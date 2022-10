TCL ดึง “ป้อง-ณวัฒน์” ขึ้นแท่นพรีเซ็นเตอร์ หวังชิงขึ้นสู่ผู้นำตลาดทีวีด้านยอดขายอันดับ 1 ในปี 66

แบรนด์เครื่องใช้ไฟฟ้าสายพันธ์มังกร โชว์ผลงานสุดผงาดในปีนี้ กวาดยอดทีวีเติบโตขึ้น 20% ครองส่วนแบ่งตลาดอันดับ 2 ที่ขายได้จำนวนเครื่องมากสุด ขณะที่ภาพรวมตลาดเงียบติดลบ 10% พร้อมวางแผนประกาศเดินหน้า ดึงขึ้นแท่นพรีเซ็นเตอร์เป็นครั้งแรก เชื่อมโยงภาพลักษณ์แบรนด์ TCL ตลอด 19 ปี ในเมืองไทยที่ไม่เคยหยุดพัฒนาคุณภาพสินค้าในด้านเทคโนโลยีไปจนก้าวล้ำทันสมัยไม่แพ้ แบรนด์อื่น การันตีผลงานปี 2566 ที่ผ่านมา พร้อมก้าวขึ้นสู่ผู้นำตลาดโทรทัศน์ที่จะมียอดขายในด้านจำนวนเครื่อง/ยูนิต มากที่เป็นสุดเป็นอันดับ 1 ของประเทศไทยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีซีแอล อิเล็กทรอนิกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด หรือ TCL เปิดเผยว่า ภาพรวมของตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้าในประเทศของโทรทัศน์ในปี 2565 เมื่อเทียบกับปี 2564 อยู่ที่อัตราติดลบ 10% ในขณะที่ยอดขายทีวีของ TCL กลับตรงกันข้ามกับตลาด เนื่องจากเรามีอัตราการเติบโตถึง 20% ครองส่วนแบ่งการตลาดเป็นอันดับสาม และหากคิดเป็นจำนวนการขายต่อหน่วยแล้ว TCL ถือเป็นตลาดที่ใหญ่เป็นอันดับที่สอง TCL ถือว่าเป็นแบรนด์จีนอันดับหนึ่งในไทย ด้วยยอดขายทีวีที่เพิ่มขึ้นอย่างมากขณะที่เครื่องใช้ไฟฟ้าในกลุ่มอื่นๆ ของ TCL เช่น เครื่องปรับอากาศ ในปี 2565 TCL ได้มีการขยายช่องทางการจัดจำหน่ายเครื่องปรับอากาศเข้าไปในโฮมโปร เพาเวอร์บาย บิ๊กซี พาวเวอร์มอลล์ เป็นครั้งแรก หลังจากที่ปี 2564 เครื่องปรับอากาศของ TCL มีวางจำหน่ายที่แม็คโครและไทวัสดุ นอกจากนี้ในกลุ่มของเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภท เครื่องซักผ้า, ตู้เย็น, ตู้แช่, เครื่องดูดฝุ่น, เครื่องฟอกอากาศ ในปี 2565 มีการขยายเข้าไปวางจำหน่ายในทุกช่องทาง ผู้บริโภคต่างให้การตอบรับอย่างดีมาก ทำให้ยอดขายสินค้ากลุ่มนี้มีอัตราเติบโตที่รวดเร็ว และ คาดว่าภายในสิ้นปี 2565 จะสามารถกวาดยอดขายได้ถึง 400 ล้านบาทอย่างไรก็ดี ในด้านแผนดำเนินงานของ TCL ตั้งแต่ช่วงต้นปี 2565 ที่ผ่านมา บริษัทไม่เพียงแต่มุ่งเน้นเรื่องของการพัฒนาออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่มีความโดดเด่นในเรื่องของความทันสมัยและความก้าวล้ำด้านเทคโนโลยีเท่านั้น บริษัทวางแผนเรื่องของการสร้าง Branding