โบว์ เมลดา โชว์ความน่ารัก ตะมุตะมิ ในงาน Keds A Magical 9th Anniversary Gifts

Keds (เคดส์) เนรมิตดินแดนแห่งความสุขส่งท้ายปี ด้วยงานฉลองครบรอบ 9 ปี แบรนด์ Keds Thailand ภายใต้ชื่อ A Magical 9thAnniversary Celebration with Keds ด้วยการสร้างดินแดนแห่งเจ้าหญิงขึ้น ณ ชั้น1 โซน Beacon ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ โดยได้ชวนนางเอกสาวมากความสามารถ โบว์ เมลดา สุศรี Friend of Keds (เฟรนด์ ออฟ เคดส์) มาร่วมงานในลุคที่ได้แรงบันดาลใจจากเจ้าหญิงเบลล์ พร้อมโชว์พลังเสียงหวานๆ ในเพลงยอดฮิต แฟนผมน่ารักและเพลง Beauty and The Beast ร่วมกับแขกพิเศษสุดเซอร์ไพรส์ ทอย ธันวา บุญสูงเนิน หรือ The Toys (เดอะ ทอยส์) นักร้องมาดเซอร์สุดฮอตโดยภายในงานได้แบ่งโลกของเหล่าเจ้าหญิงทั้ง 5 องค์ เป็นจุดเช็กอินถ่ายภาพทั้ง 5 จุด ได้แก่ เจ้าหญิง ซินเดอเรลล่า, ออโรร่า, แอเรียล, เบลล์ และจัสมิน พร้อมส่งมอบความสุขส่งท้ายปลายปีด้วยการฉลองครบรอบ 9 ปี Keds ประเทศไทย พร้อมมอบของขวัญพิเศษแด่แฟนๆ ของ แบรนด์ทุกคน ด้วยเซ็ทของขวัญสุดเอ็กซ์คูลซีฟจาก Disney Princess ที่อัดแน่นไปด้วยเวทมนตร์แห่งความสุขจากเหล่าเจ้าหญิงดิสนีย์ 5 องค์ ได้แก่ เจ้าหญิงซินเดอเรลล่า, ออโรร่า, แอเรียล, เบลล์ และจัสมิน โดยเซ็ทของขวัญเซ็ทนี้ประกอบด้วย ตุ๊กตาพวงกุญแจเจ้าหญิงดิสนีย์ ถุงเท้า เชือกผูกรองเท้า ชาร์มประดับเชือกรองเท้าลายเจ้าหญิงแสนน่ารัก โดยสามารถนำมาดีไซน์สนีคเกอร์ Keds ของเจ้าหญิงในแบบที่เป็นตัวคุณเองได้ เพราะ Keds คือแบรนด์รองเท้าที่ออกแบบมาสำหรับผู้หญิงที่มีไลฟ์สไตล์ที่ต่างกันไป และเราเชื่อว่าผู้หญิงทุกคนคือ เจ้าหญิงในชีวิตจริงของตัวเองที่สามารถออกเดินตามความฝัน เริ่มต้นการผจญภัยไปกับรองเท้าคู่โปรดอย่าง Keds ไปได้ตามใจต้องการมอบของขวัญแสนพิเศษนี้ให้ตัวคุณเองและคนที่คุณรักได้แล้วตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 31 ธันวาคม 2022 ที่ร้าน Keds และ Ikon ทุกสาขา หรือทางonline official store: keds.co.th และ line official account @kedsthailand **เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด *สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่จุดขาย