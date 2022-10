“THAILAND COMIC CON  2022” มหกรรม Pop Culture แห่งปี ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ฟินตลอด 3 วันเต็ม 28-30 ต.ค. 2565 ที่ รอยัล พารากอน ฮอลล์ สยามพารากอน

สนับสนุนการจัดงานโดย BITKUB CHAIN งานเดียวที่ผู้คนทั่วโลกต่างรอคอยกับการรวมที่สุดของวิถี ‘Pop Culture’ มาไว้ให้ได้สัมผัสกันแบบเรียลๆ อัดแน่นทั้งความบันเทิง ความคลาสสิค ความเป็นหนึ่งเดียวในโลก และความล้ำสมัยกับวิถีชีวิตที่หลากหลายในปัจจุบัน สมกับที่ได้รับการยกย่องให้เป็นมหกรรม ‘Pop Culture’ ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาเซียน“ชาญวิทย์ วิทยสัมฤทธิ์” ในฐานะผู้จัดงาน THAILAND COMIC CON เปิดเผยว่า “การจัดงานในปีนี้ถือเป็นการกลับมาที่ยิ่งใหญ่กว่าทุกครั้ง โดยการจัดงานในทุกครั้งที่ผ่านมาประสบความสำเร็จอย่างมาก และค่อยๆ ขยายกระแสนิยมเพิ่มขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศจน THAILAND COMIC CON กลายเป็นหนึ่งในงานมหกรรมที่คนทั่วโลกต่างเฝ้ารอที่จะอัพเดตเทรนด์ใหม่ๆ โดยการจัดงานในปีนี้ถูกสร้างสรรค์ภายใต้ 9 แนวคิดกิจกรรมที่สะท้อนเอกลักษณ์ของวิถี ‘Pop Culture’ มารวมไว้เพื่อเปิดประสบการณ์ใหม่แบบที่ไม่เคยมีมาก่อน พร้อมจะมอบเซอร์ไพรส์และความประทับใจให้แก่ผู้เข้าชมงานตลอด 3 วัน9 ไฮไลท์กิจกรรมที่สะท้อนเอกลักษณ์ของวิถี ‘Pop Culture’ ประกอบด้วย 1. Movie - ที่ประเดิมการเปิดตัวของหนังฟอร์มยักษ์จาก 3 ค่ายดังทั้งในประเทศและต่างประเทศ นำร่องด้วยภาพยนตร์ Hollywood เรื่อง Black Panther : Wakanda Forever จาก Marvel Studio โดย Disney, ขุนพันธ์ 3 ของเครือสหมงคลฟิล์ม แสดงนำโดย “อนันดา เอเวอร์ริ่งแฮม” และ “มาริโอ้ เมาเร่อ” ตบท้ายด้วย RiFF Studio ผลงานของคนไทยที่มีกลิ่นอายไทยแท้อย่าง Hanumaan: The Mantra warrior และผู้สร้าง Virtual Idol ที่มากฝีมือ ในเร็วๆ นี้จะมีโปรเจ็กต์ใหม่ที่ร่วมสร้างสรรค์กับ Random Block ชื่อว่า Trinity Hunter ออกมาให้ชมกัน,2. Toy & Collectible – ครั้งแรกของ Mighty Jaxx แบรนด์ของสะสมระดับโลกที่จะมาร่วมในปีนี้ และพิเศษสุดๆ Jason Freeny นักดีไซน์จาก Mighty Jaxx ได้ร่วมออกแบบ Mr. Twisty ที่ผลิตออกมาจำนวนจำกัดเพื่อ Thailand Comic Con 2022 โดยเฉพาะ นอกจากนี้ Good Smile Company เจ้าพ่อแห่งวงการของสะสม นาทีนี้คงไม่มีใครไม่รู้จัก BTS วง K-POP สุดโด่งดัง ตอนนี้ Good Smile Company ได้ผลิต Tiny Tan Nendoroid ทั้งหมด 7 ตัว เพื่อเอาใจแฟนๆ เหล่า Army ทั้งหลาย และที่พลาดไม่ได้อีกหนึ่งไฮไลท์จากแบรนด์นี้คือ ฟิกเกอร์ Miku เวอร์ชันครบรอบ 15 ปี ที่มาในราคาพิเศษสุด รวมทั้งของสะสมให้เลือกชมเลือกซื้ออีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นของจาก Marvel, DC หรือในมิติฝั่งญี่ปุ่นกับการ์ตูนดังอย่าง Onepiece, Naruto, Demon slayer, Dragon Ball และอื่นๆ อีกมากมาย3. Comic, Card & Boardgame – ครั้งแรกของ Kakao Webtoon ในการพบปะกับแฟนๆ ในไทย ยกเว็บตูนดังบุพเพสันนิวาส และ Solo Leveling มาให้ได้ฟินกัน Kinokuniya ร้านหนังสือสัญชาติญี่ปุ่น ที่ขนหนังสือการ์ตูนสุดฮิตอย่าง Demon slayer, Jujutsu Kaisen, Tokyo Revenger ,Spy x Family และหนังสืออื่นๆ อีกมากมายมาลดสูงสุดถึง 