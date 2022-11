ซัคเซสมอร์ จัดเต็ม! เปิดตัวสุดยิ่งใหญ่ “มาริโอ้ เมาเร่อ” พรีเซ็นเตอร์คนแรก เอส.โอ.ดี มอร์

เพราะสุขภาพดีเป็นเรื่องใหญ่ของคนไทยทั้งประเทศ บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด (มหาชน) “SCM” นำโดย “นายแพทย์สิทธวีร์ เกียรติชวนันต์” ประธานกรรมการบริหาร และ CEO “นพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร” จัดงานเปิดตัวสุดยิ่งใหญ่ “มาริโอ้ เมาเร่อ” พระเอกซุปตาร์เบอร์แรงขึ้นแท่นพรีเซ็นเตอร์คนแรก ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เอส.โอ.ดี มอร์ (S.O.D MORE) พร้อมชูแฮชแท็คสุดปัง “โอ้เลือกแล้วว่าดี วันละช็อต ... แบบโอ้สิครับ” ตัวช่วยสร้างภูมิคุ้มกันเสริมเกราะปกป้องสุขภาพ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของร่างกายแบบองค์รวม ที่ตอบโจทย์ไลฟสไตล์คนรุ่นใหม่ ที่รักและใส่ใจสุขภาพ กระหึ่มห้อง Bangkok Tourist Lounge (บริเวณชั้น 1) Show DCพระเอกสุดเฟรซแถมสุขภาพดีเผยถึงความรู้สึกที่ได้เป็นพรีเซ็นเตอร์คนแรกของ เอส.โอ.ดี มอร์ ว่า “รู้สึกยินดีมากๆ ครับ ที่ได้เป็นพรีเซ็นเตอร์คนแรกของผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เอส.โอ.ดี มอร์ (S.O.D MORE) เพราะปกติโอ้เป็นคนที่ดูแลตัวเองอยู่แล้ว และยิ่งมีตัวช่วยเสริมอาหารที่มีส่วนผสมที่ถูกจุดของการดูแลตัวเองให้พร้อมในทุกๆ วัน สิ่งที่เปลี่ยนแปลงของโอ้เลยนอนหลับสนิทมากขึ้นครับ และผลิตภัณฑ์เอส.โอ.ดี มอร์ ก็มีตัวช่วยสร้างภูมิคุ้มกัน เสริมเกราะ ปกป้องสุขภาพร่างกายแบบองค์รวม ส่วนรสชาติก็อร่อยมากครับ เปรี้ยว หวานทานง่าย พกพาสะดวก ยิ่งแช่เย็นยิ่งอร่อย ทานแล้วรู้สึกสดชื่นทั้งวันเลยครับ มีทั้งแบบซองที่พกพาง่าย สะดวก และแบบขวด พร้อมแก้วที่สามารถเททานได้เลย ยังไงโอ้ขอฝากด้วยนะครับ เอส.โอ.ดี มอร์ โอ้เลือกแล้วว่าดี วันละช็อต ... แบบโอ้สิครับ”สามารถติดตามเรื่องราวดีๆ ของพระเอกซุปตาร์ “มาริโอ้ เมาเร่อ” พรีเซ็นเตอร์สุขภาพดี และ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เอส.โอ.ดี มอร์ (S.O.D MORE) เครื่องดื่มระดับพรีเมี่ยม ตัวช่วยเสริมอาหารต้านอนุมูลอิสระที่เหนือกว่าสารต้านอนุมูลอิสระทั่วไป เหมาะสำหรับคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจดูแลตนเอง บรรจุอยู่ในขวดขนาด 600 มล. ราคา 2,100 บาท และกล่อง 1 กล่อง มี 15 ซอง ซองละ 15 มล. ราคา 1,200 บาท โดย บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด (มหาชน) “SCM” ผู้นำในการดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายสินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์อุปโภคและบริโภค ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ รูปแบบลักษณะธุรกิจเครือข่ายแบบขายตรง (Multi-level Marketing หรือ “MLM”) ได้ที่นักธุรกิจซัคเซสมอร์ทั่วประเทศ และ call center 02-5115955 , Line OA @successmore หรือที่ www.successmore.com รวมถึง LazMall: SUCCESSMORE-Officialโอ้เลือกแล้วว่าดี มาดื่มวันละช็อต ... ด้วย เอส.โอ.ดี มอร์ (S.O.D MORE) แบบมาริโอ้ กันเถอะ!!