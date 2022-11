“อีซึงกิ” ร้องเพลงมา 18 ปี ไม่เคยได้เงินสักบาท หลังต้นสังกัดหลอกเป็นนักร้องไม่ทำเงิน

Dispatch สื่อจอมแฉ ได้เปิดเผยเรื่องราวนี้ว่า อีซึงกิ ที่เดบิวต์เข้าสู่วงการบันเทิงมาตั้งแต่ปี 2004 กับผลงานอัลบัมแรก The Dream Of A Month นับเป็นเวลานานนับสิบปีผ่านไปแต่เขากลับยังไม่ได้รับเงินเลยสักบาทจากผลงานเพลงของตนเอง ซึ่งไม่นับรวมผลงานการแสดงและรายการวาไรตี้ต่างๆที่เขาไปออก แต่เป็นการพูดถึงผลงานเพลงของเขาอย่างเดียวอีซึงกิ ผู้ที่มีผลงานเพลงฮิตมากมายมายาวนานตลอด 18 ปีที่อยู่ในวงการบันเทิง ได้อยู่ภายใต้สัญญาทาสของบริษัท Hook Entertainment และตกเป็นเหยื่อของการถูกปั่นหัวจากทางต้นสังกัดของเขาเองอีซึงกิ เริ่มต้นเป็นที่รู้จักผ่านผลงานเพลงฮิต Because You’re My Girl ซึ่งทำให้ต้นสังกัดของเขาเริ่มมองเห็นศักยภาพว่าเขาเป็นเครื่องผลิตเงินให้กับทางค่ายได้ จากนั้นเขาจึงถูกทางค่ายหลอกลวงเรื่อยมา โดยเอกสารต่างๆตั้งแต่ที่เขาเริ่มเซ็นตั้งแต่เข้าวงการก็ล้วนถูกทำลายและถูกลบออกไปแล้ว จึงไม่สามารถระบุได้เลยว่าจำนวนเงินเท่าไหร่ที่เขาควรจะได้รับจากการทำงานที่ผ่านมาเมื่อวันที่ 17 ธ.ค. ที่ผ่านมา อีซึงกิ ได้ออกมาร้องเรียนขอดูเอกสารต่างๆอย่างเป็นทางการซึ่งเป็นรายได้ที่ได้รับจากผลงานเพลงที่ผ่านๆมาของเขาตลอดระยะเวลา 18 ปี ซึ่งดูเหมือนว่าทาง Hook Entertainment ได้มีความพยายามที่จะจัดการตกแต่งบัญชีอยู่หลังจากที่ อีซึงกิ ประสบความสำเร็จจากผลงาน Because You’re My Girl เมื่อปี 2004 เขาก็ขึ้นแท่นเป็นศิลปินตัวท็อปจากผลงานเพลงฮิต Delete ได้รับรางวัลศิลปินหน้าใหม่ยอดเยี่ยมแห่งปีจากเวที Seoul Music Awards, SBS Gayo Daejeon และ MBC Gayo Daejejeon.ผลงานของ อีซึงกิ สามารถขายได้กว่า 1 แสนก็อปปี้จาก 3 อัลบัมแรก ซึ่งปล่อยออกมาในปี 2004, 2006 และ 2007 ซึ่งเขาเองก็เป็นหนึ่งในศิลปินที่ได้รับความเสียหายจากการโหลดเพลงเถื่อนต่างๆส่วนทางด้าน Hook Entertainment เป็นผู้ที่ได้รับรายได้ทั้งหมดจากงานเพลงของ อีซึงกิ โดยที่เขาไม่ได้รับเงินสักวอนเดียว ซึ่งตลอด 18 ปีที่ผ่านมา เขาปล่อยผลงานเพลงมาแล้วกว่า 137 เพลง แต่รายได้ที่ได้จากงานเพลงกลับเป็นศูนย์จากปี 2004 – 2022 อีซึงกิมีผลงานเพลงทั้งหมด 27 อัลบัม ทั้งอัลบัมเต็ม, มินิอัลบัม