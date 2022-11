“บิ๊กตู่” ดอดเยี่ยมศูนย์สื่องานเอเปก บอกประชุมเรียบร้อยดี ต่างชาติชม “Smart” และ “handsome”

วันนี้ (18 พ.ย.) เมื่อเวลา 14.49 น. ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ซึ่งจัดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม ได้ลงมาที่ศูนย์ปฏิบัติการสื่อมวลชนชั้น LG เพื่อทักทายและให้กำลังใจสื่อมวลชน ทั้งสื่อมวลชนไทยและต่างประเทศ ที่เดินทางมาติดตามและรายงานข่าวการประชุม โดยนายกฯกล่าวกับสื่อมวลชน ว่า “วันนี้ไม่มีอะไร เพียงมาเยี่ยม พบปะผู้มาเยือน ตอนนี้อย่าเพิ่งถามอะไรเลย” พร้อมฝากสื่อมวลชนไทยว่า “ฝากดูแลเพื่อนๆ ของเราด้วยนะ” จากนั้นนายกฯได้เดินทักทายสื่อมวลชนบางส่วนที่กำลังปฏิบัติงานอยู่ โดยเฉพาะสื่อต่างประเทศว่า “Hello How are you” ขณะที่สื่อต่างชาติตอบกลับว่า I'm fine Thank You ทำให้นายกฯยกนิ้วโป้งว่ายอดเยี่ยม พร้อมกับทำท่าทางถามว่ากินข้าวแล้วหรือยัง โดยระบุว่า lunch ok? ซึ่งสื่อต่างชาติตอบกลับเป็นภาษาไทยแบบสำเนียงไม่ชัดว่า “ทานข้าวแล้วครับ” นายกฯจึงถามอีกว่า อาหารสตรีทฟูดของไทยเป็นอย่างไร สื่อต่างชาติตอบว่า “ชอบครับ อร่อยครับ”ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.อ.ประยุทธ์ เดินทักทายสื่อมวลชนประมาณ 6 นาที และผู้สื่อข่าวทั้งไทยและสื่อต่างประเทศ พยายามสอบถามถึงประเด็นต่างๆ ทั้งกรณีที่สื่อโซเชียลวิจารณ์ภาพการพบกันระหว่าง นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีน กับนายกรัฐมนตรีของไทย ที่จังหวะหนึ่ง นายสี จิ้นผิง ไม่จับมือกับนายกฯ โดย พล.อ.ประยุทธ์ ไม่ได้ตอบคำถามดังกล่าว เพียงโบกมือให้เท่านั้น และเมื่อถามถึงบรรยากาศการประชุมสุดยอดผู้นำเอเปก ในช่วงเช้าที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้าง นายกฯตอบว่า “โอเค​ เรียบร้อยดี”อย่างไรก็ตาม บรรยากาศในช่วงที่ พล.อ.ประยุทธ์ พบสื่อมวลชนได้ชุลมุนเล็กน้อย เนื่องจากมีสื่อมวลชนสนใจบันทึกภาพเป็นจำนวนมาก และขณะเดียวกัน มีสื่อต่างประเทศบางส่วนไม่ทราบว่า พล.อ.ประยุทธ์ จะลงมาเยี่ยมที่ศูนย์สื่อมวลชน นอกจากนี้ ยังมีสื่อต่างชาติ ชม พล.อ.ประยุทธ์ ว่า “Smart” และ “handsome”