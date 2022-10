ดาว TikTok เตรียมปล่อยพลัง!! “แองจี้” ชวนทำ Challenge “I’m in Luv” ชิงรางวัลมูลค่ารวม 1 ล้านบาท!!!

เอาล่ะค่ะ!! เหล่าดาว TikTok ทั้งหลาย ต้องรีบเข้ามามุงทางนี้หน่อยแล้ว!! เพราะกระแสเพลง “I’m in Luv” ของศิลปินสาวสวย “แองจี้-ฐิติชา สมบัติพิบูลย์” จากค่าย E29 Music Identities มาแรงแซงกระแสลมหนาวช่วงนี้ไปแล้วจ้า เรียกได้ว่าปังยันยอดวิว แถมยังได้ฐานแฟนเพลงต่างชาติอย่าง อินโดนีเซีย, อินเดีย, ฟิลิปปินส์, มาเลเซีย และสิงคโปร์ มาแน่นๆ โอ้ย!! ลูกสาว.... อะไรจะปังขนาดนั้นงานนี้แองจี้ไม่รอช้าจัดแคมเปญ #IminLuvChallenge เชิญชวนทุกคนมาร่วม Challenge ท่าเต้นสุดคิวท์ พร้อมแชร์คลิปร้องเต้นเพลง “I’m in Luv” ในสไตล์ของตัวคุณเอง โพสต์ลงบน TikTok ร่วมลุ้นรางวัลใหญ่ อาทิ iPhone 14 Pro Max 512 GB 3 รางวัล, Apple Airpods Gen3 10 รางวัล และ Package Mono Max 1 ปี 290 รางวัล รวมมูลค่ากว่า 1 ล้านบาท ผู้ร่วมสนุกจะต้องทำถูกต้องตามกติกา ติด Hashtag #IminLuvChallenge #E29MusicIdentities และตั้งค่าเป็นสาธารณะ โดยรางวัลแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ รางวัลยอดวิวสูงสุด, รางวัลขวัญใจแองจี้ และรางวัล Most Creative ซึ่งผู้ร่วมแข่งขันต้องติด Hashtag #IminLuvCreative ในรางวัลดังกล่าวด้วย นอกจากนี้ยังสุ่มผู้โชคดีที่ร่วมเล่นกิจกรรมลุ้นรับรางวัลแบบจุกๆ กันไปเลย แจก Airpods Gen3 1 รางวัล และ Package Mono Max 290 รางวัล ให้ชมฟรี 1 ปีเต็ม“แองจี้อยากให้ทุกคนมาร่วมสนุกในเพลง “I’m in Luv” ด้วยกันค่ะ ส่งคลิปท่าเต้นน่ารักๆ ในแบบฉบับตัวคุณเอง ร่วมลุ้นรับรางวัลมากมาย ค่ายเพลง E29 Music Identities ได้ขนรางวัลมาแจกกันแบบจัดเต็ม ชาเลนท์กันเข้ามาเยอะๆ นะคะ แองจี้รอชมคลิปท่าเต้นสุดคิวท์ของทุกคนอยู่ค่ะ คลิปไหนจะโดนใจแองจี้บ้างมาลุ้นกันค่ะ”งานนี้ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็สามารถร่วมสนุกได้ ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม – 20 พฤศจิกายน 2565 ประกาศผลรายชื่อผู้ได้รับรางวัล วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ทาง Facebook Fanpage : E29 Music Identities งานนี้เหล่าดาว TikTok ห้ามพลาด!! ชวนเพื่อนและคนรักมาร่วมสนุกกันเยอะๆ นะจ๊ะ