ผ่านการใช้พรีเซ็นเตอร์ระดับซูเปอร์สตาร์ชั้นแนวหน้าของประเทศไทย อย่าง คุณป้อง -ณวัฒน์ กุลรัตนรักษ์ เป็นครั้งแรก เพื่อมาช่วยสร้างเรื่องราวและการสื่อสารเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของแบรนด์ รวมถึงคุณภาพและความทันสมัยของผลิตภัณฑ์ TCL ที่มีความโดดเด่นในเรื่องของเทคโนโลยีที่มีความล้ำหน้าอย่างมากไปสู่มือผู้บริโภค ภายใต้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ของบริษัทแม่ TCL ที่ประเทศจีนในการทำสื่อโฆษณาทั้ง Online Offline และ Out of Home โดยใช้พรีเซ็นเตอร์เพื่อสร้างการรับรู้ของแบรนด์ (Branding) ต่อผู้บริโภคนอกจากนี้เราได้มีการลงทุนอย่างต่อเนื่องของเกี่ยวกับ R&D (วิจัยและพัฒนา) และ Smart Manufacturing ที่เป็นเอกลักษณ์ของเรา ซึ่ง TCL CSOT ก่อตั้งขึ้นในปี 2552 ได้กลายเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีจอแสดงผลที่เป็นนวัตกรรมใหม่ ด้วยการลงทุนเกือบ 31,000 ล้านเหรียญสหรัฐในช่วงหลายปีที่ผ่านมา และ ฐานการผลิตหน้าจอที่ทันสมัย ทำให้เราสามารถผลิตหน้าจอคุณภาพดีที่สุดให้กับผู้บริโภคได้ทั้งหมดนับเป็นยุทธศาสตร์สำคัญในช่วงที่ตลาดเงียบ แต่ TCL เลือกที่จะรุกตลาดแทน เพราะนี่คือโอกาสและช่องว่างทางตลาดของการสร้าง Branding ที่จะทำให้ผู้บริโภคสามารถจดจำและรับรู้แบรนด์ TCL ได้มากขึ้นกว่าเดิม นอกจากนี้ในช่วงเดือนตุลาคม จนถึง ธันวาคม นี้บริษัทยังจัดแคมเปญการตลาดเพื่อส่งเสริมการขาย คือ “TCL Big Match Big Screen เชียร์สนุก มันส์ทะลุจอ ไปกับทีซีแอลจอยักษ์” ที่จะมีการจัดแจกของแถมและของรางวัลมูลค่ารวมกว่า 5,000,000 บาท โดยมีระยะเวลาเข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 15 มกราคม 2566 ซึ่งตรงกับช่วงมหกรรมฟุตบอลโลกพอดี เพื่อเปิดโอกาสและเชิญชวนลูกค้าของทีซีแอลได้ร่วมสนุกและลุ้นรับของรางวัลมากมาย โดยรายละเอียดสามารถติดตามได้ที่http://www.tcl.com/th/th/News/TCLBigMatchBigScreen“เพราะในปี 2566 TCL วางเป้าหมายว่าจะสามารถก้าวขึ้นสู่ความเป็นผู้นำตลาดโทรทัศน์ที่มียอดขายในด้านจำนวนเครื่อง/ยูนิต มากที่เป็นสุดเป็นอันดับ 1 ของประเทศไทย จะสามารถครองส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มขึ้นเป็น 20 % ตามมาด้วยเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภท เครื่องซักผ้า ตู้เย็น ตู้แช่ เครื่องดูดฝุ่น เครื่องฟอกอากาศ จะครองส่วนแบ่งการตลาดได้ถึง 5%”ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและผลิตภัณฑ์โทรทัศน์ บริษัท ทีซีแอล