15% Comic.co.th แหล่งรวมหนังสือการ์ตูนดังเล่มแรกที่ตีพิมพิ์ออกมาบนโลก! สาย Marvel, DC ถูกใจสิ่งนี้แน่ เพราะได้รวมหนังสือการ์ตูนต้นฉบับที่หาดูได้ยากไว้เพียบบ พร้อมกับกิจกรรมแจกหนังสือการ์ตูนฟรี! และกล่องสุ่มให้การหาการ์ตูนอ่านไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป The Killer Pass ดาวเตะฟ้าประทาน การ์ตูนฟุตบอลอันดับ 1 ของไทย ครั้งแรกที่จะมาเจอกับแฟนๆ พร้อมพบกับทีมงานเบื้องหลัง และแนทเธอรีน ธิดาชาวสวน พร้อมกิจกรรมแจก PS5 ให้แฟนๆ อีกด้วย4. Card & Boardgame – เปิดศึก Pokemon Trading Card Game, One Piece Card Game, Magic: The Gathering, Warhammer และ Flesh and Blood ให้สู้กันแบบตาต่อตา หาพันธมิตรและคู่แข่งได้ในงานเดียวที่โซนการ์ดเกม พร้อมจำหน่ายการ์ดเกมอีกมากมาย และแจกฟรี!! IRA Welcome Deck จากบูธ Flesh and blood การ์ดเกมระดับโลก5. Game – ครั้งแรกของ Capcom ค่ายเกมยักษ์ใหญ่จากญี่ปุ่น ที่จะมาเขย่าวงการเกมในไทยให้สั่นสะเทือนด้วยการเปิดตัวสุดอลังการของเกมในตำนานอย่าง Street Fighter ภาค 6 และ Resident Evil Village Gold Edition เป็นที่แรกในโลก นอกจากนี้ยังจัดการแข่งขัน Street Fighter V Tournament ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 35,000 บาทให้งานนี้ลุกเป็นไฟ และ Producer & Director ของเกม Street Fighter ภาค 6 ลงทุนบินมาไทยเพื่อร่วมงานครั้งนี้โดยเฉพาะ Cyberstella เกมสไตล์ญี่ปุ่นที่มีจินตนาการสุดล้ำ!! ด้วยบรรยากาศในเกมแบบโลกอนาคต ผสมกับความ Cyber Punk ทำให้รู้สึกตื่นตาตื่นใจ และสีสันที่มีความโดดเด่นทำให้เกมนี้น่าเล่นยิ่งขึ้น อีกทั้ง Cyberstella จะมาเปิดตัวเกมในงาน Thailand Comic Con 2022 เป็นที่แรกด้วย6. Cosplay - พบกับ Guest Cosplay บนเวที Pop Culture ที่ใหญ่ที่สุดในไทยกับงาน CosCon Thailand 2022 พร้อมร่วมกิจกรรมมากมาย อาทิ Meet & Greet สินค้าหลากหลายจาก Guest Cosplay และพบปะใกล้ชิดกันสุดๆ กับกิจกรรมถ่ายรูปสุดฟิน ในงานยังมีการจัดประกวดคอสเพลย์ชิงเงินรางวัลกว่า 200,000 บาทด้วย7. Idol Finn Fest – Idol Finn Fest ที่รวบรวมไอดอลไว้บนเวทีเดียวกันมากถึง 31 วงตลอด 3 วัน8. Exhibition –Iron Man Hall Of Armor นิทรรศการหอเกียรติยศชุดเกราะของอัจฉริยะจากทีม Avengers ที่มีทั้งหมด 7 ชุดในขนาด Life Size ตามต้นฉบับจากภาพยนตร์ พิเศษสุดๆ เพราะเป็นที่แรกและที่เดียวที่สามารถหาดูไทย ให้ได้สัมผัสกับความสมจริง เจาะให้ลึกดูให้เต็มตากับรถ BATMOBILE และ BATPOD รถของ Batman ที่หลุดออกมาจากหนัง สมจริงยิ่งกว่า เพราะสามารถขับได้จริง! ให้ได้ถ่ายรูปคู่เหมือนเป็นอีก 1 ตัวละครจากเรื่อง Batman และครั้งแรกของนิทรรศการจาก Wonderfactory แหล่งรวมรูปภาพของเล่นจากช่างภาพของเล่นทั่วโลก การเล่าเรื่องราวของเล่นผ่านเลนส์กล้อง แต่งเติมด้วยความรักและความหลงใหล ทำให้นิทรรศการนี้เป็นที่ชื่นชอบของคนทั่วโลก,9. Festiverse –งานน้องใหม่ที่รวบรวม NFT Arts, NFT Games ไว้มากมาย โดยโปรเจ็กต์สุดพิเศษที่สร้างมาเพื่อแฟนๆ งาน Thailand Comic Con โดยเฉพาะนั่นคือ TCC NFT GENESIS COLLECTION 2022 ดีไซน์โดยศิลปินเยาวชนอายุ 16 ปี มาพร้อมกับสิทธิประโยชน์ตอบโจทย์กับแฟนคลับ ไม่ว่าจะเป็น VIP fast lane พร้อมเข้างานฟรีทั้ง 3 วัน ส่วนลดพิเศษจากร้านค้าพาร์ทเนอร์ ซื้อสินค้าลิมิเต็ดก่อนใคร