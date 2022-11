ไลน์อัพสุดปัง! WINNER, REN, KIM JONGHYEON และ KIM JAE HWAN แท็กทีมชวน “เป๊ก ผลิตโชค” มาระเบิดความมันส์ในงาน idolplus CONCERT MIC ON in Thailand 10 ธ.ค.นี้

ปังสุด!! ผู้จัด แอลจียูพลัส และ สปริงอีเอ็นที ร่วมกับ วายโกลบอลมิวสิค ร่วมกันจัดงานคอนเสิร์ตรวมศิลปินเกาหลี และศิลปินไทย เสิร์ฟความสนุกให้แฟนๆ ชาวไทย ได้ชมคอนเสิร์ตแบบจัดเต็มทั้งแสงสีเสียง และโชว์สุดพิเศษจากเหล่าศิลปินไอดอลเกาหลีไม่ว่าจะเป็น 4 หนุ่มรวมถึงนักร้องหนุ่มสุดฮอตของไทยอย่างมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานนี้อีกด้วย โดยงานนี้จะจัดขึ้นในวันที่ 10 ธันวาคม 2565 ณ ยูเนี่ยน ฮอลล์, ศูนย์การค้า ยูเนี่ยน มอลล์สำหรับคอนเสิร์ต MIC ON ที่จะจัดขึ้นนี้ เป็นงานคอนเสิร์ตในแพลตฟอร์มคอนเทนต์ K-POP ‘idolplus’ ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการจัดมาแล้วหลายครั้ง โดยมีศิลปินเกาหลีมากมายเข้าร่วมในคอนเสิร์ตไม่ว่าจะเป็น IZ*ONE (ไอซ์วัน หรืออาอีจือวอน), MAMAMOO (มามามู), Tomorrow x Together (ทูมอร์โรวบายทูเก็ทเทอร์), GOT7 YOUNGJAE (ยองแจ) รวมถึงศิลปินอื่นๆ อีกมายมาย และเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาได้มีการเปิดตัว ‘idolplus’ ดังนั้นเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองการเปิดตัวจึงได้ปักหมุดจัดงานคอนเสิร์ต ‘MIC ON in Thailand’ ครั้งนี้ขึ้นที่กรุงเทพ ซึ่งเป็นเมืองแห่งวัฒนธรรม และเพื่อให้เป็นการพบปะกันกับแฟนๆ ในประเทศไทยอย่างใกล้ชิดด้วยนั่นเองถือว่าเป็นอีกหนึ่งงานรวมศิลปินที่น่าสนใจมากๆ สำหรับงาน idolplus CONCERT🎙MIC ON in Thailand ที่จะทำให้แฟนเพลงชาวไทยได้ร่วมชมคอนเสิร์ตที่มีทั้งศิลปินเกาหลีชื่อดังทั้ง 4 ศิลปิน ไม่ว่าจะ วงวินเนอร์, เร็น, คิม จงฮยอน และ คิม แจฮวาน มาร่วมโชว์อยู่บนสเตจเดียวกับศิลปินไทยสุดฮอตคิวทองอย่าง เป๊ก ผลิตโชค เชื่อว่าทุกศิลปินต้องเตรียมโชว์พิเศษๆ มากมายมาแสดงให้แฟนๆ ชาวไทยได้ชมกันอย่างแน่นอนโดยงานนี้นอกจากผู้ที่ซื้อบัตรเข้าชมงานจะได้ชมโชว์เพลงเพราะๆ เพอร์ฟอแมนซ์ดีๆ กันแล้ว ยังมีโอกาสลุ้นรับสิทธิพิเศษ โปสเตอร์พร้อมลายเซ็น และภาพโพลารอยด์พร้อมลายเซ็นของศิลปินที่คุณชื่นชอบ นอกจากนี้ผังที่นั่งผู้จัดยังเสิร์ฟความฟินให้ทุกคนได้ใกล้ชิดกับเหล่าศิลปินกันอีกด้วยไม่ว่าจะบัตรยืนหรือบัตรนั่ง ทุกคนก็จะได้ชมคอนเสิร์ตกันแบบใกล้ชิดกับทั้ง 5 ศิลปิน งานนี้เตรียมตัวมาสนุกไปด้วยกันได้เลย เปิดขายบัตรวันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายนนี้ ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป บัตรราคา 6,500 / 5,500 / 4,500 / 3,500 และ 2,900 บาท ขายบัตรผ่านทาง เคาน์เตอร์ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ ทุกสาขา หรือ www.thaiticketmajor.com และ Call Center 02-262-3456บอกได้เลยแฟนๆ ของทั้ง 5 ศิลปินไม่ควรพลาด!! ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook, Twitter : Y Global Music