อิเล็กทรอนิกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด กล่าวเสริมว่า อันที่จริง TCL ในประเทศไทยดำเนินกิจการมาแล้วกว่า 19 ปี สิ่งที่เรามอบให้กับลูกค้าเป็นผลิตภัณฑ์ที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยเหตุผลสำคัญที่ TCL เลือกคุณป้อง ณวัฒน์ กุลรัตนรักษ์ มาเป็นพรีเซ็นเตอร์ เพราะคุณป้อง ณวัฒน์ เป็นดารานักแสดงที่มีฝีมือการแสดงคุณภาพแถวหน้าของเมืองไทย และไม่หยุดพัฒนา การันตีด้วยผลงานการแสดงเป็นที่ชื่นชอบและเป็นที่รู้จักของคนทุกกลุ่ม ทุกวัย ในทั้งประเทศและต่างประเทศมาโดยตลอด ซึ่ง 20 ปีที่อยู่ในวงการ ซึ่งก็สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ TCL ในปีนี้ คือ "แรงบันดาลใจ สู่ความยิ่งใหญ่" ที่แบรนด์ TCL อยู่คู่เมืองไทยมาตลอด 19 ปี ที่มีการพัฒนาเติบโตเรื่องคุณภาพสินค้าและเทคโนโลยีใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะโทรทัศน์ ขนาด 98 นิ้ว ที่ใช้เทคโนโลยี QLED ถือเป็นเทคโนโลยีทันสมัยมากที่สุดในประเทศไทยขณะนี้ในเรื่องความละเอียดของภาพที่คมชัด สวยสะดุดตาทุกมิติ มากที่สุด“การใช้ คุณป้อง ณวัฒน์ มาเป็นพรีเซ็นเตอร์ ในครั้งนี้ นับว่าเป็นการเชื่อมโยงการสื่อสารภาพลักษณ์ของแบรนด์ TCL ได้อย่างเหมาะสมที่สุดในด้านของการเป็นแบรนด์ที่มีการพัฒนาคุณภาพ นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา ทำให้เป็นที่รู้จักในทุกกลุ่มของผู้บริโภคไปจนถึงสร้างยอดขายให้กับแบรนด์นายเกา จื้อกังกล่าวเสริมว่า เนื่องจากสโลแกนของ TCL คือ “Inspire Greatness” แรงบันดาลใจสู่ความยิ่งใหญ่ ซึ่งหมายถึง proactive, fashionable, innovative, and intelligent ขณะที่คุณป้องเป็นนักแสดงที่มีผลงานผ่านหน้าจอโทรทัศน์จำนวนมากมาย เขาแสดง ละครโทรทัศน์ ซึ่งก็เหมือนกับ TCL ในฐานะที่เป็นนักสำรวจในด้านเทคโนโลยี เราสร้างสรรค์อยู่เสมอ ประกอบกับคุณป้องสามารถเข้าถึงได้ทุกเพศทุกวัย อายุตั้งแต่ 20 ถึง 60 ปี คนในประเทศไทยรู้จักเขาเป็นอย่างดี และที่สำคัญเขาชอบฟุตบอล เหมือนกับที่เราพยายามจะเชื่อมโยง TCL เข้ากับกีฬามากขึ้นด้าน “ป้อง ณวัฒน์ กุลรัตนรักษ์” พรีเซ็นเตอร์แบรนด์ TCL กล่าวถึงการรับเป็นพรีเซ็นเตอร์ให้กับแบรนด์ TCL ว่า เนื่องจาก TCL คือผู้ผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภคที่เติบโตอย่างรวดเร็ว และเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมทีวีระดับโลก TCL เป็นแบรนด์ที่มีมานานแล้วกว่า 41 ปี ถือว่าอายุไล่เลี่ยกับผมเลย ซึ่งปัจจุบัน TCL ดำเนินธุรกิจในตลาดกว่า 160 แห่งทั่วโลก