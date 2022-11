“ญาญ่า” งดงามมาก! เกี่ยวก้อย “ณเดชน์” ทำบุญทอดกฐิน วัดหนองรี ได้ปัจจัยกว่า 4 ล้าน

“ณเดชน์” เปิดตำนานผู้บ่าวคลั่งรัก ที่นั่งบนรถตู้ข้างๆ “ญาญ่า” ต้องกูเท่านั้น! ใช้ความรักเดิมพันชีวิตจนมีกันและกันในวันนี้

เป็นอีกครั้ง ที่ทำให้แฟนคลับ NY น้ำตาไหล หลังได้เห็นการสัมภาษณ์อย่างเปิดใจถึงเส้นทางความรัก จากอดีตจนถึงปัจจุบัน ระหว่าง “ณเดชน์ คูกิมิยะ” และ “ญาญ่า อุรัสยา เสปอร์บันด์” โดยในรายการ On That Day ทางช่อง The Standard Pop ทั้งคู่ได้