองประกวดการประกวดยุติธรรมโปร่งใส เพราะมีทีมคณะกรรมการเยอะมาก ๆ ดังนี้ คุณโอลีฟ อรัญญา อภัยโส,ดีเจมะตูม เตชินท์ พลอยเพชร,คุณเก่ง ธชย ประทุมวรรณ ,คุณหมอแยม พ.ญ.รุ่งไพลิน รัตนชีวร ผู้บริหาร THOMAS CLINIC คุณเอฟ นนทพัฒน์ ศรีวิชัย บริษัท โกลเด้น อายส์ วิว จำกัด ผู้จัดซีรีส์วาย Love syndrom รักโคตร ๆ โหดอย่างมึง3,คุณองอาจ เจียมเจริญพรกุล Director และ Producer บริษัท Twin fame ,คุณแพม ลิตา ตะเวทิกุล ผู้อำนวยการ World star Academy ,คุณเอริ์ท สายสว่าง ,คุณบอลลี่ เลิศวิทยชัยกุล ตัวแทนจาก แบรน์ เฌอเอม,คุณลภัสดา เลิศภานุโรจ vice ceo โรงพยาบาลมาสเตอร์พีชคุณนุ้ย สุวิมล ธนินกุลนาภ ผู้บริหาร ME ANEGY DRINK,คุณสุปราณี ฉัตรแก้ว Ceo Tri-C Comunications co.,Ltd. คุณธเนศวร์ อุตสาหะ รองประธานผู้ถือลิขสิทธิ์ The Man Organization,คุณสุมิตร ผิวงาม ผู้บริหาร ผลิตภัณฑ์ M pro plus,คุณมารค์ เอกพล แหวนทองคำ ผู้บริหาร Two shot Studio ในงานมีคนดัง มาร่วมงานมากมาย ไม่ว่าจะเป็นสาวเซ็กซี่ กระต่าย แม็กซิม และหล่อแรงเกินต้าน ตูมตาม ยุทธนา เบื้องกลาง ดิไอคอน ออฟ เดอะแมนไทยแลนด์ The icon of the MAN Thailand 2022 กระต่าย แม็กซิมทีม 3 โค้ชหล่อคือ ทิมมี่ ชิตพล แซนเนอร์ ,อนาคิณ นนทิประสิทธิ์ Mr. World Thailand 2019 ,คิณ ภาคิณ เกษเพชร พร้อมด้วยนักร้องฮอตระเบิด เก่ง ธชย ประทุมวรรณ พรีเซนเตอร์จาก ME BY ME Energy Drink ,ไฮโซสายบุญ ผิง สุภาวดี ทัพมาลัย ,คูลเลอร์ กฤษฎา พลายเเก้วเปิดตัวเร้าใจใส่ไม่หยุด ด้วยโชว์เต้นตับแตก ไปต่อกันที่ชุดว่ายน้ำเร้าร้อนสุดฤทธิ์สุดเดช จากแบรนด์ดัง ออซั่ม Awesome ละลานตาต่อ เท่ระเบิดด้วยรอบชุดสูท ที่หล่อเด่นแตกต่างดั่งเทพบุตร จุติลงมาบนโลกไม่รอช้า ประกาศผลงรางวัลพิเศษ ดังนี้Mister ME BY ME Energy Drink มอบรางวัลโดย นุ้ย สุวิมล ธนินกุลนาภ ผู้บริหาร ME Energy Drink 20,000 บาท ได้แก่ THE MAN UTHAI THANI สันติภาพ ทองระย้าThomas MAN by Thomas Clinic มอบรางวัลโดย หมอแยม พ.ญ.รุ่งไพลิน รัตนชีวร ผู้บริหาร Thomas Clinic 50,000 บาท ได้แก่ THE MAN SARABURI สิปปวิชญ์ พลอยจรัญฟ้าThe MAN Masterpiece by โรงพยาบาล มาสเตอร์พีช มอบรางวัลโดย ลภัสดา เลิศภานุโรจ Vice CEO โรงพยาบาลมาสเตอร์พีช 300,000 บาท ได้แก่ THE MAN NAKHON NAYOK ณัฐพงษ์ คัดทะจันทร์Smart MAN Penteeluck by เป็นที่รัก คลินิก มอบรางวัลโดย พฤกษ์ศาสตร์ เกตุรัตน์ ผู้บริหาร เป็นที่รักคลินิก มอบเงิน 50,000 บาท ได้แก่ THE MAN CHIANG MAI นนทวัชร์ ตะนอพรมPopular Vote ผลิตภัณฑ์เณอเอม มอบรางวัลโดย บอลลี่ เลิศวิทยชัยกุล ตัวแทนจาก แบรนด์เฌอเอม มอบที่พักหรู 3 วัน 2 คืน ที่เฌอรีสอร์ท เพชรบุรี ได้แก่ THE MAN PUTTHALUNG ระพีพัฒน์ เพ็งรุ่งหนุ่มหล่อผมสุขภาพดี ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม Watermans จากอังกฤษ มอบรางวัลโดย กอล์ฟ ทัศนัย โคตรทอง ผู้บริหารผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม Watermans มอบเงิน 20,000 บาท ได้แก่ THE MAN MAHA SARAKHAM ธเนศ คนเพียรPA (Provincial Ambassador ) OF THE YEAR ผู้อำนวยการกองจังหวัดแห่งปี ได้แก่ จิรายุ อรัญวิวัฒน์ จากจังหวัดขอนแก่น จันทบุรี สุพรรณบุรี สุราษฎร์ธานี เพชรบูรณ์ ระยอง ประจวบคีรีขันธ์ รับเงิน 10,000 บาทRising Star ดาวรุ่งพุ่งแรง มอบรางวัลโดย แพม ลิตา ตะเวทิกุล มอบเงิน 30,000 บาท ได้แก่ THE MAN PHANGNGA กิตติพิชญ์ ชนะชัยเสถียรBest Thai Costume Winner มอบรางวัลโดย ดร.