เป็นผู้นำด้านการวิจัยเทคโนโลยีอย่าง OMDIA ที่ได้จัดอันดับให้ TCL รั้งอันดับ 2 ในแง่การครองส่วนแบ่งในตลาดทีวีทั่วโลกในปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ เรียกได้ว่า TCL มีความเชี่ยวชาญด้านการวิจัย การพัฒนา และการผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภคหลากหลายประเภท ตั้งแต่ทีวี เครื่องเสียง ไปจนถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านอัจฉริยะ ทำให้ผมมั่นใจว่าและไม่รอช้าที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตไปกับแบรนด์ทีซีแอลครับ“จริงๆ ผมชอบทุกอย่างเลย เพราะผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าแบรนด์ TCL โดดเด่นด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัย และตอบโจทย์เข้ากับไลฟ์สไตล์ของผมและของอีกหลายๆ คน ทั้งฟังก์ชั่นการใช้งาน ดีไซน์สวยงามทันสมัย และคุณภาพที่ดีมาตรฐานระดับโลก คุ้มค่ากับราคาที่จ่ายด้วยครับ ถือเป็นผู้ช่วยอันดับ 1 ของผม แต่ถ้าให้ผมเลือก 1 อย่างที่ชอบมากที่สุด ผมน่าจะเลือก ทีวีของทีซีแอล รุ่น C735 ขนาด 98” หน้าจอขนาดใหญ่ให้มุมมองที่ใหญ่ขึ้น ความลึกและรายละเอียดที่น่าทึ่งยิ่งขึ้น มีความคมชัดสูง จอแสดงผลระดับ 4K ซึ่งผมใช้ดูที่บ้านเป็นประจำครับ เวลาดูละคร ดูกีฬา คือสะใจมาก เต็มอิ่มมากๆ ครับป้อง ณวัฒน์ เล่าถึงบทบาทในภาพยนตร์โฆษณาที่เปิดตัวไปว่า ในเรื่องผมได้รับบทเป็นคุณลุง ซึ่งวันนั้นมีน้องสาวที่ผมรู้จักมาฝากหลานให้เลี้ยงแบบไม่ทันได้ตั้งตัว ความวุ่นวาย และความป่วนจริงเกิดขึ้น เพราะในบท ผมไม่เคยเลี้ยงหลานมาก่อน และหลานสาวคนนี้ก็แสนซน จะเอาสีเทียนไปเขียนกำแพงบ้าน วิ่งเล่นรอบห้อง เหงื่อออกเพราะวิ่งเล่นจนร้อน เสื้อผ้าก็เปื้อนคราบเหงื่อ และยังหิวหลังจากใช้พลังงานในการเล่นจนหมด ทำให้ผมต้องหาวิธีเพื่อให้หลานแสนซนได้อยู่นิ่งๆบ้าง ซึ่งเครื่องใช้ไฟฟ้า TCL สามารถช่วยผมได้เยอะ เพราะฟังก์ชั่นการทำงานต่างๆของ TCL ทำให้การเลี้ยงหลานเป็นเรื่องง่ายไปเลย TCL สามารถตอบโจทย์ในการใช้ชีวิตให้ง่ายขึ้น โดยฟังก์ชั่นการใช้งานต่างๆ ใช้ง่าย และมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นทีวีจอยักษ์ ที่ให้ภาพคมชัด และเสียงกระหึ่มสมจริง, แอร์ที่สามารถเพิ่ม O2 ภายในห้องให้อากาศที่บริสุทธิ์ และเย็นเร็ว, ตู้เย็นที่ช่วยรักษาความสดของอาหารได้อย่างดี หรือเครื่องซักผ้าที่เงียบ นิ่งและซักได้สะอาด TCL คือผู้ช่วยที่สามารถจัดการชีวิตผู้ใช้ให้สะดวกสบายขึ้น ไม่ว่าวันนั้นจะต้องเจอปัญหาอะไร พี่เลี้ยงจำเป็นก็เอาอยู่