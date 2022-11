“ริต้า ศรีริต้า” ทำบุญวันเกิดในชุดไทยแบรนด์ดัง สวยประหนึ่งนางอัปสร เรียบโก้และแพงมาก

สวมใส่คาดเข็มขัดคู่กับเครื่องประดับ อย่างสง่างามเป็นที่สุด แบรนด์ฟินาเล่ เวดดิ้ง สตูดิโอ สื่อถึงวัฒนธรรมการแต่งกายชุดไทยและศิลปหัตถกรรมไทยได้อย่างสมบูรณ์ เป็นงานดีไซน์โบราณร่วมสมัยได้อย่างสวยสง่าตราตรึงใจ และชุดไทยศิวาลัย 1960 ประยุกต์ ที่ “ริต้า” ได้สวมใส่นั้น ก็มีมูลค่ามากกว่า 500,000 บาท หรือเกินครึ่งล้านเลยทีเดียว

วันคล้ายวันเกิดเพิ่งผ่านไป สำหรับคุณแม่ และนางเอกนักแสดงดัง มากความสามารถอย่างโดยหลังกลับจากทริปครอบครัวที่ต่างประเทศ ก็ขอทำบุญวันคล้ายวันเกิด ซึ่งครอบครัวของ “ริต้า” นำโดยสามีและลูกชายพร้อมคนใกล้ชิด ได้เดินทางมาที่ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร เพื่อทำบุญด้วยการถวายเครื่องสังฆทาน และพิธีตามลำดับก่อนสาว “ริต้า” จะโพสต์ภาพพร้อมข้อความผ่านทางอินสตาแกรมว่าด้านคุณสามี “กรณ์ ณรงค์เดช” ก็หยิบภาพภรรยาในชุดไทย พร้อมภาพครอบครัวมาร่วมอวยพรด้วย เรียกว่าเป็นโมเมนต์หวานแบบไม่ขาดสายแต่งานนี้ใครๆ ก็ชื่นชม เมื่อได้เห็นความงดงาม ของ “ริต้า” ในชุดไทยสุดแสนวิจิตรนี้ ทำเอาเจ้าพ่อเวดดิ้ง เจ้าของอย่างไม่รอช้า ที่จะออกมาเผยรายละเอียดของชุดให้ได้ทราบกัน โดยเผยว่าชุดไทยสุดแสนวิจิตรที่ “ริต้า” สวมใส่ไปทำบุญวันเกิดนั้น มาจาก ชุดศิวาลัย 1960 ฉลองพระองค์อันวิจิตรงดงามสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่เป็นแรงบันดาลใจ ของสองนักออกแบบเสื้อผ้าชั้นสูงโอตกูตูร์สัญชาติไทยซึ่งฉลองพระองค์ที่ถูกนำมาเผยแพร่ ล้วนมีความประณีตวิจิตรอย่างมาก อีกทั้งยังมีประวัติศาสตร์ที่หลายคนยังไม่ทราบ รวมถึงเรื่องรายละเอียดของการออกแบบของแต่ละชุด สำหรับชุดไทยศิวาลัย 1960 ฉลองพระองค์ ในหนังสือ In royal fashion: the style of Her Majesty Queen Sirikit of Thailand ที่สองโอตกูตูร์สัญชาติไทย ดร.เกสินี กล่ำอยู่สุข และคุณสุดจิตร์ สุดจิตต์ Finale Wedding studioชุดไทยศิวาลัย 1960 ประยุกต์ ความพิเศษสั่งทอผ้าไหมพิเศษถึง 3 ผืน-ผืนแรก : ทำตัดเสื้อ ผ้าไหมสี่เส้นเนื้อพิเศษสีงาช้าง-ผืนที่สอง : ตัวสไบ ผ้าไหมลายลูกแก้ว ทอลายแบบพื้นเมืองที่มีลักษณะเป็นลายทอนูนเล็กๆที่สวยงามเป็นเอกลักษณ์-ผืนที่สาม : ตัวกระโปรง ผ้าไหมยกดอกลำพูน สั่งทอลวดลาย ยกดอกลายพิกุลใหญ่ สีงาช้าง จังหวัดลำพูนชุดไทยศิวาลัย 1960 ประยุกต์ ใช้แบบนุ่งแบบจีบหน้านางคู่ กับเสื้อคอกลม เข้ารูปแขนกระบอกยาว ตัวเสื้อเย็บติดกับกระโปรงจับจีบหน้านาง โชว์งานปัก ห่มสไบผ้าไหมลูกแก้ว พร้อมบรรจงระดมทีมช่างผู้ชำนาญการปักมากประสบการณ์กว่า 2 ทศวรรษ สไบออกแบบลวดลายเพชรซีกโบราณ ลูกปัด ปล้องอ้อยญี่ปุ่นสีขาวขนาดเล็กแบบละเอียดยิบบริเวณตรงกลางปักเกสรคริสตัลเพชร สวาร๊อฟสกี้ Swarovski ระยิบระยับ สุดวิจิตร เพิ่มความอ่อนหวาน พริ้วไหวด้วยการเรียงร้อยลูกปัดขนาดเล็ก ดูอ่อนโยนห่มทับด้านนอกทิ้งชายสไบคล้องสร้อยปล่อยชายตุ่งติ้งด้านหลัง