รนิดา นกไทยเจริญ CEO แบรนด์นกไทย ได้แก่ THE MAN CHAIYAPHUM ฉกาจกล้า ชีวาณคูณ ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 20,000 บาทBest Thai Costume ที่ 2 มอบรางวัลโดย เกียงไกร วังคีรี Project manager The MAN Thailand 2022 ได้แก่ THE MAN BANGKOK มนต์วิทย์ พิสิฐบุตร ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาทBest Thai Costume ที่ 3 มอบรางวัลโดย ธนากร เชียงทอง CEO JANIS ได้แก่ THE MAN NAKHON NAYOK ณัฐพงษ์ คัดทะจันทร์ ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาทBest Thai Costume ที่ 4 มอบรางวัลโดย ธนากร เชียงทอง CEO JANIS ได้แก่ THE MAN RANONG ปัณณทัต ช่วยชูหนู ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาทคัดให้เหลือ 25 คน แล้วคัดอีก 10 คนสุดท้าย ลุ้น ๆ รอบตอบคำถาม และแล้วก็สิ้นสุดการรอคอย 3 ตำแหน่งมีดังนี้2nd runner up รองชนะเลิศอันดับ 2 ก้อง ธเนศ คนเพียร จังหวัดมหาสารคาม เงินสด 50,000 บาท- 100,000 วอชเชอร์ Voucher จาก โทมัสคลินิก Thomas Clinic- 100,000 วอชเชอร์ Voucher จาก เป็นที่รักคลินิก1nd runner up รองชนะเลิศอันดับ 1 ปอ นนทวัชร์ ตะนอพรม จังหวัดเชียงใหม่ เงินสด 100,000 บาท- 100,000 วอชเชอร์ Voucher จาก โทมัสคลินิก Thomas Clinic- 100,000 วอชเชอร์ Voucher จาก เป็นที่รักคลินิกTHE WINNER รางวัลชนะเลิศ เกม กีรดิศ เกริกนวกุล จังหวัดอุบลราชธานี The MAN Thailand 2022 คนแรกของโลก เงินสด 200,000 บาท- 300,000 วอชเชอร์ Voucher จาก โทมัสคลินิก- 200,000 วอชเชอร์ Voucher จาก เป็นที่รักคลินิก- 100,000 วอชเชอร์ Voucher จาก ฮอลลีวูดสไมล์ Hollywood Smileเดอะแมนไทยแลนด์ The MAN Thailand 2022 ได้รับการสนับสนุนอย่างดียิ่งจากSPACE PLUS,MIRINN,เทอร์มินอล 21 TERMINAL 21,เฌอรีสอร์ท CHER RESORT,ABSOLUT,มี เอนเนอร์จี้ดริงก์ ME ENERGY DRINK,ชุดา CHUDA,ผลิตภัณฑ์ เฌอเอม,โทมัสคลินิก THOMAS Clinic,โรงพยาบาลมาสเตอร์พีซ Masterpiece Hospital ,วิตอะเดย์ วิตามิน วอเตอร์,มาดามเมย์,SAIJAI สุขใจ ,เป็นที่รัก คลินิก,AWESOME,ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม WATERMAN,STAYLEAN,JANIS,Hollywood Smile ทันตกรรมเพื่อความงาม,IMFA MAKEUP ARTIST,เอ็มโปรพลัส M PRO PLUS,ดีพีแดนซ์สตูดิโอ DP DANCE STUDIO,Choose Business,ชาบูแต้จิ๋ว เลิศ เลิศ,MARCUSE THAILAND,Central Plaza,นกไทย NOK THAI,เมอริออท MARRIOT,เกาะกูดคาบาน่า KOH KOOB CABANA,แฟชั่นซีน FASHION SCENE,ทูซ็อตสตูดิโอ TWO SHOT STUDIO,อิทธิกร ITTHIKORN,เฮโรอีนแฟชั่น แกลอรี่ HEROINE FASHION & GALLERYต้องตามติดเวที เดอะแมนไทยแลนด์ The MAN Thailand ได้ทางแฟนเพจ The Man Thailand IG ไอจี officalthemanthailand TikTok ติ๊กต๊อก themanthailandปีหน้า รอพบกับ The MAN Thailand 2023 ( TMT 2023 ) ด่วนๆ PA (Provincial Ambassador ) ผู้อำนวยการกอง 77 จังหวัด รีบจองสิทธิ์ด่วนๆ ช้าหมดอดจริงๆ