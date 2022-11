ดูหนังให้อิน..ฟังเพลงให้ฟินไปกับหนัง “OMG! (Oh My Girl) รักจังวะ..ผิดจังหวะ” ในรอบพิเศษ “Q&A AND ACOUSTIC TALKS”

“GDH” จัดรอบพิเศษ “Q&A AND ACOUSTIC TALKS” มาดูหนังให้อิน พร้อมฟังเพลงให้ฟิน ไปกับหนัง “OMG! (Oh My Girl) รักจังวะ..ผิดจังหวะ” ร่วมชมภาพยนตร์และพูดคุยกับผู้กำกับพงศ์-ฐิติพงศ์ เกิดทองทวี และนักแสดง นำทีมโดย สกาย วงศ์รวี, จูเน่ เพลินพิชญา, พลอย หอวัง, ต๊ะ ศิวัช และฟังเพลงประกอบภาพยนตร์กันแบบสดๆ จากSTAMP, NICK-TEMP ดำเนินรายการโดย หมู-ชยนพ บุญประกอบ ในวันอังคารที่ 8 พ.ย. นี้ ที่พารากอน ซีนีเพล็กซ์ (โรง 10) รอบเวลา 19.00 น. กดจองตั๋วรอบพิเศษได้แล้ววันนี้ ที่แอปพลิเคชั่น และเว็บไซต์ http://www.majorcineplex.com/พลอย หอวัง เผยว่า “หนังเรื่องนี้มีเรื่องราวหลายแง่มุมที่คนดูดูแล้วรู้สึกอิน ซึ่งเพลงที่ได้ยินอยู่ในหนังก็มีส่วนสำคัญที่ทำให้คนดูอินจนต้องเสียน้ำตา พอดูหนังจบมาแล้วหลายๆ คนถึงกับมาโพสต์ตามหาอยากฟังเพลงในหนังอีกครั้ง จีดีเอชเลยจัดรอบพิเศษนี้ขึ้นมา เพื่อผู้ชมที่ทั้งรักหนังและรักเพลงในเรื่องนี้ได้มาฟังศิลปินเจ้าของเพลงร้องกันสดๆ คิดดูว่าจะอินขนาดไหน แถมยังได้ร่วมพูดคุยกับพงศ์ ผู้กำกับ สกาย, จูเน่, ต๊ะ และพลอย ถึงแต่ละซีนประทับใจในหนัง OMG! (Oh My Girl) รักจังวะ..ผิดจังหวะ อย่างเต็มอิ่มในวันที่ 8 พ.ย. เวลา 19.00 น. ที่โรง 10 พารากอน ซีนีเพล็กซ์ แล้วเจอกันนะคะ”“OMG! (Oh My Girl) รักจังวะ..ผิดจังหวะ” หนังของคนที่ใช่..แต่จังหวะไม่ใช่ ฉายแล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์