LINE STICKERS ผนึก LINE MELODY เอาใจเหล่า #TEAMWANG เปิดแคมเปญ “LINE STICKERS x LINE MELODY with JACKSON WANG MAGIC MAN”

ร่วมกับจัดแคมเปญใหญ่เอาใจเพียงซื้อหรือส่งของขวัญ LINE STICKERS และ LINE MELODY ก็มีสิทธิ์ลุ้นเป็นผู้โชคดีได้ไปร่วมกรี๊ด และถ่ายรูปใกล้ชิด แจ็คสัน หวัง แบบเอ็กซ์คลูซีฟ ในงานที่จะจัดขึ้นวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 นี้ผู้ใช้งาน LINE สามารถเข้าร่วมแคมเปญ “LINE STICKERS x LINE MELODY with JACKSON WANG MAGIC MAN” ได้ โดยซื้อหรือส่งของขวัญ LINE STICKERS ไม่ว่าจะเป็น สติกเกอร์ ธีม หรืออิโมจิ เซตใดก็ได้ และ LINE MELODY เพลงใดก็ได้ ผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE หรือ LINE STORE (http://store.line.me) ตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2565 เวลา 9:00 น. ถึง 14 พฤศจิกายน 2565 เวลา 23:59 น. ซึ่ง 1 การซื้อหรือส่งของขวัญ จะได้รับสิทธิ์ลุ้นรางวัลจำนวน 1 สิทธิ์ ยิ่งซื้อมาก ยิ่งมีสิทธิ์มาก เพื่อลุ้นรับรางวัลกว่า 300 รางวัล ได้แก่ (1) บัตรเข้าร่วมงาน “JACKSON WANG MAGIC MAN FANMEET at The EmQuartier” พร้อมของสินค้าพรีเมียม “MAGIC MAN” แบบไม่มีลายเซ็น จำนวน 100 รางวัล (2) สินค้าพรีเมียม “MAGIC MAN” พร้อมลายเซ็น จำนวน 100 รางวัล และ (3) สินค้าพรีเมียม “MAGIC MAN” แบบไม่มีลายเซ็น จำนวน 100 รางวัลประกาศรายชื่อผู้โชคดีในแคมเปญ “LINE STICKERS x LINE MELODY with JACKSON WANG MAGIC MAN” ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.00 น. ผ่านบัญชีทางการ LINE STICKERS (LINE STICKERS Official Account) และบัญชีทางการ LINE MELODY (LINE MELODY Official Account)#TEAMWANG ตัวจริงห้ามพลาด ช้อป LINE STICKERS และ LINE MELODY เพื่อร่วมสนุกและลุ้นเป็นหนึ่งในผู้โชคดีที่ได้ร่วมงาน “JACKSON WANG MAGIC MAN FANMEET at The EmQuartier” ในวันที่ 29 พฤศจิกายนนี้ หรือรับของสินค้าพรีเมียม “MAGIC MAN” ต่างๆ มากมาย ได้ตั้งแต่วันที่ 5 ถึง 14 พฤศจิกายนนี้ โดยเงื่อนไขเป็นตามบริษัทฯ กำหนด สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมรวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขแคมเปญได้ที่ https://today.line.me/th/v2/article/pegyDo6