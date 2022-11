GMM Studios ส่งหนังไทย “ปฏิบัติการกู้หวย (The Lost Lotteries)” สร้างปรากฏการณ์ใหม่ ทะยานสู่อันดับ 1 บน NETFLIX ภายใน 1 วัน หลังออกฉาย

เป็นผลงานสดใหม่ที่เพิ่งสตรีมออกฉายได้เพียง 1 วันเท่านั้น สำหรับภาพยนตร์เรื่อง “ปฏิบัติการ กู้หวย (The Lost Lotteries)” ผลงานภาพยนตร์ของ Netflix ร่วมกับ GMM Studios International ครีเอเตอร์ออริจินัลคอนเทนต์ จากกลุ่มบริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ที่ล่าสุดสร้างปรากฏการณ์ใหม่ พาหนังไทยกระแสแรงตั้งแต่ออกฉาย ทะยานสู่อันดับ 1 บน Netflix ภายในแค่ 1 วัน หลังออกฉายภาพยนตร์ “ปฏิบัติการ กู้หวย (The Lost Lotteries)” เป็นไอเดียที่เกิดขึ้นจาก เช้าวันหนึ่งในสวนสาธารณะที่ คุณเอกชัย เอื้อครองธรรม Producer & Executive Producer ของภาพยนตร์เรื่องนี้ เห็นภาพผู้คนมากมายรุมซื้อลอตเตอรี่กันอยู่ ก่อนจะแตกไอเดียไปสู่คำว่า “ความรัก ความหวัง และความอยากมีชีวิตที่ดีกว่าของคนไทยค่อนประเทศ” และอยากจะสื่อสารผ่านเรื่องราวที่ทั้งตลก..แต่กินใจ โดยได้ผู้กำกับและผู้เขียนบทมือทอง พฤกษ์ เอมะรุจิ ผู้ฝากผลงานภาพยนตร์ในใจมหาชนมาแล้วหลายเรื่อง อาทิเช่น “ไบค์แมน” และ “อีเรียมซิ่ง” โดยมีเหล่านักแสดงวัยรุ่น และตัวพ่อตัวแม่ของวงการ อย่าง สกาย วงศ์รวี, มินนี่ ภัณฑิรา , แจ๊ส ผดุง, แพท ณปภา, สมจิตร จงจอหอ และ ปาน ธนพร มาร่วมกันทำปฏิบัติการพิเศษสุดฮา สุดวายป่วง ก่อนจะค้นพบว่าสิ่งที่สำคัญไปกว่า ลอตเตอรี่รางวัลที่ 1 คืออะไร? ภาพยนตร์ “ปฏิบัติการ กู้หวย (The Lost Lotteries)” นับเป็นคอนเทนต์ที่แสดงออกถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทยอีกครั้ง ตามแบบฉบับของค่าย GMM Studios ที่มีความเชี่ยวชาญในการเสิร์ฟคอนเทนต์ไทย ให้เข้าไปอยู่ในหัวใจคนไทยด้วยกันเอง และในขณะเดียวกันก็สามารถทำให้คอนเทนต์ไทยมีความกังวานระดับสากล โดยได้รับคำชมจากสื่อต่างประเทศ อย่าง Decider ที่ชูให้เป็น “หนังปล้นคอมมาดี้ติดลม ฮา ระห่ำ ตลกแหวกแนว และเต็มไปด้วยความซาบซึ้งใจ” แถมยังบิ้วให้ผู้สร้าง ทำภาค 2 ต่อ อีกด้วยส่วนสื่อวิจารณ์หนังชื่อดังของไทย ได้กล่าวชื่นชมหนังเรื่องนี้ในหลากหลายประเด็นทั้งสาระ และความบันเทิง ยกตัวอย่างเช่น เพจหนังฝังมุก ที่กล่าวว่า “หนังที่เข้าใจหัวอกของคนหาเช้ากินค่ำ ซึ่งปากกัดตีนถีบ ทำทุกอย่างเพื่อหาเงินมาเติมเต็มความฝัน จนหลงลืมสิ่งที่สำคัญที่สุด นั่นก็คือชีวิตและครอบครัว” หรือเพจนักเลงโรงหนัง ที่นิยามสั้นๆ ว่า “คลายเครียด..ฮาชิบหาย 555555!” ฟากเพจ เด็กติดหนัง ได้กล่าวว่า “สนุกจัด จี๊ดจ๊าด!” รวมถึงเพจจับผิดหนัง ที่กล่าวว่า “หนังเรื่องนี้มีแก่นที่สำคัญเลย คือการพูดถึงความเหลื่อมล้ำของสังคม” หรือ a-day magazine ที่กล่าวว่า “เวรี่ไทย..สะท้อน..ความเป็นคนไทย.. สนุกสนานและหัวเราะได้กับทุกเรื่อง แม้แต่ชะตากรรมที่รันทดของตัวเอง” ส่วน เพจแมวตัวนั้นนั่งดูหนังตรงแถวC บอกว่า “ฮาจนหน้าบวม!! เป็นความสุขและเสียงหัวเราะที่ช่วยเยียวยาคนไม่ถูกหวย ที่ฮาแอบบขี้พุ่ง.. ขำตัวโยก นักแสดงแต่ละคนถือเป็นการรวมตัวจี๊ดทั้งนั้น” รวมไปถึงเพจรีวิวเรื่อยเปื่อย เขียนว่า “ภายใต้ความตลกโปกฮา..ยังแฝงการจิกกัดสังคมในยุคได้ดีทีเดียว”ติดตามชมเรื่องราวของการ “ซื้อความหวัง ให้กับคนที่เรารักมีชีวิตที่ดีกว่า” ได้ในภาพยนตร์เรื่อง “ปฏิบัติการ กู้หวย (The Lost Lotteries)” ที่ Netflix ที่เดียวเท่านั้น