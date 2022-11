ปล่อยแล้ว! OST. “The Black Panther: Wakanda Forever” ที่แฟนเพลงรอคอย

The Black Panther: Wakanda Forever – Music From and Inspired By tracklisting



01. Lift Me Up Performed by Rihanna

02. Love & Loyalty (Believe) Performed by DBN Gogo, Sino Msolo, Kamo Mphela, Young Stunna and Busiswa

03. Alone Performed by Burna Boy

04. No Woman No Cry Performed by Tems

05. Árboles Bajo El Mar Performed by Vivir Quintana and Mare Advertencia

06. Con La Brisa Performed by Foudeqush and Ludwig Göransson

07. La Vida Performed by Snow Tha Product featuring E-40

08. Interlude Performed by Stormzy

09. Coming Back For You Performed by Fireboy DML

10. They Want It, But No Performed by Tobe Nwigwe and Fat Nwigwe

11. Laayli' kuxa'ano'one Performed by ADN Maya Colectivo: Pat Boy, Yaalen K'uj, All Mayan Winik

12. Limoncello Performed by OG DAYV featuring Future

13. Anya Mmiri Performed by CKay featuring PinkPantheress

14. Wake Up Performed by Bloody Civilian featuring Rema

15. Pantera Performed by Alemán featuring Rema

16. Jele Performed by DBN Gogo, Sino Msolo, Kamo Mphela, Young Stunna and Busiswa

17. Inframundo Performed by Blue Rojo

18. No Digas Mi Nombre Performed by calle x vida and Foudeqush

19. Mi Pueblo Performed by Guadalupe de Jesús Chan Poot

“The Black Panther: Wakanda Forever” ภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ใหญ่ในเครือ Marvel ที่มีกำหนดเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ของประเทศไทย วันที่ 9 พฤศจิกายนนี้ ที่แฟนหนังซุปเปอร์ฮีโร่ตั้งตารอ ได้ปล่อยอัลบั้มเพลงประกอบ “The Black Panther: Wakanda Forever” ออกมาแล้วอัลบั้มเพลงประกอบภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์แห่งปี The Black Panther: Wakanda Forever ได้โปรดิวเซอร์มือทองอย่าง Ryan Coogler, Ludwig Göransson, Archie Davis และ Dave Jordan มาร่วมโปรดิวซ์และบันทึกเสียงเพลงทั้งหมดใน 5 เมืองทั่วโลกอย่าง Lagos, Nigeria, Mexico City, London และ Los Angelesอัลบั้มชุดนี้มีเพลงหลักนำโดย “Lift Me Up” ของ “Rihanna” ร่วมด้วยศิลปินชั้นนำรวมมากกว่า 40 สัญชาติอาทิ Burna Boy, Tems, Fireboy DML, Snow Tha Product, E-40, OG DAYV, Future และอีกมากมายสำหรับเพลง Lift Me Up ที่เพิ่งปล่อยออกมาก่อนหน้านี้ไม่กี่วัน ถือเป็นซิงเกิลคัมแบ็คอีกครั้ง ของ “Rihanna” ซุปตาร์สาวนักธุรกิจในรอบ 6 ปี ได้สร้างประวัติศาสตร์ขึ้นแท่นกลายเป็นเพลงที่ถูกเปิดบ่อยที่สุดทางคลื่นวิทยุสหรัฐอเมริกา ภายในหนึ่งวันGöransson เปิดเผยว่า ผมกับ Ryan พูดถึงความสำคัญของการเดินทางในครั้งนี้ที่ผู้ชมจะได้สัมผัสถึงความสมจริงของซาวน์และเสียงร้องเราอยากให้มันเป็นเพลงที่เชื่อมโยงกับเรื่องราวในภาพยนตร์ที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวกับเพลงประกอบในครั้งนี้“เราต้องการให้ผู้ชมได้สัมผัสตั้งแต่ความเศร้าโศกไปสู่การเฉลิมฉลอง เมื่อคุณฟังเพลงประกอบ คุณจะหลับตาและหวนคิดถึงประสบการณ์ในภาพยนตร์ได้นั่นคือความตั้งใจของพวกเรา” Göransson กล่าวThe Black Panther : Wakanda Forever ถือว่าเป็นอีกหนึ่งภาพยนตร์ที่แฟนหนังซุปเปอร์ฮีโร่ทั่วโลกรอคอยมากที่สุด ภาพยนตร์เรื่องนี้นำแสดงโดย Angela Bassett รับบท Queen Ramonda, Letitia Wright รับบท Shuri, Winston Duke รับบท M’Baku และ Danai Gurira รับบท Okoyeเนื้อเรื่องการเข้าร่วมต่อสู้เพื่อปกป้องประเทศของ Black Panther (คนใหม่) และ ชาววาคานด้า จากการแทรกแซงทางอำนาจหลังการสวรรคตของกษัตริย์ทีชัลล่าในระหว่างที่ชาววาคานด้าพยายามอย่างหนักเพื่อที่จะก้าวต่อไปเหล่าฮีโร่จึงต้องร่วมมือกัน ด้วยความช่วยเหลือของ War Dog Nakia รับบทโดย Lupita Nyong’o และ Everett Ross รับบทโดย Martin Freeman ในการสร้างเส้นทางใหม่ให้กับวานคานด้า ได้ผู้กำกับมือดีอย่าง Ryan Coogler และโปรดิวเซอร์อย่าง Kevin Fiege และ Nate Moore เรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปรับชมพร้อมกันได้ในโรงภาพยนตร์วันที่ 9 พฤศจิกายน 2022******************************