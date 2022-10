ไอคอนสยามจัดงาน “ลอยกระทง” สุดยิ่งใหญ่บนโค้งน้ำที่สวยที่สุดของแม่น้ำเจ้าพระยา

ไอคอนสยาม จัดมหาปรากฎการณ์เทศกาลลอยกระทง ปี 2565 ในงาน “ICONSIAM CHAO PHRAYA RIVER OF ETERNAL PROSPERITY ลอยกระทงบนสายน้ำแห่งความเจริญรุ่งเรือง” พบกับแสงสีเสียงความตระการตาและกิจกรรมมากมาย ในวันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ณ ริเวอร์พาร์ค ชั้น G ไอคอนสยามไอคอนสยาม แลนด์มาร์กระดับโลกริมแม่น้ำเจ้าพระยา พร้อมด้วยพันธมิตร เตรียมจัดมหาปรากฏการณ์งานลอยกระทงสุดยิ่งใหญ่ “ICONSIAM CHAO PHRAYA RIVER OF ETERNAL PROSPERITY” ลอยกระทงบนสายน้ำแห่งความเจริญรุ่งเรือง” ในวันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ณ ริเวอร์พาร์ค ชั้น G ไอคอนสยาม พบกับความงามตระการตา ระยิบระยับด้วยแสงเทียนบนกระทงที่ลอยอยู่บนโค้งน้ำที่สวยที่สุดของแม่น้ำเจ้าพระยาสายน้ำแห่งประวัติศาสตร์ รับแสงจันทร์คืนวันเพ็ญสาดแสงส่องลงมากระทบบนผืนน้ำส่องประกายให้แม่น้ำสวยงามพร้อมนำพาทุกคนไปร่วมชื่นชมความตระการตาจากโชว์สุดพิเศษ “แสงประทีปแห่งธาราสู่จันทราอันเรืองรอง” การแสดงอันอ่อนช้อยผ่านการร่ายรำที่ร้อยเรียงเรื่องราวของแม่น้ำ แสงไฟ และค่ำคืนวันพระจันทร์เต็มดวง และร่วมชมความงดงามของนางนพมาศประจำปี 2565 นำโดยนักแสดงสาว โบว์-เมลดา สุศรี ที่จะมาปรากฏกายด้วยชุดไทยจักรีที่รังสรรค์ขึ้นมาเป็นพิเศษในชื่อชุด “นพนารีศรีชลมารค” ตัวแทนความงามของพระจันทร์วันเพ็ญที่โดดเด่นเป็นพิเศษในค่ำคืนวันลอยกระทง ออกแบบโดย วนัช กูตูร์ ซึ่งได้ประยุกต์ผสานความเป็นไทยและตะวันออก ใช้ผ้าไหมไทยตัดเย็บทั้งชุด ในโทนสีขาวที่สื่อถึงแสงจากดวงจันทร์ในยาม ค่ำคืนปักด้วยคริสตัลสะท้อนความ ระยิบระยับคล้ายดวงดาวส่องประกายยามต้องแสงจันทร์ โดยปักลายสื่อถึงความหมายของสายน้ำและจันทราในคืนพระจันทร์เต็มดวง พร้อมด้วยเซตเครื่องประดับทองคำลวดลายโบราณล้ำค่าชุด “โรหิณีจันทราพิมพาภรณ์” ออกแบบโดยทองถนิม อันประกอบไปด้วย มงกุฎทองคำฝังเพชร, สร้อยคอทองคำฝังเพชร, ต่างหูทองคำฝังเพชร และเข็มขัดพร้อมหัวเข็มขัดทองคำ ประดับอัญมณีมูนสโตนฝังเพชร รวมมูลค่าชุดและเครื่องประดับกว่า 20 ล้านบาท และปิดท้ายการแสดงด้วยมินิคอนเสิร์ตจากปาล์มมี่พร้อมกันนี้เพื่อสืบสานประเพณีไทยอันงดงามผ่านกระทงอันโดดเด่นในแต่ละภาค งาน “ICONSIAM CHAO PHRAYA RIVER OF ETERNAL PROSPERITY ลอยกระทงบนสายน้ำแห่งความเจริญรุ่งเรือง” ได้จัดแสดงนิทรรศการ “กระทง 5 พื้นที่เอกลักษณ์” ให้ได้ชมความงามและฝีมืออันประณีต อีกทั้งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น ทั้ง โคมยี่เป็ง ประเพณียี่เป็ง จ.เชียงใหม่ กระทงกะลา ประเพณีลอยกระทงสาย จ.ตาก ประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ โคมชักโคมแขวน จ.สุโขทัย กระทงประทีปใหญ่ประเพณีสมมาน้ำ คืนเพ็ง เส็งประทีป จ.ร้อยเอ็ด กระทงกาบกล้วย ประเพณีลอยกระทงกาบกล้วย จ.สมุทรสงครามนอกจากนี้ เนื่องในโอกาสที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ประจำปี พ.