‘ต๊ะ-นิรัตติศัย’ทายาทกันตนาเสียชีวิตแล้ว

เพจดาราภาพยนตร์ โพสต์ระบุว่า เป็นข่าวเศร้าของวงการบันเทิงอีกครั้งกับการจากไปของ ต๊ะ-นิรัตติศัย กัลย์จาฤก ทายาทกันตนา ผู้กำกับสายบู้ เจ้าของฉายา “เล็กๆ ต๊ะไม่ ใหญ่ๆ ต๊ะทำ เสียชีวิตอย่างสงบตากอาการโรคภูมิแพ้ หอบหืดกำเริบที่บ้านพัก สิริอายุ 61 ปี



สวดพระอภิธรรม วันที่29 ตุลาคม 2565 ณ ศาลา10 วัดมกุฏกษัตริยาราม​



ต๊ะ-นิรัตติศัย กัลย์จาฤก ทายาทคนบันเทิงตัวจริง เจ้าของฉายา “เล็กๆ ต๊ะไม่ ใหญ่ๆ ต๊ะทำ”เป็นทั้งนักแสดง ผู้จัด ผู้ผลิต และผู้กำกับละครโทรทัศน์และภาพยนตร์ เกิดเมื่อวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2504 เป็นทายาทคนที่ 4 ของศิลปินแห่งชาติ ประดิษฐ์ กัลย์จาฤกและสมสุข กัลย์จาฤก ผู้ก่อตั้งค่ายละคร กันตนาซึ่งเป็นบริษัทสร้างสรรค์ผลงานบันเทิงระดับแรกๆของประเทศไทย มีผลงานเด่นเช่น กาเหว่าที่บางเพลง(2537)

เพชรตาแมว (2542)

ดาวหลงฟ้า ภูผาสีเงิน (2544)



จบการศึกษาศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตระดับเกียรตินิยม ภาควิชา Thai Classical Dance and Dramatic Arts จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต และ Hon.Prof. Nirattisai kaljareuk Ph.D, ศ.ดร.กิตติมศักดิ์ สาขาสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเวิลด์พีชยูนิเวอร์ซิตี้



เติบโตมาในวงการบันเทิง ได้เริ่มงานกับคณะละครวิทยุกันตนากับคณะละครส่งเสริมศิลปิน ตั้งแต่วัยเยาว์ในฐานะนักแสดง เขาเริ่มงานเบื้องหลังการถ่ายทำละครโทรทัศน์ครั้งแรก จากการเป็นช่างภาพในกองถ่ายละครกันตนา ตั้งแต่ยังศึกษาอยู่ที่วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพ จากนั้นได้ร่วมบุกเบิกงานละครทั้งในหน้าที่ผู้ตัดต่อ ผู้กำกับภาพ ผู้กำกับรายการ ผู้ช่วยผู้กำกับ จนได้รับมอบหมายให้ทำผู้กำกับการแสดงให้กับละครของบริษัท กันตนา วิดีโอโปรดัคชั่น จำกัด มาตลอดระยะเวลากว่า 20 ปี



เคยดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการบริษัท กันตนา โมชั่น พิคเจอร์ส พ.ศ. 2536-2540 ดูแลการผลิตภาพยนตร์ทั้งหมดของบริษัทฯ รับเป็นที่ปรึกษาการถ่ายทำในประเทศไทยสำหรับกองถ่ายทำภาพยนตร์จากต่างประเทศ เมื่อปึ 2536 รับเป็นที่ปรึกษาการผลิตมิวสิควิดีโอของวงดนตรี “บอนโจวี่” จากสหรัฐอเมริกา ซึ่งเดินทางมาถ่ายทำในประเทศไทย



สร้างผลงานฝากไว้ในประวัติศาสตร์ของวงการบันเทิงไทยมากมายทั้งในฐานะผู้ผลิต ผู้จัด และนักแสดง แต่ผลงานที่สร้างความนิยมและชื่อเสียงให้กับเขาคือผลงานจากการเป็นผู้กำกับละครโทรทัศน์และภาพยนตร์ไทยที่ พิสูจน์ได้กว่า 40 รางวัลทั้งในไทยและต่างประเทศ เขาได้คว้ามาครองจากผลงานการกำกับและควบคุมการผลิต



ผลงานกำกับภาพยนตร์ครั้งแรก เรื่อง “กาเหว่าที่บางเพลง” ในพ.ศ. 2537 นิรัตติศัยร่วมกับบริษัทกันตนา ซึ่งเป็นบริษัทในครอบครัวกัลย์จาฤก ก่อตั้งวิทยาลัยนานาชาติ Kantana Institute แห่งมหาวิทยาลัยมหิดล และยังเป็นอาจารย์รับเชิญ ตามมหาวิทยาลัยอีกหลายแห่งด้วย นอกจากนั้นเขายังเคยเป็นผู้อำนวยการบริหาร Kantana Movie Town ที่ก่อตั้งเมื่อปี 2002,เคยเป็น ผู้อำนวยการบริหารบริษัท Kantana Animation Co. Ltd.,และเคยเป็น ประธานกรรมการบริหารบริษัท Kantana Video Production Co. Ltd. อีกด้วย



ภายหลังแยกตัวออกมาจากกันตนาเพื่อเปิดบริษัทป๊าสั่งย่าสอนและดราเมจิคกรุ๊ป ผลิตรายการและละครของตัวเองโดยให้ลูกชายทั้งสองคน "ยังเติร์ก" คหบดี กัลย์จาฤก และ "จูปีเตอร์" รฤกฤกษ์ กัลย์จาฤก อยู่เบื้องหน้า ส่วนตัวเองดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาและอยู่เบื้องหลัง โดยมีผลงานได้รับรางวัลยอดเยี่ยมตามมาอีกมากมายกับการเปลี่ยนบทบามมาอยู่เบื้องหลัง อาทิ รางวัลเนตรนาคราช ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557 - สาขา ผู้จัดละครสร้างสรรค์สังคม ละครดีเด่นเรื่อง'พายุเทวดา' ซึ่งโดดเด่นในด้านพระธรรมะและความรักครอบครัว



ผลงานกำกับการแสดงละคร

- ตี๋ใหญ่ (2528)

- ชาติมังกร (2529)

- ป่าสนธยา (2529)

- เปรต (2529)

- โผน กิ่งเพชร (2529)

- มาเฟียซาอุ (2529)

- สารวัตรเถื่อน (2530)

- ตะรุเตา (2531)

- ทูตมรณะ (2533)

- อรุณสวัสดิ์ (2535)

- สารวัตรใหญ่ (2537)

- ฉก เสื่อดำถล่มหินแตก (2539)

- อัศจรรย์ใจไทยแลนด์ (2541)

- ใกล้ไกลหัวใจเดียวกัน (2542)

- ใต้แสงตะวัน วันเกิดพ่อ (2542)

- เพชรตาแมว (2542)

- เพียงแค่ใจเรารักกัน (2542)

- ชาติมังกร (2543)

- ไอ้ค่อม (2543)

- ทายาทอสูร (2544)

- ดาวหลงฟ้า ภูผาสีเงิน (2544)

- ช้อปปิ้ง ปิ๊งรัก (2545)

- คนส่งกรรม (2545)

- กษัตริยา (2546)

- ทับเทวา (2546)

- ปอบผีฟ้า (2553)

- ลูกผู้ชายไม้ตะพด (2555)

- พายุเทวดา (2557)

- สิงห์รถบรรทุก (2558)

- สวยประหาร (2558)



สื่อดีสังคมดีดาราภาพยนตร์ ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยค่ะ