“คุณชูชาติ” CEO บริษัทสกิน มายด์ คอสเม่ จำกัด ทุ่บงบ 8 หลัก ดึงตัวเน็ตไอดอลสาวล้านวิว “น้องคะแนน กนกญาดา” ขึ้นแท่นพรีเซนเตอร์ ถือฤกษ์ดีบวงสรวงหลังยอดขายทะลุ100ล้าน

NT นำเหล่าศิลปินตัวแทนคุณรุ่นใหม่ “THE TOYS” “POWEROFJEAN” และ “TELExTELEXs” ขึ้นแสดงฟรีคอนเสิร์ตในงาน NEXT THROUGH NEXT GEN NEXT TECHNOLOGY: COMMUNITY สร้างแนวคิดให้กับคนรุ่นใหม่ให้โตไปอย่างมีคุณภาพไปพร้อมกับเทคโนโลยี”