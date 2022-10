มิสแกรนด์มอริเชียส คืนมงฯปฏิเสธตำแหน่งรองอันดับ 5 ไม่เซ็นสัญญามิสแกรนด์อินเตอร์ ??

complete the contract as I'm unable to fulfil and carry on with the title. I returned the crown and sash and understand and agree that I will not be able to use the title and unable for any future damage claim to MGI by this decision.”

หลังเสร็จสิ้นการประกวดไปเมื่อวันที่ 25 ต.ค. 2565 ณ.กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย และได้ผู้ครองตำแหน่งมิสแกรนด์อินเตอร์เนชันแนล 2022 คือโดยมีครองตำแหน่งรองอันดับ 1 โดยผู้เข้ารอบ 10 คนสุดท้ายจะต้องทำงานรร่วมกับกองประกวดทั้งหมดแต่ล่าสุดเมื่อวันที่ 28 ต.ค. ที่ผ่านมา ก็มีรายงานจากกองประกวดออกมาระบุว่าสาวงามจากมอริเชียสรองอันดับ 5 มิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล ปฏิเสธการเซ็นสัญญา และขอลาออกจากตำแหน่งเป็นที่เรียบร้อย ซึ่งมีการประกาศอย่างเป็นทางการผ่านทางสื่อต่างๆของ มิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลแล้ว“Official announcement Miss Yuvna Rinishta (from Mauritius) made the decision to resign from her title due to she's not able sign the contract and complete the duty as 5th runners up. She can no longer use the title with immediate effects.The new title holder to be announced soon.”อย่างไรก็ตามทางอินสตาแกรมของได้ออกมาตอบโต้ โดยโพสต์ภาพเอกสารที่กองประกวดออกให้ และมีลายเซ็นของผู้ก่อตั้งมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลลงนามเป็นที่เรียบร้อย ขณะที่มิสแกรนด์มอริเชียสยังไม่ได้ลงนามใดๆ ซึ่งใจความในเอกสารได้เขียนว่าเธอยินยอมที่จะสละตำแหน่ง“I Ms Rinishta Gookool (Yuvna Rinishta) decided to resigned from the title of Top10th (5th runners up) of Miss Grand International 2022 due to I'm not able to signedในจดหมายดังกล่าว ยุฟนา ไม่ได้เซ็นชื่อลงในเอกสาร พร้อมทั้งระบุว่าความจริงแล้ว เธอมีความเห็นขัดแย้งเลยยังไม่ได้เซ็นเอกสารใดๆทั้งสิ้น โดยกองประกวดของทางมอริเชียสเองก็ได้โพสต์ชี้แจง ซึ่งทาง ยุฟนา ก็รีโพสต์เช่นกันโดยระบุว่า“Repost from @miss_grand_mauritius The post being published of @missgrandinternational is not correct. Miss Grand Mauritius was given this contract to sign yet we did not agree to it and did not sign anything.Our Queen @yuvrnt resigned personally due to not being aligned with@missgrandinternational latest behaviour with our organisation and others. So we request @missgrandinternational to stop publishing these fakeHere is the full picture of the contract without any signature of our Queen @yuvrnt”อย่างไรก็ตามต้องติดตามต่อไปว่าจะมีการคืนตำแหน่งจริงหรือไม่ และทั้งสองฝ่ายจะลงเอยเช่นไรกับปัญหาที่เกิดขึ้นครั้งนี้