ศ. 2565 หรือ เอเปค ไอคอนสยามได้ร่วมต้อนรับสมาชิกเขตเศรษฐกิจในเอเชียแปซิฟิก โดยเนรมิตกระทงสานสัมพันธ์สมาชิกเขตเศรษฐกิจ ได้แก่ ออสเตรเลีย บรูไน แคนาดา ชิลี จีน ฮ่องกง อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ มาเลเซีย เม็กซิโก นิวซีแลนด์ เปรู ฟิลิปปินส์ รัสเซีย สิงคโปร์ ไทย สหรัฐอเมริกา และ ร่วมด้วยสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส,สถานเอกอัครราชทูตโปรตุเกส, สถานเอกอัครราชทูตสวิตเซอร์แลนด์ รวมทั้งหมด 21 กระทง เพื่อเชื่อมสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศที่มีกันมาอย่างยาวนาน และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไร้พรมแดน ผ่านการประดิษฐ์กระทงสุดประณีตและวิจิตรงดงาม โดยได้นำแลนมาร์กอันโดดเด่นและประวัติศาสตร์ ถ่ายทอดเรื่องราวผ่านกระทง ซึ่งสร้างสรรค์ภายใต้แนวคิด Eco รักษ์โลก เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ โดยร่วมชมความงดงามของงานฝีมือ พร้อมเสริมความรู้ได้ตั้งแต่วันนี้ – 22 พฤศจิกายน 65 ณ ICONLUXE ชั้น M ไอคอนสยามด้านเมืองสุขสยาม ณ ไอคอนสยาม ชั้น G จัดงาน “รักษ์ ณ สายน้ำ” ระหว่างวันที่ 1 พ.ย.-10 พ.ย. 2565 สนุกสนานไปกับการชม ชิม และช้อปสินค้าไทยในตลาดย้อนยุคเมืองสุโขทัย ในรูปแบบบรรยากาศงานวัด ซึมซับวิถีชีวิต ประเพณีและวัฒนธรรมต่างๆ ซึ่งถูกตกแต่งบรรยากาศโดยรอบด้วยโคมล้านนางานฝีมือจากภูมิปัญญาชาวบ้าน พร้อมเชิญชวนให้ร่วมลอยกระทงแบบรักษ์สิ่งแวดล้อม ใช้วัสดุจากธรรมชาติโดยสามารถลอยกระทงได้ภายในบ่อน้ำทั้ง 4 ภาค ในเมืองสุขสยาม และในวันที่ 7 พ.ย. 2565 เวลา 15.00 น. เชิญชมการประกวดนางนพมาศ ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 70,000 บาทไอคอนสยาม ยังคงคำนึงถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อร่วมอนุรักษ์แม่น้ำเจ้าพระยา สร้างปรากฏการณ์ความงามอย่างยั่งยืน ไอคอนสยามจึงเลือกสรรและรณรงค์ในการใช้กระทงใบตอง กระทงกาบกล้วย และกระทงที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติให้ทุกคนได้ร่วมสืบสานประเพณี ลอยกระทงบนสายน้ำแห่งความเจริญรุ่งเรือง และรักษาธรรมชาติอย่างยั่งยืน พร้อมกันนี้ไอคอนสยามและเมืองสุขสยาม ได้จับมือ สำนักสิ่งแวดล้อม และสำนักงานเขตคลองสาน และพันธมิตร ร่วมมือกันในการเก็บขยะกระทงออกจากแม่น้ำเจ้าพระยาภายหลังจบงาน สำหรับกระทงที่จัดเก็บได้จะเข้าสู่กระบวนการแยกประเภท โดยกระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติและกระทงที่ย่อยสลายได้ จะนำไปบดย่อยแล้วส่งไปทำปุ๋ยหมักที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม ส่วนกระทงโฟมหรือวัสดุที่ย่อยสลายยากจะนำไปฝังกลบขอเชิญร่วมสร้างปรากฏการณ์ความงามในคืนวันเพ็ญเดือน 12 ในงาน “ICONSIAM CHAO PHRAYA RIVER of ETERNAL PROSPERITY ลอยกระทงบนสายน้ำแห่งความเจริญรุ่งเรือง” ในวันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ได้ตั้งแต่เวลา 15.00-22.00 น. ณ ริเวอร์พาร์ค ชั้น G ไอคอนสยามสำหรับผู้ร่วมงานสามารถเดินทางมาไอคอนสยามได้ครอบคลุมทุกเส้นทางการคมนาคมทั้งรถยนต์ รถประจำทาง เรือโดยสาร และรถไฟฟ้าสายสีลมลงสถานีกรุงธนบุรี พร้อมเชื่อมต่อรถไฟฟ้าสายสีทองลงสถานี G2 เจริญนคร ถึงไอคอนสยามได้อย่างสะดวกสบายและรวดเร็ว พร้อมรับกระทงที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติได้ฟรี (จำนวนจำกัด) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 1338 หรือ Facebook: ICONSIAM