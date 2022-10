การรวมตัวของ 3 สุดยอดผู้สร้างผลงาน ระดับแนวหน้าของประเทศญี่ปุ่น Makoto Shinkai x RADWIMPS x Kazuma Jinnouchi พบกับ “Suzume” motion Picture Soundtrack 11 พ.ย นี้

ประกาศออกมาอย่างเป็นทางการแล้ว ว่าจะมีการรวมตัวกันของ 3 สุดยอดนักสร้างสรรค์ผลงานระดับแนวหน้าในประเทศญี่ปุ่น ไม่ว่าจะเป็นสุดยอดผู้กำกับแอนิเมชันชื่อดังอย่าง(2016) และ(2019),แบนด์ดนตรีชื่อดัง, และนักแต่งเพลงชื่อดัง ในผลงานแอนิเมชันเรื่องใหม่ของอย่างที่กำลังเป็นกระแส และกลายเป็นแอนิเมชันที่น่าจับตามองที่สุดในปลายปี 2022 นี้ล่าสุด ทั้ง 3 ทีม ได้ประกาศรายละเอียด “Suzume” motion Picture Soundtrack พร้อมวางขาย 11 พฤศจิกายน 2022 นี้ โดยอัลบั้ม “Suzume” motion Picture Soundtrack จะวางขายแบบดิจิตอลทั่วโลก ประกอบไปด้วยเพลงทั้งหมด 29 เพลง โดยแบ่งเป็นเพลงหลัก 2 เพลง และเพลงบรรเลงอีก 25 เพลง แฟนๆ ทั่วโลก สามารถทำการสั่งซื้อล่วงหน้าได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปในทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มOST “Suzume” Release InfoRADWIMPS / Kazuma Jinnouchi“Suzume” Motion Picture Soundtrack1. The First Encounter (RADWIMPS)2. Abandoned Resort (Kazuma Jinnouchi / RADWIMPS)3. First Aid (RADWIMPS)4. Cat Chase (RADWIMPS)5. At Night in Ferry (RADWIMPS)6. Cat me if you can (RADWIMPS)7. Abandoned School (Kazuma Jinnouchi)8. Time for two (RADWIMPS)9. Hitchhike (Kazuma Jinnouchi)10. Two Little Terrors (Kazuma Jinnouchi)11. Dreaming on Ferris Wheel (Kazuma Jinnouchi / RADWIMPS)12. Soldier's Break (RADWIMPS)13. Shinkansen Super Express (Kazuma Jinnouchi)14. History of Mimizu (RADWIMPS)15. Significant Precursor (Kazuma Jinnouchi)16. Sky Over Tokyo (RADWIMPS)17. Suzume's Departure (Kazuma Jinnouchi / RADWIMPS)18. Posessed (Kazuma Jinnouchi)19. Double Riding (RADWIMPS)20. It wasn't a dream (RADWIMPS)21. The Other Side of the Door (Kazuma Jinnouchi / RADWIMPS)22. Aftermath (Kazuma Jinnouchi)23. To be with Sota (RADWIMPS / Kazuma Jinnouchi)24. Prayer (Kazuma Jinnouchi)25. Closing the Door (RADWIMPS / Kazuma Jinnouchi)26. KANATA HALUKA (RADWIMPS)27. Suzume feat. Toaka (RADWIMPS)28. Tamaki (RADWIMPS)29. Tears of Suzume (RADWIMPS)แฟนๆ จะได้พบกับเพลงประกอบแอนิเมชันที่ยอดเยี่ยม และสมบูรณ์แบบ จากการร่วมกันทำงานของทั้ง 3 นับจากนี้ยังเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของ Makoto Shinkai ที่ได้บันทึกเสียงในต่างประเทศ ณ Abbey Road Studios (ลอนดอน) โดยโยจิโร่ ได้แสดงความเห็นเพิ่มเติมว่า “การทำงานร่วมกับ Kazuma ผู้ที่มากไปด้วยความรู้และประสบการณ์จากการทำงานในวงการภาพยนตร์และวีดีโอเกม ได้มอบประสบการณ์ที่ผมไม่สามารถบรรยายเป็นคำพูดออกมาได้ มันได้ขยายขอบเขตความคิดของผมออกไปได้ไกลมากๆ ซึ่งผมว่ามันเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ที่สำคัญของเพลงประกอบแอนิเมชันเรื่องนี้ครับ”Movie “Suzume” Infoกำหนดเข้าฉายทั่วประเทศญี่ปุ่น 11 พฤศจิกายน 2565Title: “Suzume”Director/Screenplay/Story: Makoto Shinkai© 2022 “Suzume” Film Partners“Suzume” New Official Trailer