และซิงเกิล โดยผลงานเพลงทั้งหมด 137 เพลง แต่เขากลับมีรายได้เพียงแค่ 0 วอน ซึ่งรายได้ที่หายไปในส่วนนี้ของ อีซึงกิ PSY ( ไซ ) ได้พูดถึงเรื่องนี้จากการแสดงความเห็นใน Radio Star ระบุว่า“เพลงที่ถือว่าเป็นที่สุดของ อีซึงกิ ในความเห็นของผมนะ ผมยกให้ Because You’re My Girl เพราะแม้แต่ทุกวันนี้ หนุ่มๆสมัยนี้บางคนก็ยังร้องเพลงนี้อยู่เลย”PSY เคยเป็นหนึ่งในโปรดิวเซอร์ให้กับเพลง Because You’re My Girl และเขาเองก็เป็นหนึ่งในคนที่มีรายได้จากลิขสิทธิ์ในผลงานเพลงนี้ ซึ่งถ้า ไซ ผู้มีส่วนร่วมในเพลงดังกล่าวได้รับรายได้จากเพลงนี้ อีซึงกิ ก็ควรจะได้รับรายได้จากเพลงนี้ด้วยเช่นกันทาง Dispatch ได้รับคำชี้แจงจากผู้ที่เผยแพร่และจัดจำหน่ายผลงานเพลงของ อีซึงกิ จากช่องทางต่างๆในช่วงปี 2006 – 2022 ได้ระบุว่ากิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับผลงานเพลงของ อีซึงกิ ควรจะมีมูลค่าอยู่ที่ประมาณ 9,600 ล้านวอน หรือประมาณ 256.6 ล้านบาท ซึ่งมันเป็นจำนวนที่ถูกบันทึกเกี่ยวกับการขายไว้ในบัญชีของ Hook Entertainment แต่เอกสารตั้งแต่ปี 2004 – 2009 กลับหายไป ดังนั้นจึงไม่สามารถเรียกคืนข้อมูลได้ทั้งหมดเมื่อข้อมูลต่างๆหายไป สมุดบัญชีในช่วงเดือน มิ.ย. 2004 – ส.ค. 2009 ก็ไม่สามารถตรวจสอบได้อย่างสมบูรณ์ หมายความว่าทั้งรายรับและรายจ่ายไม่สามารถตรวจดูได้อีกต่อไป จึงไม่มีทางยืนยันได้เลยว่าเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่ที่ถูกใช้จ่ายออกไปเพื่อเทียบกับรายรับที่ได้จากเพลงฮิตต่างๆของเขาในช่วงเวลานั้น แม้ว่าจะมีการคาดการณ์ไว้ แต่ถ้าประเมิณจากปีที่หายไปด้วยก็น่าจะเกือบหมื่นล้านวอนเมื่อวันที่ 29 ม.ค. 2021 อีซึงกิ ได้รับข้อความที่ไม่ได้ตั้งใจส่ง ซึ่งมีการระบุรายได้ต่างๆจากผลงานเพลงที่ผ่านมาของเขา“The Ordinary Man ขายได้ 63.8 พันล้านวอน ( 1.7 พันล้านบาท )The Project อัลบัมที่ 7 ของ อีซึงกิ 170 ล้านวอน ( 4.5 ล้านบาท )ทั้งหมด 234 ล้านวอน ( 6.25 ล้านบาท )ค่าโปรดักชัน 200 ล้านวอน ( 5.34 ล้านบาท )ส่วนต่าง 33.6 ล้านวอน ( 8.9 แสนบาท ) ใบกำกับภาษีจะออกเดือนนี้ และจะนำฝากในเดือนถัดไป”จากข้อความที่เขาได้รับ ก็เป็นการยืนยันได้ว่าอย่างน้อยเขาไม่ใช่นักร้องที่ทำรายได้ให้บริษัทไม่ได้ และสร้างรายได้จากผลงานเพลงได้เช่นเดียวกับศิลปินคนอื่นๆ อีซึงกิ ได้ส่งข้อความตัวเลขทั้งหมดให้กับทางศิลปินอาวุโสที่เขานับถือ ซึ่งข้อความระบุว่าในปี 2004 สมัยที่ อีซึงกิ เซ็นสัญญาครั้งแรกได้มีการตกลงส่วนแบ่งอยู่ที่ 4:6 อีซึงกิ จะได้รับส่วนแบ่งอยู่ที่ 40% โดย Hook รับที่ 60% ก่อนที่ในปี 2009 จะเปลี่ยนเป็น อีซึงกิ รับ 60% และค่าย Hook รับ 40% และปรับอีกครั้งในปี 2017 ที่ อีซึงกิ รับ 70% และ Hook รับที่ 30%อย่างไรก็ตาม การจัดการที่ Hook Entertainment ได้ทำขึ้นรวมถึงค่าโปรดักชันต่างๆ ได้ส่งผลให้ อีซึงกิ ไม่ได้รับเงินส่วนแบ่งในฐานะนักร้องแต่อย่างใด ซ้ำยังให้ อีซึงกิ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าเอเย่นต์ และค่าใช้จ่ายส่วนอื่นๆที่ทางค่ายควรเป็นผู้รับผิดชอบด้วยโดยปกติแล้ว ศิลปินที่มีความสามารถระดับ อีซึงกิ ที่ร้องดี เล่นละครได้ และยังมีความสามารถด้านเป็นพิธีกร และดำเนินรายการวาไรตี้โชว์ได้อย่างมีสีสัน ควรจะได้รับส่วนแบ่ง 80 : 20 แต่ทาง Hook เสนอว่าขอเป็น 70 : 30 โดยที่ทางค่ายจะดูแลรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ แต่สุดท้ายก็ไม่เป็นไปตามที่สัญญาจากข้อตกลงที่ อีซึงกิ ได้ทำสัญญาไว้กับ Hook Entertainment ที่ระบุว่า 60% ของยอดขายปี 2009 – 2016 และ 70% ของยอดขายระหว่างปี 2017 – 2022 รวมแล้วทั้งหมดคิดเป็นเงินกว่า 5.8 พันล้านวอน หรือประมาณ 155 ล้านบาท ซึ่งทางสื่อจอมแฉอย่าง Dispatch ก็ได้รวบรวมค่าใช้จ่ายต้นทุนการผลิตอัลบัมเต็มชุดที่ 6 “And…” ของ อีซึงกิ มาตีแผ่ ซึ่งเผยให้เห็นตัวเลขอย่างชัดเจนที่ระบุว่า“ค่าแต่งเพลง 8.9 ล้านวอน ( 237,381 บาท )ค่าโปรดักชัน 32 ล้านวอน ( 853 ล้านบาท )ค่าประชุม 14.6 ล้านวอน ( 389,334 บาท )ค่าสตูดิโอบันทึกเสียง 12.1 ล้านวอน ( 322,732 บาท )ค่ามิกซ์เสียง 9.89 ล้านวอน ( 263,787 บาท )ค่า Mastering 1.76 ล้านวอน ( 46,956 บาท )ค่า วีเจ 3 ล้านวอน ( 8 หมื่นบาท )ค่าปกอัลบัม 22.4 ล้านวอน ( 597,455 บาท )ค่าโปรดักชันทำอัลบัม 39.7 ล้านวอน ( 1,058,883 บาท )ค่าโปรโมทอัลบัม 3 ล้านวอน ( 80,040 บาท )ค่าใบรับรอง KOMCA 23.4 ล้านวอน ( 624,048 บาท )รวมทั้งหมด 171 ล้านวอน ( 4.56 ล้านบาท )Hook Entertainment จ่ายเงินไป 171 ล้านวอน ( 4.56 ล้านบาท ) ให้กับการทำอัลบัมที่ 6 ของ อีซึงกิ แต่จำนวนเงินเท่าไหร่กันที่เขาได้รับจากผลงานอัลบัมนี้? จำนวนที่เข้าไปทาง Hook Entertainment จากการขายแบบดิจิทัล เป็นจำนวนเงินถึง 210 ล้านวอน ( 5.6 ล้านบาท ) และ 131 ล้านวอน ( 3.5 ล้านบาท ) จากยอดขายอัลบัม และอีก 13 ล้านวอน ( 346,588 บาท ) จากการจัดจำหน่ายโดยตรง ยิ่งไปกว่านั้นยังมีจำนวนเงินที่ได้รับจาก Kakao โดยตรงจากผลงานอัลบัมนี้อีก 700 ล้านวอน ( 18.7 ล้านบาท )รวมทั้งหมดเป็นจำนวนเงิน 1.05 พันล้านวอน ( 27.9 ล้านบาท ) จากผลงานอัลบัมที่ 6 ของ อีซึงกิ หักลบกับค่าโปรดักชันต่างๆก็ยังคงเหลือเงิน 884 ล้านวอน ( 23.5 ล้านวอน ) จึงเป็นที่แน่ชัดว่า อีซึงกิ ควรจะได้รับเงินจำนวนนี้จากผลงานอัลบัมที่ 6 แต่เงินจำนวนนี้กลับไปอยู่ในบัญชีของ Hook Entertaimentอีซึงกิ เคยถามถึงประเด็นที่ว่าเขาเป็นนักร้องที่ไม่สามารถทำรายได้ให้บริษัทเลยจริงๆเหรอ? โดยเพื่อนเขาเปิดเผยกับทาง Dispatch ว่า อีซึงกิ เคยถามบรรดาผู้บริหารของ Hook Entertainment หลายต่อหลายครั้งและเขาก็พยายามที่จะถามถึงสิทธิที่เขาควรจะได้รับมาตลอด แต่คำตอบที่เขาได้รับกลับทำให้เขาสงสัยในความสามารถของตนเองไปเรื่อยๆ1. มิ.ย. 2021 : ซึงกิ ! ผมไม่อยากพูดแบบนี้กับนักร้องในสังกัดเราหรอกนะ แต่นายมันเป็นนักร้องติดลบ ทำไมเราต้องมาคำนวณเรื่องนี้กันด้วย? ( เกิดขึ้นระหว่างที่ อีซึงกิ พาแม่ไปกินข้าวเย็นกับผู้บริหาร )2. ส.ค. 2022 : นายรู้ไหมว่าเราต้องเสียค่าโปรโมทอัลบัมนายไปเท่าไหร่? ฉันต้องเอาของขวัญไปให้ผู้บริหารสื่อ ( เอ ) แล้วก็ซื้อของขวัญอย่างอื่นไปให้ผู้บริหารสื่อ ( บี ) คนนี้ด้วย ( เกิดขึ้นระหว่างที่เขาถามผู้บริหารรายหนึ่ง และเขาโพล่งออกมาอย่างกะทันหัน )3. พ.ย. 2022 : ทำไมนายมันน่ารำคาญอย่างนี้! เราได้ขอให้ พัค ทีมบัญชีเตรียมเอกสารการเงินให้แล้ว แต่แม่งไม่ยอมทำเพราะว่ามันไม่อยากทำงาน ( เกิดขึ้นระหว่างประชุม ขณะที่ อีซึงกิ ขอให้แสดงบัญชีให้เขาได้ดู )หลังทนอยู่มา 18 ปี ได้เวลาเอาคืนอีซึงกิ ที่ถูกค่าย Hook Entertainment ใช้คำพูดหลอกลวงมาตลอด 18 ปี จนเข้าข่ายการใช้จิตวิทยาทำร้ายเขามาตลอดว่าเขาเป็นศิลปินที่สร้างรายได้ให้กับค่ายไม่ได้ จนต้องจมอยู่กับความคิดดังกล่าวมานานถึง 18 ปี ทั้งคำพูดที่ว่า“ซึงกิ! แฟนคลับนายเขาไม่ซื้ออัลบัม พวกเขาไม่มีเงินแต่พวกเขามีทุกอย่างที่ต้องการ”, “ผู้จัดการคิม อีซึงกิน่ะ จบแล้ว ไปเดินทางอื่นเถอะ ใช้เงินประหยัดๆด้วยนะ”โดย ควอนจินยง ผู้บริหารของ Hook Entertainment ยังเคยถึงขั้นไม่ให้ผู้จัดการของ อีซึงกิ ใช้การ์ดของบริษัทจ่ายค่าอาหารระหว่างที่เขาออกไปทำงานข้างนอกด้วย