"NIGMA GALAXY" คว้าแชมป์ Free Fire Pro League Season 7 เตรียมลุยศึกระดับโลก!

การแข่งขัน Free Fire Pro League Season 7 รอบ Finals แข่งกันทั้งหมด 12 เกมใน 2 วัน โดย NIGMA GALAXY สามารถคว้าได้ถึง 7 Booyah! ทำลายสถิติคว้า Booyah! ในรอบ Final ที่ EVOS PHOENIX เคยทำไว้ รวมถึงทำคะแนนได้ถึง 236 คะแนน และสังหารรวมทั้งหมด 125 ครั้ง นอกจากนี้ ผู้เล่น DEW จาก NIGMA GALAXY ยังสามารถคว้ารางวัล MVP หรือผู้เล่นทรงคุณค่า และรางวัล Most Kills ในการแข่งขันครั้งนี้ ตกเป็นของ CARAMEL จากทีม NIGMA GALAXY ผู้ที่ทำคะแนนสังหารได้มากที่สุดในรอบ Finals แสดงให้เห็นถึงความสามารถอันเก่งกาจของทีม NIGMA GALAXY อย่างชัดเจนทีมแชมป์ในปีนี้ สามารถเอาชนะแชมป์เก่า EVOS PHOENIX ที่คว้าอันดับ 2 ด้วยคะแนน 148 ทำให้พวกเขาสามารถคว้าแชมป์ไปได้สำเร็จ โดยทั้ง 2 ทีม ทั้ง NIGMA GALAXY และ EVOS PHOENIX จะได้สิทธิ์เข้าไปลุยศึก Free Fire World Series 2022 Thailand ในฐานะตัวแทนประเทศไทย• แชมป์ NIGMA GALAXY รับเงินรางวัล 2,000,000 บาท• รองแชมป์ EVOS PHOENIX รับเงินรางวัล 700,000 บาท• อันดับ 3 MAGIC ESPORTS รับเงินรางวัล 400,000 บาท• อันดับ 4 CGGG รับเงินรางวัล 300,000 บาท• อันดับ 5 KING OF GAMERS CLUB รับเงินรางวัล 200,000 บาท• อันดับ 6 DELTA X รับเงินรางวัล 180,000 บาท• อันดับ 7 LALALOY รับเงินรางวัล 150,000 บาท• อันดับ 8 JAS ACADEMY รับเงินรางวัล 120,000 บาท• อันดับ 9 ATTACK ALL AROUND รับเงินรางวัล 100,000 บาท• อันดับ 10 ZEUS รับเงินรางวัล 100,000 บาท• อันดับ 11 MANGKORN GAMER รับเงินรางวัล 80,000 บาท• อันดับ 12 LGDS รับเงินรางวัล 80,000 บาท• MVP ผู้เล่น DEW จากทีม NIGMA GALAXY รับเงินรางวัล 100,000 บาท• Most Kills ผู้เล่น CARAMEL จากทีม NIGMA GALAXY รับเงินรางวัล 60,000 บาทสำหรับการแข่งขัน Free Fire World Series 2022 Thailand จะจัดขึ้นในประเทศไทย ระหว่างวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2565 ที่จะถึงนี้ ติดตามรายละเอียดการแข่งขันและกิจกรรมต่าง ๆ ได้ทาง Facebook: Garena Free Fire YouTube: Free Fire Official และ Instagram: FreeFireTH