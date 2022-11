Exclusive Grand Fan Meeting with Top10 MGI 2022 “ควีนเบลล่า - อิงฟ้า” นำทีม TOP “MGI-MGT” จัดเต็มแฟชั่นโชว์/คอนเสิร์ตเอาใจแฟน

ฉลองแล้วก็ฉลองอีก เพราะความสำเร็จบนความสนุกเกิดขึ้นทุกวันสำหรับเวทีการประกวดนางงามโลกสัญชาติไทย มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล วันนี้ บอสณวัฒน์ อิสรไกรศีล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ผู้ก่อตั้ง MGI และ MGT พร้อมด้วย มี๊เทเรซ่า ชัยวิสุทธิ์ รองประธานมิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล ทุ่มงบจัดงาน Exclusive Grand Fan Meeting with Top10 MGI 2022 ฉลองมงกุฎทองให้ “ควีนเบล” Isabella Menin (อิสเบลล่า เมนิน) มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล 2022 พร้อมต้อนรับ อิงฟ้า วราหะ รองอันดับ 1 มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล 2022 สู่อ้อมกอดแผ่นดินพ่อแม่ หลังไปทำหน้าที่ตัวแทนประเทศไทยได้อย่างสมศักดิ์ศรี พร้อมเป็นเจ้าบ้านต้อนรับเพื่อนนางงามทุกตำแหน่งอย่างอบอุ่นตลอดช่วงเวลาที่เยือนประเทศไทยเอ่ยปากว่า Exclusive งานนี้จึงไม่มีคำว่าธรรมดา แขกผู้มีเกียรติ สื่อมวลชน ยกทัพร่วมงานกันแน่น ห้อง Le Concorde Ballroom ชั้น 2 โรงแรม Swissotel Ratchada Bangkok ถ.รัชดาฯ เปิดเวทีอย่างยิ่งใหญ่ด้วยประมวลภาพการประกวด Miss Grand International 2022 : 10th anniversary กระหึ่ม อินโดนีเซีย จากนั้น บอสณวัฒน์ กล่าวเปิดงาน พร้อมพิธีมอบมงกุฏตำแหน่ง รองอันดับ 5 มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล 2022 ให้แก่ Roberta Tamondong (โรเบอตา ทามอนดอง) มิสแกรนด์ ฟิลิปปินส์ 2022 ตามด้วยไฮไลท์หรูเริ่ดอลังการกับ Fashion show Black carpet จากสาวงามในครอบครัวแกรนด์ เริ่มด้วยทีม มิสแกรนด์ ไทยแลนด์ 2022 ไฮดี้ อมันดา อแมนด้า เจนเซ่น - ทีน่า ธนาวรรณ วิกก์ - หนูดี อรปรียา เนซ่า มามูดี้ - มาริม่า สุภัทรา เกลี้ยงพร้อม - ชาล็อต ออสติน - บิวตี้ วรัญชนา ระดมเล็ก - ชมพู อาทิตา พยัคฆ์ มาลี ทิพยาภรณ์ พรหมราช - มาลัย มาลัยกะ คาร และ มีมี Eiei Aung To Miss Grand Myanmar 2022ตามมาด้วยทีม มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล 2022 Isabella Menin (อิสเบลล่า เมนิน) - อิงฟ้า วราหะ - Andina Julie (แอนดิน่า จูลี่) Luiseth Materan (ลุยเซท แมเทอเรน) - Mariana Beckova (มาเรียน่า เบคโคว่า) Pich Votey Saravody (พิช วัตเตย ซาราโวดี) - Priscilla Londoño (พริสซิลลา ลอนโดโญ่) Oxana Rivera (ออคซาน่า ริเวียร่า) - Hirisley Jiménez (ฮีริสเล่ ฆิเมเนซ) และ Roberta Tamondong (โรเบอตา ทามอนดอง) สวยงามในชุดราตรีสีทอง สวมมงกุฎประจำตำแหน่ง โพสต์ท่าให้ช่างภาพกดชัตเตอร์ เรียกยอดไลท์รัวๆจากแฟนนางงามที่กำลังรับชมผ่าน Facebook Live กลุ่มปิด Miss Grand Thailandความสนุกไม่หยุดอยู่แค่นี้ แชมป์ สกุล ลิมปภานนท์ พิธีกรจัดเกมส์ แจกของรางวัลมาให้ทุกคนได้ร่วมสนุก ก่อนจะส่งต่อเวทีให้สาวๆ มิสแกรนด์ ควงไมค์เปิดมินิคอนเสิร์ตสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ครั้งแรกในชีวิต สนุกขนาดไหน ดูได้จาก Song Lists ที่เจ้าตัวลงมือเลือก ทุ่มเวลาซ้อมร้องซ้อมเต้นชนิดไม่มีใครยอมใคร ประเดิมด้วย โรเบอตา กับ แอนดิน่า เพลง One night only ต่อด้วยเพลง Only love can hurt like this จากเสียงร้อง มาเรียน่า เพลง Despacito ของสองสาว ออคซาน่า และ ลุยเซท ตามด้วย พิชชี่ กับเพลง เธอคือใคร ส่วนควีนอิสเบลล่า ไม่ยอมน้อยหน้ามากับเพลง Praise you ต่อกันด้วยซีนสุดจิ้นระหว่าง อิงฟ้า กับ ชาลอต กับเพลงชัดช่าว ปิดท้ายด้วยเพลง On the floor โดย โรเบอตา+พริสซิลลา +ฮีริสเล่ แดนซ์สะบัดเลอ