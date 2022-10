ย้อนเส้นทางชีวิต “ต๊ะ นิรัตติศัย” ฉายาเล็กๆ ต๊ะไม่ ใหญ่ๆ ต๊ะทำ ก่อนล้มละลาย

สำหรับประวัติ ต๊ะ นิรัตติศัย นั้น เจ้าตัวเกิดวันที่ 4 กันยายน พ.ศ.2504 เป็นทายาทคนที่ 4 ของ ประดิษฐ์ กัลย์จาฤก และ สมสุข กัลย์จาฤก ผู้ก่อตั้งค่ายละคร กันตนา ซึ่งเป็นบริษัทสร้างสรรค์ผลงานบันเทิงระดับแรก ๆ ของประเทศไทยต๊ะคือเจ้าของฉายาเป็นนักแสดง ผู้จัด ผู้ผลิต และผู้กำกับละครโทรทัศน์และภาพยนตร์ ด้านการศึกษา จบการศึกษาศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตระดับเกียรตินิยม ภาควิชา Thai Classical Dance and Dramatic Arts จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต และ Hon.Prof. Nirattisai kaljareuk Ph.D, ศ.ดร.กิตติมศักดิ์ สาขาสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเวิลด์พีชยูนิเวอร์ซิตี้ด้านชีวิตการทำงานสายวงการบันเทิง ต๊ะ เติบโตมาในวงการบันเทิง ได้เริ่มงานกับคณะละครวิทยุกันตนากับคณะละครส่งเสริมศิลปิน ตั้งแต่วัยเยาว์ในฐานะนักแสดง เขาเริ่มงานเบื้องหลังการถ่ายทำละครโทรทัศน์ครั้งแรก จากการเป็นช่างภาพในกองถ่ายละครกันตนา ตั้งแต่ยังศึกษาอยู่ที่วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพ จากนั้นได้ร่วมบุกเบิกงานละครทั้งในหน้าที่ผู้ตัดต่อ ผู้กำกับภาพ ผู้กำกับรายการ ผู้ช่วยผู้กำกับ จนได้รับมอบหมายให้ทำผู้กำกับการแสดงให้กับละครของบริษัท กันตนา วิดีโอโปรดัคชั่น จำกัด มาตลอดระยะเวลากว่า 20 ปีโดยเจ้าตัว ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการบริษัท กันตนา โมชั่น พิคเจอร์ส พ.ศ. 2536-2540 ดูแลการผลิตภาพยนตร์ทั้งหมดของบริษัทฯ รับเป็นที่ปรึกษาการถ่ายทำในประเทศไทยสำหรับกองถ่ายทำภาพยนตร์จากต่างประเทศ เมื่อปี 2536 รับเป็นที่ปรึกษาการผลิตมิวสิกวิดีโอของวงดนตรี บอนโจวี่ จากสหรัฐอเมริกา ซึ่งเดินทางมาถ่ายทำในประเทศไทยนอกจากนี้ ต๊ะ ยังมีผลงานฝากไว้ในประวัติศาสตร์ของวงการบันเทิงไทยมากมาย ทั้งในฐานะผู้ผลิต ผู้จัด และนักแสดง แต่ผลงานที่สร้างความนิยมและชื่อเสียงให้กับเขาคือผลงานจากการเป็นผู้กำกับละครโทรทัศน์และภาพยนตร์ไทยที่ พิสูจน์ได้กว่า 40 รางวัลทั้งในไทยและต่างประเทศ เขาได้คว้ามาครองจากผลงานการกำกับและควบคุมการผลิต โดย ต๊ะ นิรัตติศัย กำกับภาพยนตร์ครั้งแรกเรื่อง กาเหว่าที่บางเพลง ในพ.ศ.2537นอกจากนี้ ต๊ะ นิรัตติศัย ร่วมกับบริษัทกันตนา ซึ่งเป็นบริษัทในครอบครัวกัลย์จาฤก ก่อตั้งวิทยาลัยนานาชาติ Kantana Institute แห่งมหาวิทยาลัยมหิดล และยังเป็นอาจารย์รับเชิญ ตามมหาวิทยาลัยอีกหลายแห่งด้วย รวมทั้งยังเคยเป็นผู้อำนวยการบริหาร Kantana Movie Town ที่ก่อตั้งเมื่อปี 2002 เคยเป็น ผู้อำนวยการบริหารบริษัท Kantana Animation Co. Ltd.,และเคยเป็น ประธานกรรมการบริหารบริษัท Kantana Video Production Co. Ltd. อีกด้วยภายหลัง ต๊ะ นิรัตติศัยแยกตัวออกมาจากกันตนาเพื่อเปิด บริษัท ป๊าสั่งย่าสอน และ ดราเมจิคกรุ๊ป ผลิตรายการและละครของตัวเองโดยให้ลูกชายทั้งสองคนแลอยู่เบื้องหน้า ส่วนตัวเองดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาและอยู่เบื้องหลัง ต๊ะ นิรัตติศัย ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมตามมาอีกมากมายกับการเปลี่ยนบทบาทมาอยู่เบื้องหลัง อาทิ รางวัลเนตรนาคราช ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557 - สาขา ผู้จัดละครสร้างสรรค์สังคม ละครดีเด่นเรื่อง พายุเทวดา โดดเด่นในด้านพระธรรมะและความรักครอบครัวด้านชีวิตส่วนตัว ต๊ะ นิรัตติศัย เคยแต่งงานกับนักแสดงชื่อดังมีบุตรชายด้วยกัน 2 คน คือ ยังเติร์ก คหบดี กัลย์จาฤก และ จูปีเตอร์ รฤกฤกษ์ กัลย์จาฤก ปัจจุบันได้แยกทางกันแล้วต๊ะ เงียบหายไปนาน ก่อนที่ต่อมา จะกลับมาเป็นข่าวที่แฟนๆ ให้ความสนใจอีกครั้ง ภายหลังจากที่ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่องคำพิพากษาให้ล้มละลาย ในคดีหมายเลขแดงที่ ล.2528/2564 ศาลล้มละลายกลาง กองบังคับคดีล้มละลาย 5 กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรมว่าด้วยคดีเรื่องนี้ ศาลล้มละลายกลางได้มีคำพิพากษาเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2565 ให้ ต๊ะ เป็นลูกหนี้ล้มละลาย ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483