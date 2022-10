ออกมาอวดโมเมนต์น่ารัก สดใส ละมุนตาละมุนใจสุดๆ สำหรับนางเอกสาวซึ่งล่าสุดทำเอาแฟนๆใจละลายไปกับความน่ารัก แฝงความเซ็กซี่ ที่เจ้าตัวโพสต์รัวๆ กับทริปเที่ยวแห่งความหลังที่ประทับใจกับครอบครัวว่างานนี้ทำเอาแฟนๆแห่คอมเมนต์ชื่นชมความสดใสที่เป็นธรรมชาติมากของสาวญ่าญ่ากันเพียบว่า เซ็กซี่แบบไม่ต้องพยายาม, มุมไหนก็สวย เลิฟยูญาญ่า,สวยมากก จะเป็นลม,ธรรมชาติสุดๆ สวย, Why your so beautiful? ฯลฯ